Los informes de Wake Up Box: el conocimiento estratégico que transforma la información en decisiones

Paco Bree es quien lidera los informes estratégicos de Wake Up Box. Laura Mateo

En tiempos convulsos y plagados de incertidumbres como los que vivimos, los líderes empresariales no necesitan más datos: necesitan criterio. Necesitan claridad, visión y la capacidad de anticipar lo que viene antes de que se convierta en tendencia. Esa es la razón de ser de Reports & Trends, uno de los pilares de Wake Up Box, la nueva plataforma de reskilling permanente para directivos que se lanzará durante la próxima edición de Wake Up, Spain!

Cada semana, el equipo liderado por el profesor Paco Bree, profesor de Deusto Business School y referente en pensamiento innovador, disecciona lo que está ocurriendo —y lo que está por venir— en los ejes clave que afectan a las decisiones empresariales. La sección se estructura en cuatro grandes bloques: Tendencias tecnológicas, Talento digital, Casos de uso y Claves geopolíticas.

“Wake Up Box no es solo un informe de tendencias, es una herramienta de inteligencia estratégica para directivos que necesitan anticiparse a los cambios antes de que sean evidentes en el mercado”, explica Bree. “Lo que nos hace diferentes es que no nos limitamos a recopilar información: la procesamos, validamos y sintetizamos para que realmente sea útil en la toma de decisiones”.

Así pues, los informes de Reports & Trends no buscan hacer predicciones vagas. Aplican técnicas de foresight, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para identificar no solo las tendencias obvias, sino también las señales débiles y los patrones incipientes que anticipan grandes disrupciones. “Vimos venir el metaverso, los NFTs y la IA generativa meses antes de que se volvieran temas recurrentes en las grandes consultoras”, afirma Bree.

La clave está en el método: un riguroso proceso de curación de fuentes, contrastes cruzados y modelos de análisis predictivo que filtran el ruido informativo y priorizan lo accionable. “No hacemos predicciones basadas en especulación, sino en datos sólidos y análisis estructurado”, añade.

El equipo trabaja con información procedente de organismos internacionales como la ONU, la OCDE o el Foro Económico Mundial, así como de consultoras como McKinsey, BCG y Deloitte, universidades de referencia y empresas tecnológicas líderes. Pero más allá de las fuentes, la diferencia está en el enfoque.

“Hoy en día, la información es abundante, pero está fragmentada, sesgada y, en muchos casos, enfocada en intereses comerciales o políticos”, alerta Bree. “Wake Up Box resuelve este problema con un enfoque neutral, validado y estratégico. No dependemos de intereses externos ni promovemos narrativas específicas; nuestra única prioridad es ofrecer información que realmente sirva para tomar mejores decisiones”.

Cuatro lentes para mirar el futuro

Los cuatro ejes que estructuran cada informe responden, según Bree, a los grandes desafíos de los líderes empresariales actuales:

Tendencias tecnológicas : exploración de innovaciones clave como IA autónoma, blockchain, energías limpias o computación cuántica, con análisis sectorial y foco en su impacto real en los modelos de negocio.

Talento digital: evolución de competencias, estrategias de captación y formación, cambios en liderazgo y cultura organizacional frente al reto de la automatización.

Casos de uso : buenas prácticas empresariales con impacto comprobado, seleccionadas por su carácter replicable, especialmente en sectores como fintech, salud digital, logística inteligente o sostenibilidad.

Claves geopolíticas: desde tensiones entre bloques tecnológicos hasta regulación de la IA y militarización de la innovación, con implicaciones directas sobre la estrategia empresarial.

“La geopolítica influye cada vez más en la tecnología y los negocios. Analizamos temas como la regulación de la IA, las tensiones entre EE.UU., China y Europa, y cómo la inversión en defensa y seguridad está impulsando nuevas tecnologías”, explica Bree. “Nuestro enfoque permite a los directivos comprender cómo estos factores pueden afectar sus mercados y cómo prepararse ante posibles escenarios de riesgo o de oportunidad”.

Más que informes, Reports & Trends se presenta como un instrumento de decisión estratégica, con infografías, visualizaciones y síntesis de alto nivel pensadas para ejecutivos con poco tiempo y mucha responsabilidad.

“Wake Up Box está diseñado para ser una herramienta práctica y estratégica”, concluye Paco Bree. “Permite a los directivos anticiparse a cambios clave, optimizar inversiones en innovación y talento, adaptarse a nuevas regulaciones y detectar oportunidades emergentes antes que la competencia. En un mundo donde la velocidad y la información precisa marcan la diferencia, nuestros informes ayudan a transformar el conocimiento en ventaja competitiva”.

Wake Up Box

Desde su nacimiento, Wake Up, Spain! se ha consolidado como el foro de referencia donde administraciones públicas, grandes empresas y expertos en digitalización trazan el futuro económico y tecnológico del país. Ahora, en su quinto aniversario, este evento amplía su impacto con Wake Up Box, una plataforma concebida para mantener viva la conversación y el análisis durante todo el año.

Wake Up Box nace como una solución imprescindible para este reto: un servicio diseñado para ofrecer a los líderes herramientas de reskilling permanente, con información estratégica, tendencias globales y una red profesional de networking y conversación al más alto nivel.

Una herramienta pensada para que puedan participar todos los ponentes de Wake Up, Spain!, los asistentes a los foros económicos de EL ESPAÑOL, los principales CEO, CIO, directores de comunicación, de recursos humanos y otros perfiles profesionales que son clave en la transformación del tejido empresarial en esta era digital.