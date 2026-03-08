La mujer en la política digital autonómica: cuando el talento vence al 'robo de ideas' o al "mira, bonita"

Las claves nuevo Generado con IA El sector de la política digital y la innovación, tradicionalmente masculino, está reconociendo cada vez más el talento femenino, dejando atrás viejos prejuicios. Carmen Cotelo y Marián Cano, líderes en sus respectivos organismos autonómicos, destacan que el desempeño profesional prima sobre el género y que el trato es cada vez más igualitario. Ambas directivas relatan experiencias de machismo, como el 'robo de ideas' o el uso de apelativos condescendientes, pero resaltan la importancia de visibilizar el talento y el apoyo entre mujeres. Solo cuatro de las 17 consejerías regionales de innovación y políticas digitales están dirigidas por mujeres, lo que refuerza el valor de la sororidad y la visibilización de referentes femeninos para las nuevas generaciones.

Un imponente pavo real despliega súbitamente sus plumas para impresionar a cuatro hembras que pasean tranquilamente a su lado. Ni le miran. La exhibición de lo que él considera dominio ha sido un auténtico fracaso. La escena solo ha servido para asustar a un niño que pasaba por allí, que se marcha llorando y que acaba de adquirir el primer trauma de su vida.

Estamos en los Jardines de Cecilio Rodríguez, un precioso enclave dentro del parque de El Retiro de Madrid. Por aquí campan a sus anchas tantos pavos reales como hombres pagados de sí mismos lo han solido hacer en el mundo de la tecnología.

Sin embargo, este sector, tradicionalmente masculinizado tanto en la esfera privada como en la pública, premia cada vez más el talento, sea cual sea el género. Cada vez hay más fracasos como el del pavo real de la escena de El Retiro, cada vez hay más mujeres que no se dejan impresionar.

8M: la política digital autonómica en femenino

DISRUPTORES, con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha reunido a dos de estas mujeres de la esfera pública que han labrado una carrera en el ámbito tecnológico e innovador hasta llegar a pilotar las políticas públicas de estos sectores en sus respectivas comunidades autónomas. Son Carmen Cotelo, directora general de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN), y Marián Cano (consejera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana).

La charla pivota entre las anécdotas de aquel machismo casi inherente a la profesión (tanto en la función pública como en el ámbito privado) y el reconocimiento de que las cosas han cambiado para bien.

Tanto Cotelo como Cano admiten que en el desempeño de su actual labor pública ya no hay distinciones. "El desempeño profesional, el desarrollo de las políticas, las leyes o aquellos hitos que tienes por delante son lo que marcan la dinámica de trabajo y no tiene nada que ver con el género, simplemente tiene que ver con su dificultad, sus problemas, los aciertos, los errores también y se asumen exactamente igual en ambos géneros", reflexiona la gallega.

La valenciana explica que "el presidente lo que ha hecho es una apuesta por las personas que formamos parte de su equipo y nos trata a todos con igualdad, al mismo nivel de exigencia, de atribución de responsabilidades y de reconocimiento del trabajo".

Carmen Cotelo, directora de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN). Nieves Díaz

Y añade: "Es importante que esto se visibilice de tal manera que las nuevas generaciones vean que al final la apuesta es por el talento, por la capacidad y por la trayectoria, no por el género".

Pero el hecho de que ahora estén satisfechas con esa igualdad en el tratamiento no significa que olviden situaciones incómodas que han vivido con anterioridad. Marián Cano recuerda cómo en una reunión "a mi compañero le llamaban doctor y a mí el mismo interlocutor me decía, 'bonita'". Esas situaciones se resuelven, según la consellera con "determinación y dejando claro que el tratamiento debe ser el mismo".

Por su parte, Carmen Cotelo echa la vista atrás para admitir que "hace años era la única mujer en determinadas reuniones y, durante una tormenta de ideas, cuando tú planteas la tuya se te escucha con mucho respeto y se normaliza". Hasta ahí bien, pero "sigue la conversación y de repente reaparece esta idea con autoría diferente".

La directora de la GAIN admite que "al principio, en algunos casos, piensas, 'bueno, quizás no me he dado cuenta que alguien la ha planteado también', pero cuando pasa ya dos o tres veces, a la cuarta te aseguras de dejar bien clara tu idea, dejar bien clara la autoría".

Marián Cano, consejera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana. Nieves Díaz

Curiosamente, las dos predecesoras en los cargos de Cano y Cotelo fueron también mujeres -Nuria Montes y Patricia Argerey, respectivamente-. ¿Recibieron algún consejo en cuanto al desempeño en un mundo mayoritariamente capitaneado por hombres?

Marián Cano recuerda que en su desempeño anterior en el sector industrial compartió muchas reuniones y mesas de trabajo con su predecesora. "Me dio algunos consejos, pero ya casi venían desde la experiencia de haber estado en muchísimas mesas de trabajo, de esa visión y esa manera diferente de ver las cosas que tenemos nosotras con respecto a los hombres", recuerda.

El apoyo entre mujeres es un concepto que desliza Carmen Cotelo al hablar de los consejos de recibió. "Me dedicó horas para darme buenos consejos, no fueron consejos de género en sí mismos, pero sí a nivel de desempeño profesional. Recuerdo que me dijo: 'Tómatelo con calma'. Creo que también es un tema de apoyo entre mujeres que están en cargos, que es importante que compartamos".

Lo cierto es que, si vamos a los datos, vemos cómo solo cuatro de las 17 consejerías regionales dedicadas a la innovación y a las políticas digitales están dirigidas por mujeres, con lo que ese apoyo entre ellas se hace casi inevitable.

En un escalón por debajo, sí que ha habido en los últimos años una proliferación de cargos femeninos (directoras generales, secretarias, subsecretarias…), pero se trata de responsabilidades con menos visibilidad.

"En las últimas reuniones de comunidades autónomas, reuniones de foros de políticas públicas, ves que ese número va incrementando. Yo creo que es un tema más de talento que de género. Lo ideal es llegar a una situación donde haya total normalidad, que no tengamos que estar viendo exactamente esa cifra", defiende Carmen Cotelo.

Cano defiende que "nuestra sociedad no puede ir de espalda a sacar de la ecuación al 50% del talento y desde luego en los equipos contar con esa diversidad es algo que ya está comprobado, que es enriquecedor".

Acaba el paseo con una reflexión sobre la doble responsabilidad que pesa sobre las espaldas de las mujeres políticas en el ámbito digital: la de promover la innovación y la de hacerlo a la vez que deben convertirse en referentes para que las mujeres jóvenes vean que llegar a lo más alto, tanto en política como en una empresa, es posible.

"Sí, la responsabilidad es una realidad que tenemos, la de ocupar un puesto público, pero también la de visibilizar que aquí no hay techos, sino talento, capacidad y ganas", explica Marián Cano. Y Carmen Cotelo añade: "Si en algún momento sirves de ejemplo a aquellas chicas más jóvenes es un orgullo, es una parte de nuestro trabajo que al final es transversal a las políticas".

En charlas, foros y eventos es donde más se ve esa responsabilidad. "Te preguntan algo y sientes que tu respuesta puede tener mucho peso en ellas", reconoce la gallega. "Son situaciones que te guardas en la memoria", admite la valenciana.