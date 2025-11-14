América Business Forum: poder, deporte y economía global

De una de las ciudades más frívolas de Estados Unidos a la capital económica de América Latina y faro de innovación. La ciudad de Miami ha experimentado en los últimos años una transformación en la que ha contado con un claro protagonista: Francis Suárez.

Las elecciones de la semana pasada, con dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, que tendrá lugar en diciembre, son el principio de una medida y meditada despedida del todavía vigente alcalde. La celebración del América Business Forum forma parte de esta estrategia que le posiciona como político al alza dentro del Partido Republicano y en el panorama internacional.

Durante la primera semana de noviembre, Miami se ha posicionado como el epicentro donde se entrelazan tres poderes de nuestro tiempo: la política global, el deporte como fenómeno de influencia masiva y las finanzas internacionales. El evento, con Suárez como maestro de ceremonias, ha reunido a figuras como el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario argentino Javier Milei y la líder opositora venezolana y reciente Premio Nobel María Corina Machado, junto a deportistas de talla mundial como Lionel Messi, Serena Williams y Rafael Nadal.

Más allá de que personalidades políticas y empresariales compartan un mismo espacio, se buscó generar narrativas con impacto en el debate público. Trump y Milei evidenciaron su idilio y reafirman su alineación ideológica con el recién electo alcalde de Nueva York, Zohan Mamdani, como blanco preferido.

Si hay algo que el América Business Forum ha demostrado es que el deporte ya no es un entretenimiento separado del poder político y económico. Lionel Messi, estrella global y local, cerró la primera jornada del miércoles con su intervención y compartió su visión sobre "el impacto social del deporte". Sorprendió por su madurez y templanza en el escenario. Y no, no se habló de fútbol. El capitán de la selección argentina destacó la importancia de contar con un entorno estable durante la infancia. “Tuve la suerte de crecer en una familia bien estructurada, con pilares y referentes que me acompañaron desde el comienzo hasta el día de hoy". Rafa Nadal y Serena Williams compartieron sus aprendizajes tras su retiro como deportistas dando los primeros pasos en el ámbito empresarial.

Miami es parte de una narrativa más amplia sobre la reinvención de América Latina y su relación con Estados Unidos. El foro se ha instalado en la ciudad con una intencionalidad clara: posicionarla como puente cultural, político y económico entre un continente que busca redefinirse y una potencia que, bajo la administración Trump, parece estar recalculando sus alianzas estratégicas, y la Vieja Europa, especialmente con España.

El America Business Forum 2025 ha funcionado como un espejo de nuestro tiempo. Demuestra que ya no es posible separar política, economía y cultura; que los deportistas son actores políticos tanto como los presidentes; que Miami ha dejado de ser una ciudad americana para convertirse en una ciudad del hemisferio occidental.

Lo que sucedió en el Kaseya Center estos días no fue simplemente un foro empresarial, sino el lugar donde se escribe el futuro antes de que suceda.