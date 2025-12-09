Silbon desembarca en Miami: así es la apuesta andaluza por cumplir el sueño americano

La empresa planea futuras expansiones en países de Centro y Sudamérica, además de tener en el horizonte la apertura de una tienda en Nueva York.

Miami es vista por Silbon como un puente estratégico entre Latinoamérica y EE.UU., reforzando su presencia internacional con más de 150 puntos de venta globales.

La marca, fundada por Pablo López, se caracteriza por un diseño clásico con toques de vanguardia y apuesta por la alta calidad en sus tejidos.

Silbon, firma andaluza de moda, abre su primera tienda en Estados Unidos en el prestigioso Aventura Mall de Miami.

Nieto de sastre, Pablo López, fundador y CEO de Silbon, se inspiró en diseños clásicos con sabor andaluz para impulsar su marca. Desde los comienzos de la marca, hace más de 10 años, tuvo la llegada a América en el horizonte. Más que un plan empresarial, era la certeza de que, en algún momento del trayecto, tocaría cruzar el Atlántico.

Para Silbon esa certeza es palpable en Aventura Mall, donde la firma malagueña abre por primera vez las puertas de una tienda en suelo estadounidense.

No es una apertura cualquiera. Al menos, no lo es para una empresa que nació en el sur de España y que, durante años, ha consolidado su reputación entre una clientela exigente, acostumbrada a la calidad de los tejidos y un diseño clásico con toques de vanguardia.

La marca andaluza elige Aventura Mall, uno de los centros comerciales más relevantes del sur de Florida, un espacio donde conviven las grandes casas de moda internacionales (Gucci, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Chanel...).

"La apertura en Miami supone un paso más en nuestro plan de expansión internacional y, al mismo tiempo, un sueño cumplido para Silbon", asegura Pablo López, CEO de la compañíaa. Sus palabras dejan traslucir esa mezcla de satisfacción y determinación que caracteriza a los empresarios españoles cuando logran lo que durante años parecía solo una ilusión.

"Estados Unidos siempre ha estado en nuestro horizonte como mercado estratégico y queríamos dar este gran salto en una ubicación inigualable. Aventura Mall, uno de los centros comerciales más prestigiosos del sur de Florida, representa un entorno competitivo y lleno de oportunidades", añade.

Miami: puente natural entre España y EEUU

El proyecto, que ha requerido ocho meses desde las primeras negociaciones, responde a una lógica empresarial clara: Miami es el puente natural entre Latinoamérica y Estados Unidos. Para una marca española que ya contaba con 25 puntos de venta en Madrid, que había conquistado mercados tan diversos como Portugal y París, y que ya tenía presencia en México a través de alianzas con Palacio de Hierro, el sur de Florida es un escalón lógico.

Con esta apertura, Silbon suma más de 150 puntos de venta en el mundo, una cifra que refleja un crecimiento acelerado en los últimos años. La nueva tienda en Aventura Mall ofrecerá las líneas completas de la marca: Man (en sus versiones sport y casual), Woman y Kids.

Un catálogo amplio que busca atender a distintos perfiles de clientela, aunque con un punto común: la apuesta por un cliente que valora la calidad por encima de las tendencias pasajeras.

Detrás de la operación está el grupo Meraki, los socios locales de Silbon en Latinoamérica, quienes han asumido la gestión directa de la tienda. La apuesta es seria: la compañía ha invertido recursos en formación, enviando durante una semana al responsable de visual merchandising de la marca y luego desplegando a una de sus mejores encargadas de tienda durante un mes completo. No es un desembarque improvisado, sino el resultado de una planificación meticulosa.

Para Silbon, Miami no es un destino final. La compañía ya tiene en el radar expansiones en Honduras, Perú, Chile, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Venezuela y Colombia. Y en el horizonte más lejano, Nueva York. Aventura Mall encajaba perfectamente en la identidad de Silbon: clase media alta con gusto por lo clásico.