Gijón pone fecha a su aterrizaje en el mundo de la innovación azul: así será el 'think tank' que busca crear ecosistema

No es difícil imaginar una tormenta de ideas en algún despacho oficial en Gijón. "¿Y por qué no aprovechamos que tenemos mar?", diría uno. "Es verdad, es una idea que Oviedo no puede desarrollar", contestaría otro. "Además, tengamos en cuenta que seguramente Asturias es ya la única región con mar que no ha profundizado en este sector", diría un tercero.

Esta conversación inventada, en cualquier caso, tiene todo el sentido del mundo porque todo lo que se dice es cierto. Por eso la reunión seguramente acabó así: "¿Lo tenemos?", pregunta uno. "Lo tenemos", afirman el resto a coro.

El próximo 20 de junio es el día elegido por el Ayuntamiento de Gijón para iniciar el desarrollo de una estrategia que debería culminar con la creación de un ecosistema que gire en torno a la economía azul, una de las tendencias innovadoras más prometedoras en nuestro país.

Canarias, Baleares y la vecina Cantabria están consideradas como las comunidades autónomas con mayor bagaje y experiencia en este sector, con proyectos ya maduros y organismos específicos ya muy consolidados.

Pero con el paso del tiempo, otros territorios se han ido sumando a la ola –nunca mejor dicho-. La Comunidad Valenciana, el País Vasco, Andalucía, Murcia, Cataluña y Galicia han establecido bases que hacen pensar en un futuro también prometedor en el ámbito de la innovación en las ciencias del mar.

Y si el lector ha estado avispado, habrá descubierto que, de todas las regiones que tienen mar en España, sólo falta una por mencionar. Efectivamente, Asturias.

En los últimos años, los ecosistemas innovadores del Principado han estado centrados en otros sectores como el militar, la biotecnología o la ciberseguridad, los tres pilares de la estrategia de especialización de Asturias.

Por eso tiene todo el sentido del mundo que en algún momento, alguien advirtiera que tampoco era descabellado sumar a esa terna el mundo de la economía azul.

Será el Ayuntamiento gijonés el que abanderará todo el proceso. Lo primero que ha hecho es dar un paso decisivo en su apuesta por este ámbito, como eje estratégico del Pacto de Concertación Social Gijón Futuro 2024-2027'.

Este paso decisivo no es otro que la puesta en marcha de un think tank sectorial que reunirá a los principales actores públicos, privados, científicos y sociales vinculados al entorno marítimo y costero. Estos días sus integrantes serán convocados para la reunión constitutiva de este nuevo organismo, prevista para el viernes 20 de junio, en la Escuela de Marina Civil.

Este espacio de reflexión, análisis y creación de propuestas estará liderado por la Cátedra Milla del Conocimiento: Gijón Azul, de la Universidad de Oviedo y Gijón Impulsa, y nace con el objetivo de articular un modelo de gobernanza innovador que permita impulsar proyectos tractores, fomentar el emprendimiento y acelerar la transición hacia una economía sostenible basada en el mar.

Para la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, "la creación de este think tank es un paso fundamental para construir una visión compartida de ciudad. Apostamos por la colaboración y por el conocimiento como motores del cambio. Gijón debe liderar, como referente en el norte de España, una Economía Azul que genere empleo, sostenibilidad y valor añadido".

La economía azul, que engloba sectores como las energías marinas renovables, la biotecnología marina, la logística portuaria sostenible, el turismo azul o la protección del litoral, "representa una oportunidad única para Gijón como ciudad atlántica, con una historia profundamente vinculada al mar y al conocimiento", añade Pumariega.

El Think Tank de Economía Azul se consolidará como un espacio de inteligencia colectiva y de cooperación entre instituciones académicas, administraciones, empresas emergentes y consolidadas, clústeres sectoriales y organizaciones sociales. Su misión será identificar sinergias, promover proyectos de innovación aplicada, y anticiparse a los desafíos globales que afectan a las economías costeras.

El Ayuntamiento de Gijón, junto a la Cátedra Gijón Azul y en el marco del pacto Gijón Futuro 2024-2027, seguirá promoviendo un ecosistema azul que refuerce el posicionamiento de la ciudad en redes nacionales e internacionales, potencie su capital humano y fortalezca su competitividad en los sectores emergentes ligados al mar.