SAP y Deloitte impulsan un AppHaus en Colombia para acelerar la transformación digital empresarial

Bogotá es la ubicación elegida por SAP y Deloitte para AppHaus, un centro de innovación colaborativa que tiene como objetivo brindar a las empresas locales un espacio "dedicado a identificar oportunidades, rediseñar sus procesos de negocio y desarrollar soluciones innovadoras para aumentar su competitividad, agilidad e inteligencia", según reza el comunicado de SAP.

Este espacio, que se convierte en el primer AppHaus en Colombia y la región Andina, está orientado a la co-innovación con clientes a través de SAP Business Technology Platform, la plataforma de tecnología empresarial de SAP. Como explican desde SAP estos centros tienen un enfoque centrado en el ser humano por lo que en ellos se “combinan técnicas de design thinking y architecture thinking, lo que abre paso al desarrollo de soluciones tecnológicamente factibles, financieramente viables y con experiencias altamente personalizables”.

El de Bogotá se une a la SAP AppHaus Network, una red global de espacios de co-creación que reúne a clientes, consultores y especialistas en tecnología para diseñar soluciones digitales alineadas con los desafíos reales de las empresas, afirman.

En 2011 se abría el primer SAP AppHaus y hoy existen 25 en todo el mundo. Hasta el momento, la red ha albergado alrededor de 4.772 talleres y ha recibido a más de 108.002 visitantes.

Tal y como explicaba Catalina Manrique, directora general de SAP Colombia, “nuestra visión en SAP es que todas las organizaciones trabajen en ser más ágiles, inteligentes y sostenibles con la ayuda de las herramientas tecnológicas y la apertura de este primer AppHaus en Colombia es un paso importante en esa dirección”.

Automatización y sencillez

Una decisión que además, apuntaba, responde a las demandas de las empresas de la región que, de acuerdo con estudios de la propia SAP sobre las prioridades de los negocios en el país, "buscan sobre todo simplificar (45%) y automatizar procesos (41%), teniendo a la tecnología como aliada".

Por su parte, Francisco O´Bonaga, socio director de Deloitte para el Marketplace de Región Andina, afirmaba que “esta colaboración con SAP reafirma nuestro compromiso con la innovación. Espacios como este son clave para que las organizaciones avancen en temas estratégicos, impulsen sus procesos de transformación y aceleración digital y se mantengan alineadas con las tendencias de diversas industrias. Además, les permite ser más resilientes, eficientes y eficaces, lo que genera mayor valor para sus distintos grupos de interés”.

Para Deloitte, la elección de Colombia para ubicar el SAP AppHaus consolida al país “como un hum tecnológico en Latinoamérica”. Con la apertura del SAP AppHaus en Bogotá, Deloitte y SAP “buscan ofrecer a las empresas locales un espacio para idear, prototipo y escalar soluciones digitales que respondan a los retos del mercado colombiano”, aseguran.