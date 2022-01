Carme Artigas, ante el año clave en la ejecución de la estrategia digital del Gobierno

Llegados al ecuador de la legislatura, muchas de las iniciativas digitales puestas en marcha por el Ejecutivo comienzan a cobrar vida. Tras un inicio en el que la covid-19 fue protagonista indiscutible de las políticas públicas -con la contestada app RadarCovid como prioridad-, el año 2021 fue especialmente intenso en el articulado de muchas normas y programas dirigidos a consolidar nuestro país en la arena digital. Una vorágine administrativa regada, además, con fondos europeos en cantidades extraordinarias.

Este 2022 toca el turno de concretar, ejecutar y plasmar esas ideas en realidades tangibles. Con 7.000 millones de euros presupuestados para digitalización este año, se trata de una cifra insólita en nuestra historia reciente. De hecho, se trata de una cantidad similar a la destinada al Plan Avanza entre 2006 y 2010, el que fuera uno de los grandes éxitos de la modernización tecnológica patria.

Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, es la mujer encargada de liderar este proceso fundamental para la sostenibilidad económica del país. En su agenda para este curso hay muchas tareas -Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, Plan de Modernización de la AAPP, la 'tasa Google', el hub audiovisual, los fondos NextTech, la Ley de Startups, el Plan Nacional de Competencias Digitales, etc.-. Y de su correcto devenir dependerá el éxito o fracaso de España en la disputadísima carrera tecnológica.

"Siendo honesta, nos hemos dedicado desde la vuelta de vacaciones a pausar un poco. Terminamos el año con un nivel de actividad altísimo. Cada cosa que lanzamos no termina en el momento en que la publicamos, sino que es simplemente el momento de comenzar a trabajar. Y cada vez son más proyectos y somos el mismo equipo", reconoce Artigas en entrevista con D+I.

La secretaria de Estado aclara, no obstante, que tanto ella como su equipo (al que alaba por su esfuerzo y compromiso, frente a las críticas que ha recibido ante algunas salidas de profesionales de su gabinete) se encuentran preparados para afrontar esta nueva fase, la de la ejecución, de todas esas iniciativas. "Y lo haremos con la misma transparencia, supervisión y escrutinio de siempre, con la absoluta seguridad jurídica y control que deben tener estos fondos europeos en los que no sólo se vigila en qué se gasta el dinero, sino su impacto real", añade.

Prioridad para 2022: competencias digitales

P. El pasado curso será recordado por la Ley de Startups, la Carta de Derechos Digitales, la creación de los fondos NextTech, o el 'kit digital' del que hablaremos posteriormente. ¿Por qué será recordado 2022?

R. Este año encararemos la ejecución de lo que ya tenemos mientras lanzamos algunos de los proyectos estrella o emblemáticos de 2022. Para mí, la iniciativa que más impacto tendrá este año es el Plan Nacional de Competencias Digitales, que requerirá un gran trabajo y compromiso por parte de muchos agentes. Ya hemos repartido 140 millones de euros a las autonomías y hay otros 700 millones destinados a formación tecnológica de pymes y ciudadanía.

Encarrillar ese Plan Nacional es fundamental para dotar de habilidades digitales a jóvenes, mayores o mujeres. A todos. Y por eso, este mes de enero, me reuniré con todos los grupos de trabajo para que me trasladen los resultados de los desarrollos hasta ahora y elevar los aspectos más estratégicos a largo plazo.

Otro aspecto que quiero dejar cerrado antes de terminar el año es dejar montada la Agencia Española de Administración Digital. Es fundamental el reto de la migración digital en el sector público, de encontrar y retener perfiles profesionales. También quiero lanzar la nueva Agencia Española de Supervisión de los Algoritmos. Y luego seguir con las convocatorias de ayudas en ciberseguridad y muchos otros sectores. Todas ellas serán muy importantes pero, como digo, el Plan de Competencias Digitales es el que más impacto tiene para mí.

Gaia-X y el espacio de datos en turismo

Esta entrevista la estamos llevando a cabo en FITUR, la feria del sector turístico por excelencia de nuestro país. Una industria que, junto a la construcción, es uno de los pilares de la economía española. ¿Cuáles son los retos en digitalización específicos que ha detectado el Gobierno en este campo?

Tenemos clarísimo que el sector turístico es uno de los grandes motores de la economía española y que debe tener una contribución mucho mayor de la actual a la economía digital. El reto no solamente está en llevar la tecnología a aquellas empresas que no la utilizan, sino también en dotar de inteligencia al sector para diseñar soluciones más innovadoras y competir a escala mundial.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, durante la presentación del hub español de Gaia-X.

Tradicionalmente se ha actuado desde la oferta. "Playa, ciudad y montaña. Estos son los hoteles de X estrellas que tengo y el que quiera venir que venga". Lo que buscamos ahora es entender al cliente, desarrollar estrategias de segmentación que permitan captar al turista de mayor calidad, más sostenible o que más nos interesa. Y hacerlo teniendo en cuenta los diferentes grados de madurez del que parte la industria turística, con grandes cadenas que ya están muy digitalizadas pero un 70% de pymes, muy diseminadas, y una gran cadena de valor que también necesita modernizarse para competir globalmente.

En esta línea, la Secretaría de Estado de Digitalización e IA está al frente del capítulo español de Gaia-X [la iniciativa europea para desarrollar estándares de nube federada que impulsen la soberanía digital del Viejo Continente]. Anunciada el pasado año, con el turismo y la salud como ejes, ahora cuenta ya con 57 entidades adscritas tras la Manifestación de Interés lanzada el pasado verano. ¿Cuándo veremos en acción el espacio de datos en turismo, el primero en ponerse en marcha?

