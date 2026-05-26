Innovación en cultura y educación en las CCAA: "El reto no es digitalizar, sino generar un impacto real"

Las claves

Las claves Generado con IA La innovación en cultura y educación es clave para mejorar la accesibilidad, inclusión y eficiencia de los servicios públicos en las comunidades autónomas. Expertos destacan que el reto no es solo digitalizar, sino lograr un impacto real en la vida de los ciudadanos, con servicios más accesibles y personalizados. La colaboración entre administraciones públicas, sector privado y agentes tecnológicos es fundamental para reducir brechas y garantizar el acceso equitativo a recursos y oportunidades. Iniciativas como Bibliodigital han ampliado el acceso a la cultura, permitiendo a colectivos con barreras disfrutar de libros, música y documentales en formatos digitales.

La cultura y la educación son dos sectores en los que la innovación y la transformación tecnológica es más difícil de aplicar debido a que es más difícil demostrar objetivamente su eficacia y se trata de sectores muy arraigados en procesos tradicionales.

En las diferentes comunidades autónomas, y al contrario de lo que sucede en otros ámbitos, como la industria, la salud o la agricultura -por poner solo tres ejemplos-, es más complicado medir impactos que generen resultados positivos. Pero evidentemente, como suele pasar cuando se aplica innovación, la mejora existe.

De hecho, cada vez más estamos viendo pequeñas revoluciones en centros educativos y culturales que tienen un objetivo claro: reducir brechas y mejorar los servicios que se prestan.

Ese ha sido el argumento principal de una jornada celebrada en Madrid en la que diversos representantes de varias administraciones públicas autonómicas han reflexionado sobre esta cuestión.

El discurso marco que deja la jornada es indiscutible: la innovación aplicada al ámbito social y cultural se consolida como una herramienta clave para mejorar la accesibilidad, la inclusión y la eficiencia de los servicios públicos, en un contexto en el que las administraciones trabajan de la mano del sector privado para reducir brechas y garantizar el acceso equitativo a recursos y oportunidades.

Así se puso de manifiesto durante la mesa redonda 'Maximizando el impacto social de las Administraciones Públicas', celebrada en el marco de la III Jornada de Retos de las Administraciones Públicas en Innovación y Formación, organizada por ODILO en colaboración con AWS.

En palabras de Sarah Harmon, directora general de Odilo, "el reto que tenemos encima de la mesa no es digitalizar, sino generar un impacto real. La tecnología nunca ha sido el objetivo. Son las personas. La innovación pública no tiene ningún sentido si no sirve para hacerle la vida más fácil al ciudadano, con servicios más accesibles y personalizados".

El debate reunió a Pedro Mondéjar Mateo, director general de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia; David Vicente Ninou, director de Andorra Digital del Gobierno de Andorra; y Josep Vives i Gracia, jefe de servicio de Bibliotecas del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña.

Durante el encuentro, Mondéjar, subrayó que la inclusión es un reto estructural para la sociedad actual y destacó la necesidad de avanzar más allá del concepto de igualdad formal para construir verdaderas políticas de cohesión social e integración educativa.

"Para la sociedad es un reto ser inclusivos”, ha señalado, insistiendo en que "no vale con la igualdad de oportunidades, sino trabajar en la cohesión social y la integración educativa".

En este sentido, David Vicente Ninou, desde Andorra Digital, explicó el enfoque de Andorra Digital en el desarrollo de servicios públicos centrados en las personas, combinando la colaboración entre administraciones, sector privado y agentes tecnológicos con la garantía de derechos fundamentales.

La colaboración, clave

"Trabajamos con la Administración Pública, el ámbito privado, los habilitadores tecnológicos, y los derechos y principios fundamentales de las personas y sus competencias", señaló.

En este contexto, destacó la creación de un centro de bienestar digital y competencias digitales destinado a garantizar unas capacidades mínimas para toda la ciudadanía, con el objetivo de reducir la brecha digital y asegurar un acceso equitativo a los servicios públicos digitales. "No tiene sentido poner servicios que no puedan ser utilizados", afirmó, subrayando la necesidad de acompañar la transformación tecnológica con procesos de capacitación ciudadana.

Asimismo, insistió en la importancia de la adaptación constante al cambio tecnológico como elemento estructural de la innovación pública, señalando que "la tecnología es un medio" y que el reto de las administraciones es "coger lo mejor de cada tecnología" para mejorar la calidad de los servicios públicos y su impacto en la ciudadanía.

Desde el ámbito cultural, Josep Vives i Gracia, desde la Generalitat de Cataluña, puso en valor el papel histórico de las bibliotecas como espacios de acceso al conocimiento y cohesión social, destacando su evolución gracias a la digitalización. "La biblioteca siempre ha tenido un papel esencial. Ha sido mucho más que poner a la disponibilidad de la ciudadanía recursos", señaló.

En este sentido, remarcó cómo la tecnología ha permitido ampliar el acceso a la cultura a colectivos que anteriormente encontraban barreras, como personas con discapacidad visual, que ahora pueden continuar accediendo a la lectura gracias a los nuevos formatos digitales. Asimismo, destacó iniciativas como Bibliodigital, un servicio que ofrece acceso a libros, música y documentales sin anuncios a través del carnet de biblioteca, reforzando el concepto de acceso universal a la cultura.

Por su parte, Ainhoa Marcos, VP Sector Público y Educación de ODILO, manifestó que "si algo hemos aprendido en estos años es que los grandes retos que afrontamos no pueden resolverse de manera aislada. Necesitamos colaboración. Necesitamos compartir conocimiento. Y necesitamos construir puentes entre el sector público y el sector privado para impulsar proyectos que realmente generen impacto en la vida de las personas".

Con este propósito, la III Jornada de Retos de las Administraciones Públicas en Innovación y Formación de ODILO se ha consolidado como un espacio de encuentro entre responsables institucionales del ámbito educativo, del empleo y del impacto social.