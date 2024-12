Art Basel, mucho más que arte

Oficialmente abarca del 6 al 8 de diciembre. Realmente va de fin de semana a fin de semana. A primera vista es una feria de arte en Miami Beach, que ocupa todo el centro de convenciones. Pero Art Basel es mucho, mucho más. Para empezar porque es la semana más cara en cuanto a hoteles, en la que, con mucha suerte, se puede hacer una reserva para cenar. No en un restaurante de moda, sino en uno normal. Una carrera en Uber que normalmente costaría 18 dólares, puede superar los 60 y hacer falta más de dos horas para recorrer un trayecto de apenas una millas.

¿Recuerdan aquella banana pegada con un poco de cinta americana? Bien, esa broma-no-broma tuvo lugar durante este mismo evento. Este año no hay plátanos, sino elefantes. Una manada de 100 elefantes asiáticos de madera en la playa, en Miami Beach.

Para los que vienen solo dos consejos: paciencia y planificación. Paciencia con los tiempos. En general es mejor tomárselo con humor, porque no van a cambiar las circunstancias aunque sí lo haga nuestro ánimo; planificación: para decidir con antelación en qué zona van a pasar el día: Miami Beach, Wynwood, Little Haiti o Allapattah, estos dos últimos lugares tradicionalmente deprimidos, que están emergiendo como zonas donde los artistas se establecen.

Lo que comenzó como la extensión de la feria de Basilea con versiones equivalentes en Hong Kong y París se ha convertido en el punto de encuentro de galeristas, profesional y una programación paralela en la que se involucra toda la ciudad, incluyendo particulares e instituciones relevantes.

Las entradas que pueden pagar los mortales oscilan entre los 65 y los 300 dólares, según sea un pase de unas horas, poco antes de cerrar o si se trata de un pase para varios días. Los que van a la compra sin mirar el precio de los productos puede aspirar a experiencias VIP.

Para contrarrestar este ánimo elitista nació Art Miami, una feria alternativa que se ha convertido en la antesala de la principal. Su éxito ha sido tal que las entradas tienen casi el mismo precio y la muestra de arte llegan a niveles parecidos, solo que quizá con un aire más distendido en los pasillos y mirando a América Latina con más interés.

Los satélites

Estar en el foco permite explorar opciones. Uber, por ejemplo, decidió lanzar su servicio temporal de taxis acuáticos hace siete años. Muy pocos lo usaron pero coparon los titulares. Levi’s cerró una discoteca para convertirlo en su base, con todo tipo de experiencias, desde cocktails a toboganes. Algo similar sucedió con Google, con su casa Google para explorar las muchas posibilidades de sus móviles Pixel cuando se suma la IA y la creatividad.

Tanto eMerge Américas, la gran feria de tecnología de la ciudad, como la universidad de Miami Dade quieren tener su presencia. Lo mismo sucede con el Pérez Art Museum, el PAM, la institución creada por Jorge Pérez y Darlene Boytell, la más relevante de la ciudad en cuanto a arte. Juntos procuran dar sabor latino.

La fiebre del pádel tiene también su guiño en forma de activación. Platinum, un club de alto nivel que todavía no ha abierto sus puertas se echa al mar. Están construyendo una plataforma para contar con canchas flotantes durante unos días. ¿Merece la pena la atención? Relativamente. Lo importante es la atención, el tener sobre la actividad los ojos adecuados. La rentabilidad no es lo principal cuando se llega a estos niveles.

Tecnología y Talento

Las dos Ts del momento, Tecnología y Talento, se unen en la Dinner of the Year @ Art Week, organizada por ARTEdeFashion, la plataforma creada por Consuelo Vanderbilt para facilitar la creatividad en todo tipo de ámbitos a artistas emergentes. Su plan pasa por hacer que pueden colaborar y crear servicios entre sí. Se trata de uno de los proyectos más innovadores nacidos en Miami en los últimos años. Esta gala aspira a ser la expresión del momento dulce que viven después de meses en las sombras, sumando talento y usando la tecnología para innovar.

BitBasel es quizá la versión más underground, puede que también la más auténtica. El colombiano Jorge Cortés fue pionero y se rodeó de un grupo que no para de crecer. De ser un fenómeno de los cryptos bros (al menos así lo veían los detractores) durante la pandemia, a atraer inventores de todo el mundo para exponer, sobre todo en Wynwood, acompañados de DJs y con la noche como aliada. Techno, wallets, neones y decibelios para un colectivo con ánimo integrador.

Spain is different

El miércoles por la tarde, en el 1450 de Brickell Avenue, en pleno centro de negocios abrirá sus puertas Ellas: trailblazing art from Spain and Mexico in America con apoyo de los consulados de México y España, donde expondrán Jimena Cardenas, Alejandra Cue, Monica Czukerberg, Angela Gómez Durán, Danié Gomez Ortigoza, Constanza Laguna, Gloria Loizaga, Marcia Lorente Howell, Irene Marzo, Magy Pérez Marrón, Isabella Méndez, Adriana Torres y Susana Villa.

Como decíamos, lo difícil es escoger.