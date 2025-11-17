Marvel irrumpe con altas dosis de innovación en el mundo de la moda de Miami

El Design District de Miami ya no es solo una zona aislada donde se encuentran las tiendas de lujo. También es un polo de atracción turística y gastronómica. Su cercanía con Wynwood le confiere un halo de creatividad. Con estos ingredientes nació el Latin American Fashion Summit, una cita anual, cada vez más marcada en el calendario de la moda y más allá.

Durante toda una semana la cita reunió a los creadores de vanguardia, tanto de Estados Unidos, como de moda textil y complementos, como de diseño e innovación. Ahí es donde Disney sorprendió con la creación de una exhibición, más cercana a un museo que a una tienda, donde el uso de materiales, la creatividad y la reinvención de los clásicos cobraron protagonismo, poniendo el acento en la cultura latina y la artesanía.

Por clásicos se entiende a los personajes de Marvel, una firma que forma parte del catálogo Disney que cumple 85 años. La muestra consta de cinco piezas originales, presentadas por primera vez en Estados Unidos, y concebidas en México, creadas por destacados diseñadores latinoamericanos que reinterpretaron a las superheroínas con siluetas imposibles, tejidos impresos en 3D, texturas ricas y una perspectiva conectada con sus orígenes.

Y esta es quizá una de las claves más relevantes: no es Disney imponiendo su visión global sobre la moda latinoamericana, sino Disney como aliado creativo para que diseñadores emergentes se exhiban en The Moore Building.

Daniel Herranz, director creativo de Fashion Week, lo explica con precisión: "Lo que hace única la visión de Disney Consumer Products es el diálogo entre el legado de la marca y la innovación creativa local. No se trata simplemente de aplicar una franquicia global a la moda, sino de fusionar narrativa, diseño y cultura para que la moda se convierta en un nuevo lenguaje de historias que traspasan fronteras".

Renata Navarro, una de las artistas que experimenta en la muestra, lo resume: "La moda es una de las formas más poderosas de contar historias, y en América Latina está profundamente ligada a la cultura, la artesanía y la identidad".

En Florida, Disney es mucho más que un ratón, mucho más que un complejo de resorts. Es una de las grandes compañías del Estado que influye en planes de todo tipo: tecnológicos, urbanísticos, turísticos y de propiedad intelectual, por citar algunos. Solo seguidos por California, donde los estudios y los parques no le van a la zaga. La adquisición tanto de Marvel como de Star Wars, han abierto el rango de público al que se dirigen, con una profundidad y amplitud en la audiencia que pocas empresas abarcan. ESPN, la gran red de deportes de las Américas, termina por completar el ecosistema.