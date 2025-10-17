El fondo de inversión del gobierno de Asturias ya suma dos millones y 23 proyectos que han creado 200 empleos

Asturias ha solido jactarse en los últimos tiempos de ser o querer convertirse en un paraíso para startups. Retener y atraer talento y nuevas ideas está en la base de una estrategia que tiene como aliado el contexto paisajístico. Pero este contexto no es suficiente.

De ahí que el Gobierno de Asturias cuente con un instrumento tractor para impulsar la implantación de startups en la región. Este instrumento es el programa Start In.

Se trata de un programa de la Agencia Sekuens y sus entidades colaboradoras para ayudar a las empresas emergentes a crear, desarrollar y hacer crecer sus proyectos en Asturias. Sekuens y sus entidades colaboradoras prestan un conjunto de servicios altamente especializados para hacer el camino más fácil y permitir a los emprendedores que se centren en lo que importa: sus proyectos.

Y, dentro de Start In, existe una herramienta financiera con la que el gobierno regional pretende ayudar a despegar a las startups. Se trata del Fondo Asturias Startup, cuya convocatoria -la tercera- está abierta hasta el 20 de noviembre.

El fondo es una herramienta financiera de la Sociedad Regional de Promoción dirigida a startups asturianas o que se quieran implantar en Asturias, con el objetivo de apoyar proyectos altamente innovadores y disruptivos.

El Fondo, gestionado conjuntamente con CEEI Asturias, tiene dos modalidades. La primera, la Fase I, para startups en etapa de desarrollo y validación del modelo de negocio, producto o servicio mínimo viable, que podrán optar a préstamos participativos desde 50.000 hasta 100.000 euros.

La segunda, Fase II, para startups en fase de crecimiento que ya hayan demostrado tracción de mercado, que podrán optar a préstamos participativos de 100.000 a 200.000 euros.

Hasta ahora, la Sociedad Regional de Promoción ha aprobado financiación por 2,2 millones de euros para 23 proyectos, que suponen una inversión inducida de 10,8 millones de euros y la creación de 239 empleos en los dos primeros años.

En el capítulo de requisitos, el gobierno asturiano pide a las startups que sean "altamente innovadoras", productos, servicios o tecnologías propias y diferenciales. Por supuesto, se exige tener la sede social y domicilio fiscal en Asturias, o estar dispuestos a instalarse en Asturias.

Se busca también que la empresa emergente tenga viabilidad técnica, financiera, comercial y de gestión y se valorará positivamente el efecto dinamizador de la empresa en la economía asturiana y su volumen de empleo. Algo que, suele sobreentenderse pero que la Sociedad Regional de Promoción pide es que el equipo promotor esté involucrado en el proyecto.

El fondo tiene características comunes tanto en la Fase 1 como en la Fase 2. Se trata de un instrumento financiero en la modalidad de préstamo participativo convertible, con una cofinanciación de la inversión por la propia empresa, sus promotores o terceros, con un importe de al menos el 25% de la financiación de la etapa.

Se dará prioridad a los proyectos que hayan levantado alguna ronda y no se requerirá aportación de garantías de los promotores. Explica la Sociedad Regional de Promoción que no se aplicarán comisiones de ningún tipo.

Por cierto, en caso de una ronda de financiación externa, el valor empresa para SRP tendrá un descuento del 20%. En caso de capitalización, compromiso de permanencia y exclusividad del equipo promotor durante dos años. Se buscará, cuando sea factible, la coinversión con fondos especializados.

Características de cada fase

Por lo que se refiere a la Fase 1, se buscan startups en desarrollo, etapa de validación de modelo de negocio, producto/servicio mínimo viable, con potencial de crecimiento y escalabilidad.

El importe aportado por el fondo será de entre 50.000 y 100.000 euros si se dispone de un modelo validado a través de pilotos, demostraciones y contactos iniciales con clientes. En caso de no tener esa validación, financiación de 50.000 euros para alcanzar ese hito y poder optar a los 50.000 euros restantes.

El plazo es de cuatro a seis años con un interés fijo en función de la valoración del proyecto (entre euríbor +3% y euríbor +4%) y un interés variable en función de los resultados de la empresa, con un máximo de 3 puntos adicionales sobre el interés fijo.

En cuanto a las amortizaciones serán del 20% sobre el EBITDA durante los 3 primeros años y el resto, progresivo hasta amortización. Destaca que no será necesaria una auditoría anual de cuentas. Habrá, eso sí, un seguimiento trimestral del plan de negocio.

En cuanto a la Fase II, se buscan startups en fase de crecimiento, que ya hayan demostrado tracción de mercado y que cuenten con un equipo con capacidad para hacer crecer el proyecto empresarial.

El importe será en esta ocasión de entre 100.000 y 200.000 euros, con un plazo de 5 a 7 años, un interés fijo en función de la valoración del proyecto (entre euríbor +2% y euríbor +3%) y un interés variable en función de los resultados de la empresa, con un máximo de 4 puntos adicionales sobre el interés fijo. En este caso, sí que será exigida una presentación de auditoría anual de cuentas.