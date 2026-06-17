Oviedo planea una bioincubadora para convertirse en "referente del norte de España" dentro del sector

Encuentro con empresarios e inversores para la instalación de una Bioincubadora de Alta Tecnología en el Vivarium de Ciencias de la Salud de Oviedo.

Las claves

Las claves Generado con IA Oviedo planea instalar una Bioincubadora de Alta Tecnología para posicionarse como referente biosanitario en el norte de España. El proyecto busca atraer y retener talento joven, ofreciendo infraestructuras especializadas para desarrollar ideas innovadoras en biotecnología. La iniciativa es fruto de la colaboración entre administraciones públicas, empresas y agentes de innovación, aprovechando el entorno universitario y sanitario de Oviedo. La bioincubadora pretende impulsar la creación de empleo cualificado, diversificar la economía local y transformar la investigación en empresas con futuro.

El de la biotecnología es un sector al alza y, como suele ser habitual, son muchas las regiones que quieren posicionarse desde varios prismas. El más común es el ámbito universitario, ya que desde allí y gracias a la investigación se genera mucho conocimiento.

Pero cada vez es más habitual que las administraciones propongan servicios tendentes a generar nuevos proyectos. Y, en este sentido, la incubación es una de las opciones.

En la ciudad de Oviedo (Asturias) han visto la oportunidad de ganar posicionamiento como referente en este sector en el norte de España. De hecho, en estos momentos, solo hay un proyecto similar en la cornisa cantábrica, concretamente en Galicia.

Allí existe BioIncubaTech, una iniciativa de la Universidad de Santiago de Compostela, apoyada por la Fundación INCYDE, englobado y financiado dentro del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente, a través del Organismo Intermedio Cámara de Comercio de España.

Esta iniciativa forma parte del proyecto 'Incubadoras de Alta Tecnología para el fomento de la innovación y la transferencia de la tecnología a las micropymes', orientadas a promover una modernización del tejido productivo de las regiones.

Este tipo de incubadoras se crean como unos instrumentos tractores alineados con los objetivos de la Estrategia UE 2020 y Horizonte 2020. Cada una de ellas permite promover la cooperación interregional, así como la colaboración entre los agentes del sector público y empresarial, no solo a nivel nacional, sino internacional.

Y a ese nivel quiere llegar el Ayuntamiento de Oviedo. Su alcalde, Alfredo Canteli, se ha reunido con empresarios e inversores para la instalación de una Bioincubadora de Alta Tecnología en el Vivarium de Ciencias de la Salud de Oviedo.

El primer edil ha asegurado que "se trata de un equipamiento que supondrá un paso decisivo para convertir definitivamente Oviedo en uno de los grandes polos de innovación biosanitaria del norte de España, que representa sin duda una apuesta estratégica por el talento, por la ciencia aplicada y por la capacidad de transformar investigación en actividad económica, empleo cualificado y empresas con futuro".

En este sentido, Canteli ha destacado que este proyecto nace de una alianza ejemplar entre administraciones públicas, entidades empresariales y agentes de innovación, una colaboración institucional que, en estos últimos meses, "se ha convertido en una de las grandes fortalezas para nuestro municipio".

La ciudad aporta a este proyecto "algo esencial", un ecosistema idóneo para crecer. "Tenemos una ubicación estratégica, un entorno universitario y sanitario de primer nivel y una concentración de conocimiento científico excepcional. Pero, además, Oviedo ofrece estabilidad, calidad urbana, capacidad de atracción del talento y una clara vocación de acompañar a quienes quieren aprender, invertir y generar actividad económica en nuestro municipio", explica el alcalde.

Esta bioincubadora, ha asegurado el primer edil, "es un espacio pensado para las ideas innovadoras que pueden convertirse en soluciones y en empresas competitivas".

En este sentido, ha afirmado que el Ayuntamiento quiere que los jóvenes investigadores encuentren "oportunidades reales sin tener que irse fuera para desarrollar todo su talento". Y esto es algo "especialmente importante en un sector como el biotecnológico, donde el acceso a infraestructuras especializadas como esta, en la que nos encontramos, marca muchas veces la diferencia entre que una idea prospere o se quede por el camino".

"Estamos hablando de empleo de alta cualificación. También de diversificación económica y oportunidades para nuestros jóvenes, profesionales sanitarios, ingenieros y emprendedores. Hablamos, en definitiva, de prosperidad para la ciudad, porque cuando una ciudad apuesta por la ciencia y por la tecnología, está apostando por un modelo económico más sólido, más competitivo y con mayor capacidad de futuro", resume.

La declaración de intenciones de Canteli no se queda ahí. "Queremos ser una ciudad que genere oportunidades para quienes investigan, para quienes innovan y para quienes decidan invertir en sectores de alto valor añadido. Ser una ciudad que retenga y que también atraiga talento. Y queremos hacerlo desde la colaboración, desde la ambición y desde la confianza en nuestras capacidades. Oviedo es una ciudad preparada para desarrollar productos innovadores, facilitar alianzas y convertirse en un socio fiable para el crecimiento empresarial. Tenemos todo lo necesario para ello, las infraestructuras, el ecosistema, el capital humano y una visión de futuro compartida", concluye.