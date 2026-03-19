Laboratorios 'eco' y 'sandbox' aeroespacial: innovación para generar empleo en el aeropuerto de Teruel

Las claves nuevo Generado con IA El aeropuerto de Teruel se consolidará en 2026 como referente en innovación aeroespacial, con fuertes inversiones en tecnología, sostenibilidad y proyectos de New Space. Se finalizará el mayor hangar de dirigibles de Europa y se pondrán en marcha laboratorios y zonas de innovación para fomentar la descarbonización y la neutralidad climática del transporte aéreo. Entre los nuevos proyectos destaca el CIEMA, un centro de entrenamiento y movilidad aérea del Ministerio de Defensa que atraerá a 350 profesionales y supondrá una inversión de 42 millones de euros. El crecimiento de la infraestructura permitirá superar los 1.000 empleos directos y 1.700 indirectos, consolidando al aeropuerto como motor económico y polo de innovación en la región.

El aeropuerto de Teruel tenía marcado en rojo este año 2026. Dicen sus gestores -el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento turolense- que los siguientes meses van a ser los de la consolidación de la base como referente en tecnología aeroespacial e innovación aplicada a ámbitos como el medioambiente, la logística o la aviación no tripulada.

Y, todo ello, con una previsión de cifras que convierten a este peculiar aeropuerto en un auténtico generador de empleo en la región y un atractivo para la captación de inversiones.

"Es el mayor generador de empleo directo e indirecto de la provincia de Teruel", explican fuentes del aeropuerto.

Tras más de una década de crecimiento sostenido, la infraestructura afronta nuevos retos estratégicos alineados con la innovación, la sostenibilidad y la proyección global de sus actividades.

"El Aeropuerto de Teruel es una infraestructura de éxito consolidada, no solo crece en actividad, sino en impacto económico, social y tecnológico. Nuestro objetivo para 2026 es seguir siendo un motor de empleo estable y cualificado y un polo de innovación con proyección mundial", señala Alejandro Ibrahim, director general de la base.

¿Cómo se va a materializar esta apuesta? A lo largo de 2026, el aeropuerto verá concluidos varios de sus proyectos más ambiciosos contemplados en el Plan Estratégico 2024-2027 y la innovación, como veremos, tiene mucha importancia en la mayoría de ellos.

El primero de estos proyectos es el Hangar de Dirigibles Estratosféricos. A finales de 2026 se finalizará el mayor hangar de dirigibles de Europa, con un presupuesto de 40 millones de euros destinado a proyectos de New Space y telecomunicaciones, consolidando a Teruel como estratopuerto de referencia.

Por otra parte, en el verano de 2026 entrará en servicio el nuevo edificio de la terminal, duplicando su superficie actual para albergar nuevas oficinas tecnológicas, laboratorios de innovación y zonas de servicios para los trabajadores.

Otro de los proyectos será una nueva zona de reciclado de aeronaves. El comienzo de las obras de la nueva zona de reciclado tendrá 80.000 metros cuadrados.

La innovación en el sector defensa también va a tener un año clave en el aeropuerto. Y es que 2026 marcará el inicio de las obras del CIEMA (Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea) del Ministerio de Defensa, un proyecto de 42 millones de euros que atraerá a 350 profesionales a la provincia.

Pero hay más, el aeropuerto ya ha licitado la dotación de equipamiento para un laboratorio destinado a la investigación e innovación de tecnología aeroespacial -cuyo edificio ya se licitó en 2025-, principalmente en la actividad de descarbonización del transporte aéreo y neutralidad climática de este sector.

Por último, no conviene olvidar que el aeropuerto dispone de 10 bancos de pruebas (sandbox) y 150.000 metros cuadrados en las instalaciones de la empresa PLD Space, que pasa por contar con las mayores pruebas de cohetes de una empresa privada en Europa.

Todo lo anterior, como decíamos, tiene una consecuencia clara: la generación de empleo. El crecimiento físico de la plataforma se traduce en un impacto social sin precedentes. Ibrahim ha destacado que el aeropuerto superará en 2026 la barrera de los 1.000 empleos directos y 1.700 indirectos, consolidándose como el principal motor económico de Teruel.

La España interior

Además, la inauguración del nuevo Hangar de Educación permitirá que la formación profesional aeronáutica se integre plenamente en la actividad diaria del complejo.

"2026 no es solo una fecha en el calendario, es el momento en que Teruel deja de ser solo un centro de mantenimiento para convertirse en una verdadera ciudad aeroespacial", ha declarado Alejandro Ibrahim. "Estamos demostrando que desde la España interior se puede liderar la innovación global en sostenibilidad, drones y tecnología estratosférica".

Con todo, el aeropuerto se enfrenta en 2026 a nuevos retos estratégicos, entre los que destacan el incremento de la capacidad operativa, la atracción de inversión industrial y tecnológica, el desarrollo de actividades vinculadas al sector espacio y la integración de criterios de sostenibilidad y economía circular en todos sus procesos.

En el capítulo de retos, aunque se vislumbraban al hacer un repaso de los proyectos, no está de más recordarlos. Así, se prevé un impulso definitivo al ecosistema aeroespacial, con el desarrollo de proyectos vinculados a plataformas estratosféricas, ensayos de nuevas tecnologías, vehículos no tripulados y actividades relacionadas con el sector espacio, con apoyo a las startups y empresas de reciente creación.

La atracción de inversión industrial y tecnológica, consolidando Teruel como un entorno competitivo para empresas de alto valor añadido. Y todo ello sin olvidar la captación y cualificación de talento, reforzando la colaboración con centros de formación, universidades y empresas especializadas.