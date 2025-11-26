La tecnología que facilita la labor a las policías locales: de atestados 3D a 'mapas de calor' que predicen delitos

No haría falta concretar ni dónde ni cuándo. Lo cierto, lo importante, es que los cuerpos locales de policía de la práctica totalidad de ciudades españolas ya ven la tecnología como un aliado para su día a día. Da igual el tamaño del proyecto o su utilidad -de despacho o de calle-.

Este año que afronta ya sus últimas semanas nos ha dejado interesantes proyectos disruptivos en varias ciudades.

Ni son todos los que están ni están todos los que son, pero nos sirven para hacernos una idea de qué puede haber detrás de una actuación policial en lo que a innovación se refiere. Como es de esperar, los softwares de inteligencia artificial, las cámaras inteligentes o los drones son cada vez más protagonistas.

Nuestra primera parada es en Valencia. La Policía Local de la capital del Turia ha implantado este año una plataforma llamada Mapa Planificador de Intervenciones, cuyo nombre no deja mucho lugar a la imaginación.

Con datos recabados de todas las intervenciones de los agentes correspondientes a los últimos años, este mapa de calor (identificado con colores) permite a la Policía Local saber en qué puntos, en qué momentos y con qué intensidad se pueden producir distintos tipos de delitos.

Los datos de la base policial, que se va actualizando en tiempo real, establecen patrones de comportamiento que ayudan a la Policía Local a anticiparse en muchos de los casos. Y un aspecto importante, para los malpensados. Los datos están anonimizados, es decir, es muy difícil que estos patrones incurran en sesgos de edad o raza, por poner un ejemplo.

Por cierto, Alicante utiliza una herramienta parecida de mapas de calor con la misma función predictiva.

Los sistemas inteligentes también están integrados ya con total normalidad en herramientas tecnológicas de la Policía Local como los drones. De hecho, la ciudad valenciana también es un ejemplo de ello, para realizar conteos de multitudes o para realizar seguimientos personalizados ante sospechas.

Cartagena también ha presentado este año un sistema de cámaras en aviones no tripulados destinadas a buscar personas desaparecidas.

Las cámaras, poco a poco, se están empezando a utilizar en muchas situaciones, más allá del uso en drones. Cáceres y Avilés son dos ejemplos. En la población asturiana, cada uno de los agentes de la Policía Local lleva adherida siempre una cámara que recoge las imágenes de cada intervención, que pasan a estar almacenadas automáticamente por si un uso posterior fuera necesario. El objetivo es dar seguridad jurídica a cualquiera de las intervenciones.

En la ciudad cacereña, por su parte, las cámaras se pueden instalar en los vehículos. El dispositivo consiste en una aplicación instalada en un teléfono móvil, que los agentes podrán utilizar tanto a pie como colocado en un soporte en los vehículos policiales.

Este sistema realiza una lectura rápida y eficiente de las matrículas de los coches estacionados en la vía pública o en movimiento, lo que permite detectar de inmediato vehículos en situación irregular.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta herramienta "facilita el trabajo de los agentes y acelera la identificación de incidencias que pueden suponer riesgos para la ciudadanía". El sistema se llama Discover eLite y será utilizado por la nueva Unidad de Movilidad, actualmente en fase de creación.

También tiene un nombre bastante sugerente el aplicativo desarrollado por la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Eye Cloud tiene como objetivo la recreación de atestados policiales en 3D.

A partir de fotos y vídeos, la Policía Local agiliza hasta el extremo la resolución de un incidente por las calles de la ciudad. Eso, asimismo, aumenta la seguridad ciudadana.

Más proyectos

Se trata, además, de un sistema que aprende a medida que la Policía Local introduce datos, imágenes, vídeos y realiza simulaciones.

En el caso de esta herramienta en la localidad barcelonesa, el objetivo de mejorar la eficacia y la agilidad nos pone delante de otra de las necesidades de este tipo de cuerpos policiales. Todo lo que tenga que ver con la reducción de la burocracia en la administración -y eso también incluye a la Policía Local-, es más que necesario en estos momentos.

Y no hace falta que sea una gran ciudad la que implemente plataformas de eficacia policial. De hecho, este año hemos conocido una plataforma implementada por Ceheguín (Murcia) que ha desarrollado un servidor para el almacenamiento y gestión de datos policiales o un software creado para el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz).

El nuevo sistema, informan desde el consistorio, digitaliza los procesos internos, optimiza la toma de decisiones y facilita una respuesta más ágil ante emergencias, mejorando también la coordinación en operativos policiales. En los tres primeros meses de funcionamiento el sistema ha registrado y gestionado más de 5.500 llamadas, 900 atestados y 1.100 vehículos retirados, así como 100 objetos perdidos y otro centenar de ocupaciones de la vía pública.

La implantación del nuevo sistema VinfoPOL en la Policía Local de El Puerto de Santa María ha supuesto un salto cualitativo en la eficiencia y digitalización de los servicios de seguridad ciudadana. Este nuevo sistema ofrece a los agentes una solución integral que está facilitando su labor diaria, mejorando la coordinación, la seguridad y la eficiencia en la gestión de incidencias. La aplicación, que supone una importante modernización con respecto al anterior, que tenía más de quince años, ha sido contratada por la empresa municipal tecnológica El Puerto Global.