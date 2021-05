Las empresas que invierten en tecnología crecen cinco veces más rápido que sus rivales

Las empresas que invierten en la nube, en inteligencia artificial (IA) o en otras tecnologías han registrado un mayor incremento en sus ingresos que aquellos competidores que no apuestan por la innovación tecnología. Una diferencia que no solo se ha confirmado durante la pandemia de la covid-19, sino que se ha incrementado.

Así lo constata el último estudio de Accenture 'Da el salto, ¡y lidera! (Make the Leap, Take the Lead)', realizado a principios de 2021, que apunta que las compañías denominadas "líderes" en innovación tecnológica han incrementado sus ingresos cinco veces más rápido que las "rezagadas", según la media de los últimos tres años.

De esta manera, las empresas líderes en tecnología han aumentado aún más su ventaja sobre las demás empresas incluso en un periodo de incertidumbre como el provocado por la pandemia de la covid-19, ya que el informe de 2019 recogía que su crecimiento era del doble de rápido que el de las rezagadas.

Con este estudio, Accenture analiza los avances en transformación digital e innovación tecnológica del sector empresarial y, en función de los resultados, diferencia entre las empresas "líderes" -que suponen un 10% en la muestra total (11% en la española)- y las "rezagadas" –que son el 25% a nivel global (36% en España)-.

Las compañías "líderes" son aquellas que tienden a adoptar antes las tecnologías innovadoras y reinvierten con más frecuencia. Además, toman decisiones inteligentes de inversión en tecnología y destinan su presupuesto de TI a la innovación. Por el contrario, muchas empresas "rezagadas" invirtieron por primera vez en nuevas tecnologías durante la pandemia, pero solo para seguir siendo operativas.

El escenario generado por la covid-19 ha llevado también a Accenture a identificar la aparición de una nueva categoría de empresas, a la que ha denominado "liebres" y que hace referencia a compañías que se caracterizan por haber sabido alcanzar rápidamente el equilibrio entre la solidez de los sistemas y una mayor innovación.

Estas empresas, que son el 18% de la muestra total y el 14% de la española, han conseguido acortar en el tiempo sus transformaciones digitales mediante una estrategia tecnológica "rápida y progresiva", que ha convertido los desafíos del año pasado "en oportunidades de negocio y ventajas para este".

Bruno Chao, managing director de Accenture Technology en España, Portugal e Israel, ha afirmado que la fortaleza de los sistemas, la transformación digital y un mayor foco en la innovación permiten a los "líderes" aumentar paulatinamente su crecimiento y diferencia sobre los "rezagados".

"Mientras tanto, las compañías "liebres" también están mostrando un enorme progreso, manteniendo la fortaleza de los sistemas e infundiendo innovación en toda la organización. De hecho, ahora mismo están aumentando sus ingresos cuatro veces más que los "rezagados"", agrega.

Claves para una estrategia exitosa

Por otro lado, el informe elaborado por Accenture destaca los tres imperativos que tienen que dominar las empresas para que las estrategias tecnológicas que pongan en marcha tengan más éxito: redefinir la plataformas, redefinir el enfoque y redefinir el alcance.

En primer lugar, apunta que con la migración a cloud las compañías eliminan redundancias y dependencias innecesarias en su entorno de TI, a la vez que ganan en potencia y flexibilidad. Como ejemplo, señala el 80% de las "liebres" adoptaron alguna forma de tecnología en la nube en 2017, cifra que aumentó hasta el 98% en 2020.

En cuanto al enfoque, señala que las "liebres" tratan las recesiones económicas y las crisis del mercado como oportunidades para innovar a escala con nuevas tecnologías. Así, el escalado de nuevas innovaciones se convirtió en la principal prioridad para las "liebres" durante la pandemia y el 67% ha buscado aumentar sus ingresos en líneas de negocio distintas a las habituales.

El tercer imperativo para las empresas es redefinir el alcance a través de la expansión de la tecnología a todas las funciones internas del negocio para generar valor: mejorar las competencias de los empleados, su bienestar y salud mental. En ese sentido, el informe apunta que el 65% de las empresas líderes priorizan la felicidad de los empleados proporcionando políticas de flexibilidad laboral frente al 43% de los rezagados.

Inversión por tecnologías

En cuanto a las distintas tecnologías, el informe apunta que a nivel global más del 70% de las compañías "líderes" aumentaron las inversiones en seguridad en la nube y el 68% en la nube híbrida. Asimismo, estas compañías también invirtieron en tecnología de Internet de las cosas (70%), así como en IA y aprendizaje automático (59%).

Por su parte, las "liebres" transformaron sus estrategias y prioridades tecnológicas en un corto período de tiempo, utilizando la crisis para aumentar el uso de tecnologías avanzadas y emergentes en un 17% y escalar la tecnología en toda su empresa. Además, también fomentaron un cambio importante organizativo para aprovechar aún más estas tecnologías y redujeron los plazos de transformaciones de años a meses.

"Las compañías ‘líderes’ están adoptando antes las tecnologías innovadoras e invirtiendo con más frecuencia que sus competidores. Además, no sólo están centradas en la implementación de nuevas tecnologías, sino en la hoja de ruta necesaria para garantizar un escalado exitoso en toda la empresa", remarca Chao.

Según el managing director de Accenture Technology en España, Portugal e Israel esto supone incluir nuevas formas ágiles de trabajar, hacer cambios importantes para reforzar una cultura impulsada por la innovación y mejorar las competencias de sus profesionales. "Cada una de estas acciones redunda en la creación de valor nuevo y sostenible para todos sus grupos de interés", incide.