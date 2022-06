Artigas apuesta por capturar el valor de los datos en la economía para evitar "burbujas como los NFT"

"Lo que no se mide, no existe". Con esta frase ha resumido Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la necesidad de capturar el valor de los datos en la economía real, ya que, como ha recordado, lo digital ha pasado de suponer un 19% del PIB al 21% en apenas un año.

Aún así, durante la presentación del informe El impacto económico del sector de datos en España elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), Artigas ha precisado que esta cifra "es relevante, pero no suficiente".

La proyección, según ha explicado, es que a finales de 2025, "quizás más tarde como consecuencia de la guerra, pero en todo caso antes de 2030", el 40% de la economía sea digital.

Según el estudio presentado por el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, esta industria se sitúa como uno de los 10 principales sectores de la economía española y su valor bruto ya supone el 4,8% del PIB de 2018 (alrededor de 54.000 millones de euros de valor añadido bruto) y contribuye con la misma cifra al empleo, lo que se traduce en 860.000 posiciones.

Fernández de Mesa ha señalado que esta industria se puede calificar como "de inversión" por la huella "tan importante" que tiene en la generación de trabajos y de valor, ya que, por cada euro que se crea en él, el impacto en el PIB es de 1,8 euros.

"Hasta que no ves esa cifra de casi el 5% no te das cuenta de la transformación del modelo económico y productivo que estamos viviendo", ha apuntado Artigas, que ha reiterado la necesidad de poner "en valor" lo digital dentro de la economía.

Una nueva revolución industrial

Según ha recordado, los datos que existen actualmente solo representarán el 20% del total que existirán en 2025, aún falta que se generen el 80% restante.

De ellos, más del 65% pertenecerán a la industria, lo que evidencia la "nueva revolución industrial" en la que se encuentra inmersa la sociedad y que afectará a todos los sectores.

Así, ha explicado que la única diferencia que habrá en el futuro entre una empresa y otra a nivel competitivo serán los datos que tengan y la inteligencia única que sean capaces de sacar de ellos. "Serán el activo más importante”, ha precisado.

No obstante, ha lamentado que, de momento, la mayoría de las firmas no introducen este elemento en su balance, por lo que no se capturan en la economía real, sino fuera, lo que "genera burbujas como los bitcoins o los NFT".

"Empresas como Amazon no son valiosas solo por sus productos, sino porque el mercado intuye que tiene unos datos y una capacidad única, lo que genera un valor enorme", ha ejemplificado. "No se ha conseguido reducir eso a indicadores objetivos comparables fuera del mercado especulativo".

Otro de los casos prácticos recordados por Artigas durante la sesión tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona, que, como ha explicado la responsable de la digitalización en España, fue uno de los primeros en definir a un jugador, en este caso a Messi, como un activo en su balance de talento, todo "un ejercicio de creatividad financiera".

De esta forma, cree que esto se trasladará a la industria y los mejores profesionales de cada ámbito, por ejemplo data scientist o expertos en ciberseguridad, se convertirán en parte del balance de las empresas.

"Si las compañías destinan dinero a innovación, datos y talento y no lo ven reflejado en la cuenta de resultados, solo verán un gasto y no una inversión", ha afirmado. "Lo que no se mide, no existe".

Europa ante la segunda batalla de los datos personales

La secretaria de Estado ha señalado que Europa perdió hace una década la primera batalla de los datos personales, algo que "ha arrastrado hasta ahora", pero que no significa que "no se pueda recuperar o que se vaya a perder el tren de la segunda".

Y es que, según ha afirmado la región comunitaria "tiene la gran oportunidad" de hacer esta "reindustrialización del siglo XXI" en clave digital porque "ahí sí" tiene liderazgo.

Artigas ha destacado todas las iniciativas legislativas que se han llevado a cabo para promocionar esta vertiente, entre ellos, Gaia-X, cuyo objetivo es crear espacios de datos industriales compartidos entre sectores y que España va a liderar en el apartado de turismo.

A ello se sumará el primer sandbox de la Unión Europea para probar el reglamento de inteligencia artificial que la secretaria de estado presentará junto al comisario de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, el próximo día 27 en Bruselas.

"Lo vamos a hacer nosotros para asegurar que cuando llegue el momento se aplica porque hemos hecho los deberes y hemos impactado"”, ha apuntado.

Artigas ha explicado que aún tienen dos años por delante para poder administrar la ley de la mejor forma y evitar pedir un aplazamiento cuando entre en vigor en enero de 2024. "No quiero ninguna moratoria porque cada año que pasa sin regular la IA es un año que la tecnología se desarrolla sin cortapisas y cuyos efectos negativos y presiones en la sociedad no se van a poder revertir", ha afirmado.

Asimismo, España va a ser el primer país del mundo en contar con la Agencia Estatal de Supervisión de la IA que se lanzará antes de que acabe el año.

La secretaria de estado también ha querido mencionar otros proyectos legislativos relacionados como el Plan Nacional de Competencias Digitales, que busca cubrir la demanda de perfiles técnicos cualificados o el PERTE de la Nueva Economía de la Lengua, que apuesta por el desarrollo de la IA en español.

Relacionado con este último, Artigas también ha querido destacar el PERTE de Economía Social y de los cuidados, que busca ofrecer asistencia a la población envejecida y que solo será efectivo si los sistemas sociales en remoto se entrenan en el idioma oficial del país para captar los matices propios de la lengua.

La responsable de digitalización en España ha explicado que "se siente orgullosa del diagnóstico" que hicieron en el año 2020 al diseñar la Agenda Digital porque supieron medir "lo que el país necesita".

