Baleares entra en la élite europea de la inteligencia artificial aplicada a la gestión de inundaciones y sequías

Las claves nuevo Generado con IA Baleares ha sido seleccionada como socia del proyecto europeo Floods and Droughts para aplicar inteligencia artificial en la gestión de sequías e inundaciones. El proyecto busca desarrollar soluciones tecnológicas basadas en IA generativa y gemelos digitales para anticipar y gestionar fenómenos hídricos extremos. La participación balear refuerza su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, colaborando con la Universitat de les Illes Balears y apoyada por fondos europeos. El desarrollo de un gemelo digital del territorio permitirá monitorizar en tiempo real el litoral, mejorar la gestión turística, de recursos hídricos y coordinación de emergencias.

Entrar a formar parte de una red de socios europeos para avanzar en el desarrollo de soluciones tecnológicas a problemas concretos suele ser sinónimo de convertirse en referente en esa materia. En términos futbolísticos, sería como clasificarse para la Champions, te da visibilidad.

Siguiendo con el símil, Baleares ha empezado a jugar en otra categoría de mayor nivel si hablamos de la gestión de fenómenos hídricos como la sequía y las inundaciones aplicando inteligencia artificial.

Y es que la región insular ha sido seleccionada como socia del proyecto europeo Floods and Droughts ('Inundaciones y sequías: soluciones basadas en IA generativa para la resiliencia hídrica y la gestión de crisis centrada en el ciudadano'), una iniciativa impulsada en el marco del programa europeo Digital Europe Programme y liderada por la región italiana de Emilia-Romaña.

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial generativa —y potencialmente en gemelos digitales— para mejorar el seguimiento del territorio y permitir anticipar y gestionar fenómenos extremos como sequías e inundaciones.

Estas herramientas facilitarán una mejor toma de decisiones por parte de las administraciones públicas, así como una planificación más eficaz ante emergencias climáticas.

La participación de Baleares se enmarca en las prioridades estratégicas del gobierno autonómico en materia de innovación y digitalización aplicadas a retos de alto impacto social, como la resiliencia hídrica y la gestión de riesgos derivados del cambio climático, especialmente relevantes en un territorio insular y mediterráneo.

Durante el acto de presentación de la Alianza Europea para la Resiliencia Hídrica, celebrado hace unas semanas, la directora general de Relaciones Institucionales, Francisca Ramis, destacó que territorios como las Balears afrontan cada año el reto de equilibrar población residente, actividad económica y disponibilidad de recursos naturales limitados.

En este contexto, subrayó que la resiliencia hídrica es "una cuestión ambiental, pero también de cohesión social, de estabilidad económica y de confianza ciudadana en las instituciones".

En este sentido, el gobierno regional participará activamente en esta alianza europea con la voluntad de compartir experiencia y conocimiento con otras regiones, avanzar en soluciones innovadoras y contribuir a la definición de políticas europeas más adaptadas a la realidad de los territorios.

Por parte del ejecutivo de las Islas, el proyecto contará con la implicación de la Dirección General de Innovación, que trabajará en colaboración con la Universitat de les Illes Balears. Además, la participación balear ha sido posible gracias al trabajo de la Oficina de las Illes Balears en Bruselas, que ha facilitado los contactos y las negociaciones con el consorcio europeo.

Con esta incorporación, las Balears refuerzan su presencia en proyectos europeos de alto valor estratégico y consolidan su apuesta por la innovación tecnológica al servicio de la sostenibilidad y la protección de la ciudadanía frente a los efectos del cambio climático.

Gemelo digital pionero

Y no conviene olvidar que, además, el gobierno insular está sumido en un proyecto pionero, el desarrollo de un gemelo digital de todo el territorio con fines de monitorización turística y medioambiental.

Este proyecto, financiado con 4,6 millones provenientes de fondos europeos, creará una infraestructura tecnológica que permitirá recopilar y analizar datos de nuestro territorio orientados a mejorar la gestión turística, los recursos hídricos y la seguridad y emergencias.

El Gemelo Digital de Baleares generado será una réplica del litoral balear alimentado con datos en tiempo real que permitirán, por ejemplo, ordenar los flujos de personas en determinados momentos y lugares para evitar la saturación turística; predecir el comportamiento de masas de agua en una tormenta extrema, o coordinar los diferentes servicios de emergencias en una situación que así lo requiera.

Los gemelos digitales son una nueva manera de abordar el tratamiento de los datos que hasta ahora se trataban de manera independiente y que, mediante esta nueva plataforma, no solo crearán una representación virtual de nuestro territorio, sino que la dotarán de capacidad de simulación y predicción en tiempo real.

A partir de información captada por sensores, imágenes de satélite, y otros dispositivos, y gracias a tecnología de vanguardia como la inteligencia artificial o el machine learning, se creará un ecosistema de datos que estará a disposición de diferentes agentes para diferentes finalidades.

Precisamente el proyecto Floods and Droughts contempla evolucionar también hacia gemelos digitales, algo que conectaría con la política estratégica que a nivel tecnológico ha iniciado el gobierno de las Baleares.