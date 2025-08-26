Colombia Tech Week, cita obligada para el ecosistema tecnológico latinoamericano

Colombia está inmersa en dos semanas intensas de tecnología e innovación. Del 18 al 30 de agosto de 2025, se celebran Colombia Tech Week y Colombia Tech Fest, dos eventos conectados que buscan posicionar a este país como el hub tecnológico de América Latina y reunir, según la organización, a “inversionistas, visionarios y pioneros listos para moldear el futuro a través de oportunidades estratégicas e innovación tecnológica”.

Colombia Tech Fest tuvo su punto álgido los días 21 y 22 de agosto, con la promesa de reunir “desde líderes de empresas unicornio hasta historias inspiradoras que quitan el aliento de innovadores que están dando forma a industrias enteras” en un evento que pretende ir a más. De hecho, se presenta como “la semilla que te inspirará a reescribir las reglas de la industria tecnológica”.

La lista de ponentes incluye nombres de peso en el ecosistema: Shu Nyatta, cofundador y socio director de Bicycle Capital, bien conocido por su labor inicial en Softbank; junto a Marcelo Claure, director ejecutivo de Sprint Corporation y fundador de Brightstar Corporation; o Santiago Naranjo, director financiero de Vtex.



Dentro de los nombres más corporativos e institucionales destacan: Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá; Marcela Torres, CEO de Nu Colombia; y Paula Bárcenas, gerente general de TikTok para la región andina.



Dentro de este elenco hay dos nombres que brillan con luz propia. Por lo conseguido con sus startups y por lo involucrados que están en este evento: Daniel Bilbao, fundador y CEO de Truora; y Andrés Bilbao, fundador de Rappi y Makers.

Un ecosistema en construcción

La programación del evento aborda los temas más candentes del momento tecnológico. Desde ‘Colombia, What's Next? - Claves para el futuro del ecosistema’ hasta ‘Cracking the AI Code in Emerging Markets’, pasando por ‘The Future is Being Built in Latin America’ y sesiones especializadas sobre fintech como ‘Fintech Journey - Recorrido fintech hecho en Colombia’.

Para los emprendedores más enfocados en el crecimiento empresarial, se han programado talleres prácticos como '3 claves para romper tu meta de ventas todos los meses’, ‘Expansión internacional sin errores: Cómo founders pueden expandirse de forma ágil y sin errores', 'Digital First: Blueprint para negocios exitosos', y sesiones sobre construcción de marca personal e influencer Marketing en la época de IA'.

Andrés Bilbao en una caricatura



El Tech Fest por su parte, se desarrolla durante esta semana de agosto, con un enfoque más de aprendizaje, de sumar perfiles al sector y de relatar experiencias que inspiren. Además, Medellín cobra especial relevancia.

Ambas iniciativas forman parte de un esfuerzo más amplio por consolidar el ecosistema tecnológico colombiano, que en los últimos años ha visto nacer unicornios como Rappi y ha atraído inversión internacional significativa. La participación de figuras como los fundadores de estas exitosas no es casual: representa la madurez que está alcanzando el sector en el país.

Colombia Tech Week y Tech Fest se perfilan así como una cita ineludible para quienes buscan entender hacia dónde se dirige la tecnología en América Latina. La apuesta es clara: posicionar a Colombia no solo como consumidor de tecnología, sino como creador y exportador de soluciones digitales que respondan a los desafíos específicos de los mercados emergentes. Una visión muy alineada con la denominada Economía Naranja promovida por el BID en toda la región.

Justo es citar que no todo es alegría. En las últimas fechas, una de las empresas más prometedoras del ecosistema colombiano, Frubana, ha tenido que echar el cierre.