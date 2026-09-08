Vecta Partners se hace con el control de la firma sevillana de dermocosmética Lico para impulsar el salto internacional

El fondo Bewater, que acompañó a Lico en sus primeros años, sale ahora del capital tras la entrada de Vecta Partners.

La compañía ha logrado una sólida posición en el mercado nacional, con ventas digitales y una facturación prevista de más de 14 millones de euros en 2025.

Lico, fundada en 2019 por Estefanía Ferrer y Juan Sabaté, destaca por su innovación y su enfoque en productos eficaces científicamente probados.

Vecta Partners adquiere la mayoría del capital de la firma sevillana de dermocosmética Lico para impulsar su expansión internacional.

Vecta Partners, la gestora impulsada por el equipo que gestionaba Sherpa Capital, ha anunciado su inversión para hacerse con la mayoría del capital de la empresa sevillana de dermocosmética Lico. Laboratorio de Ingeniería Cosmética, fue fundada en 2019 por Estefanía Ferrer y Juan Sabaté.

La consejera delegada y fundadora de Lico, Estefanía Ferrer, ha declarado que se abre una nueva etapa con el objetivo de "escalar el proyecto internacionalmente con garantías".

Javier Casado, socio de Vecta, ha manifestado que "la compañía cuenta con una propuesta de valor diferencial que confiamos será clave en el despliegue internacional", ha concluido Casado.

“La cosmética ha sido siempre mi gran pasión. Yo formulaba en mi casa y producía en un pequeño laboratorio casero mi producto ideal, ese que no encontraba en el mercado”, explica Estefanía Ferrer.

Lo hacía en el poco tiempo libre que le permitía su trabajo como ingeniera química en Airbus, hasta que la pandemia trastocó todos los planes. “La empresa nos mandó a casa y yo estuve tres meses invirtiendo buena parte de mi tiempo en Lico. El comercio electrónico crecía, vi una oportunidad y tuve la valentía de seguir esa intuición”, revela.

Lico contó con el apoyo de 'Lanzadera', la plataforma del presidente de Mercadona, Juan Roig, de apoyo a emprendedores y 'startups', y más tarde con el apoyo del fondo Bewater, quien acompañó a Lico en sus primeros años de desarrollo y que ahora sale del capital.

Desde sus inicios, la empresa ha mantenido una fuerte apuesta por la innovación y el desarrollo de nuevos productos.

Durante estos años, la compañía ha logrado un "sólido" posicionamiento en el mercado nacional con una oferta de productos faciales, corporales y capilares que destacan por su eficacia científicamente probada, con una estrategia de venta en canales digitales y una facturación en 2025 de más de 14 millones de euros.

"En un contexto de creciente concienciación por el cuidado personal, la propuesta de valor de Lico se centra en resolver necesidades concretas de un perfil de cliente muy definido", ha explicado Vecta.

La experiencia del equipo en el sector de 'personal care' en general, y de la cosmética en particular, junto con su experiencia en procesos de internacionalización de compañías y sus capacidades operacionales, han sido factores "determinantes" en la operación.

PwC, Evergreen y Herbert Smith Freehills Kramer han actuado como asesores de Vecta, mientras que BlueBull y Garrigues han sido asesores de Lico y Bewater.