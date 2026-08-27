Andalucía sienta las bases de su flamante consejería de IA: anticiparse y no limitarse a experiencias aisladas

El consejero José Antonio Nieto, en el centro, junto con el equipo que ha participado en el primer Consejo de Dirección. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía crea una Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública para liderar la transformación digital de la región. El nuevo departamento busca integrar la IA y el desarrollo digital como políticas estratégicas y transversales en toda la administración andaluza. Las prioridades incluyen modernizar los servicios públicos, anticipar cambios tecnológicos y aplicar la IA en áreas clave como sanidad, educación y emergencias. La comunidad ha invertido cerca de 1.500 millones de euros en los últimos seis años para fortalecer sus capacidades tecnológicas y afrontar esta nueva etapa.

Aunque desde principios de julio ya había alcanzado carácter de oficialidad la creación de la nueva consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública por parte de la Junta de Andalucía, no ha sido hasta esta última semana completa de agosto cuando se han conocido detalles del porqué y del para qué.

A cualquier persona que siga mínimamente la actualidad no le costará responder a esas dos preguntas, ya que la tecnología y, más concretamente, la IA lo inundan todo en estos momentos, pero lo cierto es que la citada consejería aprovechó su primer consejo de dirección, celebrado esta semana, para sentar sus propias bases y explicarlas de puertas para fuera.

José Antonio Nieto, titular de este departamento, dio por iniciada formalmente la particular historia de la consejería y de fijar los puntos de anclaje de cara a los próximos cuatro años.

El nuevo departamento afronta esta etapa con el objetivo de situar la inteligencia artificial, el desarrollo digital y la modernización de la administración pública como elementos estratégicos y transversales de la acción de la Junta andaluza, incorporando además la perspectiva del reto demográfico a las políticas públicas.

La celebración del consejo de dirección se produce tras analizar, estudiar y sentar las bases del nuevo proyecto. Las líneas generales de actuación serán trasladadas a los grupos parlamentarios en la Comisión parlamentaria que se celebrará a principios de septiembre.

José Antonio Nieto ha destacado que Andalucía afronta esta nueva etapa con "enorme ilusión" y con la convicción de que la decisión del presidente de la Junta de Andalucía de situar la inteligencia artificial y el desarrollo digital en primera línea de la acción de gobierno responde a la necesidad de anticiparse a una transformación que va a afectar a todos los ámbitos de la sociedad.

En este sentido, ha destacado Nieto, "Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma que cuenta con una Consejería que integra específicamente estas competencias y las eleva a la consideración de política estratégica y transversal, con el propósito de que la transformación digital y la inteligencia artificial impregnen la actuación de todas las áreas del Gobierno andaluz".

Uno de los principales objetivos será aprovechar las posibilidades que ofrecen la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para construir una administración pública más eficiente, más cercana y más útil para la ciudadanía, explica en un comunicado la Junta.

La integración en una misma Consejería de las competencias de administración pública, recursos humanos y desarrollo digital permitirá coordinar dos ámbitos que resultan cada vez más inseparables para prestar mejores servicios públicos. A estas capacidades se suma ahora la inteligencia artificial como una herramienta con potencial para transformar la gestión pública, mejorar la toma de decisiones y anticipar las necesidades de la ciudadanía.

La consejería, explican las mismas fuentes, trabajará para que la inteligencia artificial no se limite a experiencias aisladas, sino que pueda incorporarse progresivamente a los diferentes ámbitos de la administración y contribuir a mejorar servicios esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales, las emergencias o la atención a la ciudadanía.

La creación de la nueva consejería supone también la evolución de la Agencia Digital de Andalucía, creada en 2022, y que durante los últimos años ha permitido avanzar de manera decisiva en la transformación digital de la Junta.

El trabajo desarrollado y las inversiones realizadas en este ámbito han permitido situar a la comunidad en mejores condiciones para afrontar la nueva etapa. Así, en los últimos seis años se ha destinado una inversión cercana a los 1.500 millones de euros destinada al desarrollo digital, lo que ha permitido generar unas capacidades tecnológicas que en estos momentos permiten dar un nuevo salto.

De este modo, el reto será aprovechar esta base, para que Andalucía no se vea perjudicada por la transformación que traerá consigo la inteligencia artificial.

La dimensión del cambio

El consejero ha subrayado que este nuevo escenario debe afrontarse con la perspectiva de que la inteligencia artificial no constituye simplemente una evolución tecnológica, sino una transformación de alcance histórico.

En este sentido, ha recurrido a una comparación para explicar la dimensión del cambio que se avecina: "Alguno decía hace poco que la inteligencia artificial iba a ser equivalente al paso de la máquina de escribir al ordenador. Va a ser mucho más que eso. La inteligencia artificial para la sociedad de hoy va a ser lo que el fuego fue para la sociedad de la prehistoria, o lo que la rueda supuso en materia de transporte".

Una revolución que, según ha señalado, "ya se está empezando a notar", pero que alcanzará su verdadera dimensión durante los próximos años. Por ello, el objetivo de Andalucía será no limitarse a reaccionar ante esta transformación, sino anticiparse, aprovechar su potencial y orientar sus capacidades al servicio de la ciudadanía, mejorando los servicios públicos, impulsando la economía y el emprendimiento digital.

La consejería aspira así a convertir a Andalucía en una "referencia en materia digital", ha indicado Nieto, y a consolidar un ecosistema capaz de generar innovación, mejorar los servicios públicos y favorecer el desarrollo económico y social de la comunidad.

Entre las prioridades de la nueva etapa se encuentra también la aplicación de las capacidades de la inteligencia artificial y del desarrollo digital a la prevención y respuesta ante situaciones de emergencia.

La capacidad predictiva y de análisis de estas tecnologías puede contribuir a anticipar determinados riesgos y a mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones ante situaciones como los terremotos ocurridos en Granada, los incendios forestales u otras emergencias.

En este ámbito, la nueva Consejería trabajará para proporcionar herramientas que permitan agilizar la atención, coordinar recursos y acercar la ayuda a las personas afectadas, al tiempo que se refuerzan las capacidades tecnológicas de los servicios de emergencias de Andalucía.