La 'fuente' de innovación de la economía azul: Murcia y Canarias posicionan sus estrategias a golpe de proyectos

Murcia y Canarias son dos de las regiones que cuentan con estrategias definidas en torno a la innovación en economía azul -sector relacionado con las políticas hídricas-. Pero las estrategias solo tienen sentido si se traducen en proyectos.

De la región insular llega uno que tiene un componente internacional. El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), entidad pública adscrita a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, dirigida por Migdalia Machín, celebró recientemente la reunión de lanzamiento del proyecto europeo ATL.A.HUB –Atlantic Hubs to boost Marine Algae Land-based Aquaculture and Biotechnology.

Esta iniciativa estratégica tiene como objetivo consolidar en Canarias y Portugal dos hubs atlánticos que actuarán como polos de conocimiento e innovación para acelerar el desarrollo de la acuicultura terrestre de algas y la biotecnología marina.

El encuentro, que reunió por primera vez a los miembros del consorcio, fue inaugurado por el director de I+D+I del ITC, Gonzalo Piernavieja, quien destacó "la relevancia estratégica de esta iniciativa europea para fortalecer el papel de Canarias como espacio de innovación marina, con la creación de un hub atlántico que transforme el potencial de la biotecnología de algas en oportunidades reales de desarrollo económico sostenible, facilitando la validación y escalado de nuevos productos".

También intervino Javier Roo, responsable de proyectos I+D+I de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), quien subrayó la importancia de la colaboración público-privada y la alineación del proyecto con la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3 Ampliada), que promueve la diversificación económica en torno a la economía azul y la sostenibilidad.

De forma telemática, participó además Julia Beile, Project Officer de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) de la Comisión Europea, quien destacó el apoyo estratégico de los programas de financiación de este mecanismo europeo para impulsar la economía azul y la innovación biotecnológica.

ATL.A.HUB es una de las cuatro iniciativas seleccionadas por la Comisión Europea dentro de la convocatoria Smart Specialisation for Sustainable Blue Economy and Regenerative Ocean Farming, destinada a crear redes de innovación azul y promover una economía oceánica regenerativa.

El consorcio ATL.A.HUB está integrado por siete organizaciones de España, Portugal, Francia y Letonia que aportan capacidades complementarias en biotecnología marina, regulación, sostenibilidad, internacionalización empresarial y acceso al mercado, con el propósito de atraer talento y actividad empresarial, reforzando el papel del Atlántico como región líder en innovación azul.

El proyecto aprovechará la capacidad científica, técnica e industrial de dos de las mayores infraestructuras europeas de cultivo y procesado de algas: el Área Experimental de Biotecnología Azul y Acuicultura del ITC en Pozo Izquierdo (Gran Canaria), que incluye la incubadora de alta tecnología IAT BIOASIS; y el Parque Empresarial Ecológico ALGATEC, promovido por el grupo A4F en Vila Franca de Xira (Lisboa).

Estos enclaves servirán como plataformas para validar, escalar y transferir innovaciones al tejido empresarial, además de explorar oportunidades para replicar su modelo en otras regiones atlánticas.

El consorcio trabajará en el desarrollo de estrategias de comercialización, la demostración de casos de éxito, la creación de catálogos de servicios tecnológicos compartidos y el diseño de herramientas regulatorias y de gobernanza que faciliten la implantación de nuevos hubs de innovación azul en Europa.

Con ATL.A.HUB, el ITC y sus socios europeos contribuirán a consolidar nuevos modelos productivos basados en el cultivo de algas en regiones atlánticas, reforzando la posición de Canarias como territorio de referencia en bioeconomía azul y laboratorio natural de innovación sostenible.

Y de Canarias a otra de las capitales de la innovación en economía azul, Murcia. Hace unos días, el presidente del gobierno regional, Fernando López Miras, anunció hace unos días que las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de la Región de Murcia incorporarán inteligencia artificial a los tratamientos de depuración y regeneración de las aguas urbanas.

El proyecto murciano

Concretamente, la comunidad llevará a cabo una inversión de 7,3 millones de euros en el proyecto Regen-IA, impulsado por la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración (Esamur) para, a través de la aplicación de la IA, mejorar la eficiencia energética y situar a la Región de Murcia a la vanguardia de la gestión inteligente del agua en Europa.

"Ya somos pioneros en este campo, pero ahora, gracias a este proyecto reforzaremos nuestro liderazgo en resiliencia hídrica mejorando los tratamientos de aguas urbanas para su reutilización en cultivos agrícolas", explicó López Miras durante la inauguración del octavo Foro Datagri, el principal encuentro nacional sobre transformación digital en el sector agroalimentario.

Este evento reúne hasta mañana en Murcia a expertos en tecnificación e innovación agraria, con más de 1.500 participantes.

El presidente subrayó que el objetivo de esta iniciativa en materia de inteligencia artificial es "implantar un nuevo modelo de gestión más eficiente en la depuración y regeneración del agua, adaptado a la nueva normativa europea". De esta forma, agregó, "nos adaptaremos mejor al escenario de escasez hídrica y al aumento de la demanda de aguas regeneradas".

Esta inversión aportará un valor añadido en la supervisión y control de las instalaciones depuradoras, la seguridad de las aguas regeneradas o en la gestión de activos, entre otros aspectos. El proyecto, incluido dentro de la tercera convocatoria del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, contempla actuaciones orientadas a la planificación, modernización de instalaciones y desarrollo de plataformas digitales que integrarán toda la información del ciclo del agua en tiempo real.