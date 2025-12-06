Biotecnología contra la desnutrición infantil: así 'fermenta' el sueño de una joven científica salteña en España

Cuando el propósito en una startup se alinea con una experiencia vital y focaliza en este objetivo todo el conocimiento generado durante años de arduo trabajo puertas adentro del laboratorio, el éxito está -casi- asegurado. Y no decidimos directamente que cuenta con garantías de llegar al mercado e impactar en la vida de la gente porque el emprendimiento es una carrera de resistencia sometida, sometida siempre a múltiples sobresaltos.

No obstante, partir con estos compañeros de viaje es el mejor aval y la startup argentina Food 4 You es el claro ejemplo de esta realidad. Antonieta Rodríguez de Olmos creció en Salta, una provincia del interior de Argentina con altos índices de desnutrición infantil.

Licenciada en Biotecnología y Dra. en Ciencias Biológicas, reconoce en conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, que esa problemática que conoce bien desde dentro "fue una de las razones que me motivaron a emplear todos mis conocimientos científicos en crear alimentos con valor, que nutran a las personas pero también cuiden el planeta".

Su aterrizaje en el mundo del emprendimiento comenzó en 2021 en Argentina. "Estaba haciendo una transición en mi carrera profesional, ya que estuve más de 10 años en el sector científico y, si bien me apasiona la ciencia y la tecnología, mi sueño es que mis desarrollos científicos-tecnológicos creen impacto real en la sociedad". "Es así que luego de hacer mi postdoctorado, decidí emprender", indica.

Esta fue la génesis de Food 4 You o Alimentos para ti, una propuesta científico-tecnológica que brinda soluciones para la industria agroalimentaria gracias a la biotecnología y matrices vegetales. "Combinamos el poder de la fermentación con los beneficios de las plantas. Nuestra misión es alimentar al mundo de forma sostenible con alimentos llenos de vida, restaurando la microbiota intestinal mediante fermentación".

En concreto, la startup utiliza "bacterias benéficas, aisladas de nichos inexplorados y crea blends de bacterias benéficas que fermentan y transforman matrices vegetales".

De esta forma consigue optimizar el proceso de fermentación con los cultivos correctos, y, al mismo tiempo, también desarrolla "análogos lácteos como yogures y quesos, hechos de almendra, coco, poroto alubia (frijoles), con un gran sabor, pocos ingredientes y excelentes propiedades nutricionales".

Antonieta Rodriguez de Olmos es CEO y fundadora de Food 4 You.

El resultado es una prometedora plataforma de fermentación que permite crear combinaciones bacterianas que sean empleadas como iniciadores de fermentación o cultivos adyuvantes, lo que mejora distintos aspectos de los productos plant based que existen en la actualidad.

Food 4 You ha participado durante el pasado noviembre en la segunda edición de Bilbao Campus Experience, organizado por EIT Food con el apoyo del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia. EIT Food seleccionó a 10 startups que ya cuentan con ideas de negocio implementadas y que se beneficiaron del programa en la Torre BAT de Bilbao.

Su propuesta da de lleno con la realidad que vive el nicho de mercado de los alimentos de base vegetal, que experimentaron un gran crecimiento durante la pandemia. Sin embargo, muchos de ellos entran dentro de la categoría ultraprocesados, debido a su gran cantidad de aditivos, y entronca con un consumidor actual muy exigente con el etiquetado de estos productos.

"Desarrollamos alimentos con bacterias benéficas que aumenten la oferta combinando el poder de las plantas y las bacterias que hemos estudiado y seleccionado de nichos inexplorados" Antonieta Rodriguez de Olmos, CEO y fundadora de Food 4 You

Al mismo tiempo, según prosigue la científica y emprendedora en nuestra conversación, en los últimos 70 años "nuestra microbiota intestinal ha sufrido una pérdida de alrededor del 50% de su diversidad debido a factores como abuso de antibióticos, alimentos ultraprocesados y el estilo de vida que se ha relacionado a diferentes afecciones de salud".

La solución pasa por mejorar la ingesta de alimentos fermentados y probióticos: "Estamos desarrollando alimentos con bacterias benéficas que permitan aumentar la oferta de estos alimentos combinando en poder de las plantas, ricas en fibra y en micronutrientes y de las bacterias que hemos estudiado y seleccionado de nichos inexplorados. Queremos traer al mercado alimentos saludables, ricos y llenos de vida".

El proyecto está en un punto de inflexión crítico para su futuro que pasa con España como puerta de entrada al mercado europeo, mucho más receptivo que el latinoamericano en la actualidad para acoger este tipo de propuestas agrifoodtech.

"Estamos dentro de un programa de EIT Food y existe la proyección de que al año que viene estemos instalados en Bilbao. Con el apoyo que nos están brindando, entendería que en un año podemos estar instalados acá en este mercado", anuncia la fundadora.

La doctora Antonieta Rodríguez de Olmos en el laboratorio.

"Hasta el momento, la startup está centrada en realizar ensayos y desarrollo de productos finales a escala laboratorio y ha acometido con éxito testeos con consumidores "con muy buenos resultados y feedback".

"Es por esto que estamos buscando escalar la producción y socios comerciales para salir al mercado lo antes posible. Por otro lado, queremos continuar con la línea de funcionalidad, estudiando los efectos beneficiosos de nuestros productos con proyecciones en el mercado de los suplementos dietarios".

Escalar la producción y búsqueda de socios

Precisamente, para afrontar esas dos etapas se han identificado ya posibles sinergias en el ecosistema de Bizkaia, "con instituciones de I+D que nos pueden ayudar en este proceso y un ecosistema comercial muy importante en alimentos, en el cual consideramos crucial el apoyo del EIT Food".

En el horizonte, Food 4 You no pierde ese objetivo que motivó en su día su nacimiento y que lleva el propósito más allá de la rentabilidad de una empresa. "Necesitamos llegar al mercado y ser rentables, por supuesto, pero tenemos la mirada puesta en acabar con la desnutrición infantil y la falta de alimentos que nos motivó a nacer como startup".

Vamos a dar una oportunidad a la paz, al diálogo y a la negociación. Si eso fracasara veremos qué hay que hacer José Manuel García-Margallo, Ministro de exteriores

Ahí es importante destacar las líneas colaborativas que la compañía de Antonieta Rodríguez de Olmos lleva a cabo de forma paralela con instituciones como, por ejemplo, la Universidad de Salta. "Ellos tienen toda una parte de acciones sociales donde estamos tratando de armar proyectos para empezar ya directamente con líneas de pruebas de prototipo de los productos en ciertas comunidades".

Nada sería posible sin el equipo que sostiene a la compañía, "especialistas en fermentación, genómica de bacterias y desarrollo de alimentos, todos perfiles altamente calificados".

"En este momento somos dos personas que lideramos el equipo, con foco en I+D y, en mi caso la parte de negocios. Además, contamos con otros otros perfiles que sumamos en la medida que necesitamos para el desarrollo de un proyecto en particular y colaboramos con institutos de I+D en Argentina", concluye la emprendedora.