Efectivamente, lo que buscamos es que el sector colabore no sólo compartiendo datos, sino compartiendo inteligencia. Esperamos celebrar la Asamblea Constituyente en marzo, mientras que los estatutos ya están redactados y ya hemos anunciado que la sede de la asociación estará en Talavera de la Reina, en un claro movimiento para llevar más allá de las capitales las iniciativas interesantes.

Hemos hecho muchas cosas en muy poco tiempo. Y ya estamos trabajando en los distintos sectores que queremos impulsar, especialmente el de turismo. Va a ser un espacio de datos clave no sólo para España, sino para Europa, porque es el primero especializado y el primero que se pone en marcha.

Queremos definir los estándares para que todos los agentes de la cadena de valor compartan datos y que ese estándar impere en todos los países europeos. Y que esa información pueda compartirse entre distintos sectores. Es una idea sencilla, la de poder cruzar datos de movilidad con turismo, agricultura o salud. Pero para lograrlo necesitamos crear marcos de referencia para compartir los datos.

Para el espacio de datos de turismo vamos a destinar 100 millones de euros y contamos con 400 millones en general para invertir en los espacios sectoriales. Sabemos que son dinámicas distintas en cada uno de los sectores y en el de turismo somos conscientes de que no son datos de máquinas -como ocurre en automoción- sino de personas, con lo que ello implica en términos de privacidad. Y ese conocimiento que adquiramos con los primeros casos de uso será el que también nos ayude en otros campos similares, como la salud.

¿Cuáles son esos primeros casos de uso que persigue el espacio de datos en turismo?

Queremos construir toda esta arquitectura de abajo a arriba, resolviendo casos de uso del sector, que tengan incentivos para compartir sus datos. Cada empresa del sector tiene un trocito de información pero, poniéndola en común, podremos comparar lo que hace con el resto del sector e incluso con otros países. Los grandes operadores también podrán desarrollar soluciones innovadoras en base a estos datos privados pero, también con la información que el sector público puede compartir.

Hay mucha inteligencia turística en manos de las entidades públicas. También en los medios de pago, como VISA o Mastercard. Es un sector muy relevante y con un gran camino por recorrer. Pero hemos de ser realistas y tratar de llegar a tres o cuatro casos de uso importantes para el sector, yendo de la mano de SEGITUR para conocer las demandas y encontrar las soluciones.

¿Cuándo veremos las primeras plasmaciones reales y concretas del hub español de Gaia-X?

No pensábamos que estaríamos en enero de 2022 lanzando el primer espacio de datos. Y sería un éxito que, a finales de año, pudiéramos tener ya el primer caso constituido sobre este espacio de datos.

Luego será algo incremental. Tenemos previstos otros espacios de Gaia-X en agricultura, industria o movilidad que dependerán más de las dinámicas propias de estos sectores y de iniciativas como el PERTE del vehículo eléctrico y conectado. El de salud, que es la otra prioridad absoluta, depende mucho de la interoperabilidad y la implicación de las Comunidades Autónomas; un trabajo previo que en el sector turístico estaba ya muy maduro gracias a un glosario común.

Es imposible mover ambos espacios en paralelo porque necesitamos aprender cuáles son los incentivos y los riesgos, cómo articular la arquitectura distribuida que dé respuesta a la heterogeneidad de los datos.

Precisamente, a la hora de explotar datos personales entran en juego muchas cuestiones relacionadas con la privacidad, el uso responsable y la gobernanza de la información. ¿Cómo se les darán respuesta a todas esas preguntas?

Estamos abordando estos retos de la mano de la Oficina del Dato, que lleva medio año analizando estos temas, buscando las mejores referencias internacionales y buscando los principales componentes desde el punto de vista de la gobernanza del dato.

También tendremos que analizar todo esto cuando entre en vigor la Data Act, porque no hay ningún país demasiado maduro en esto. Todos estamos en esta fase de encontrar cuáles son los casos de uso, qué tecnologías usamos -que sean de código abierto para evitar anclarnos en sistemas propietarios- y cómo construimos estas arquitecturas cloud federadas y soberanas.

En la creación de este espacio de datos vertical somos pioneros a escala europea, pero es cierto que llegamos tarde a Gaia-X: no fuimos de los países fundadores y tan sólo contamos con una empresa nacional -Gigas- en sus inicios. ¿Cuál es la ambición real del Gobierno de España en torno a esta iniciativa?

La primera visión de Gaia-X no nos interesaba porque el propósito inicial era simplemente generar una nube soberana europea. Era un tema puramente industrial e invitamos a las empresas españolas a participar, incluso pagándoles la cuota, pero no vimos interés porque tampoco tenemos un tejido apropiado para aprovechar esa oportunidad.

Pero la misión de Gaia-X fue cambiando y pasó de intentar crear un rival a los grandes hiperescalares de la nube a configurar una serie de normas y estándares que condicionen el funcionamiento de las distintas nubes que operan en Europa y favorecer la creación de espacios de datos industriales. Es con este cambio de rumbo cuando nos dimos cuenta de la importancia de Gaia-X y decidimos apostar forma decidida para meternos de lleno.

Carme Artigas, durante el II Encuentro de Inteligencia Artificial y Ética de We The Humans

Estamos convencidos de que la soberanía de Europa pasa por la soberanía de los datos. Y es muy interesante ver el movimiento ya de grandes 'players' como Microsoft o Google al aliarse con socios locales para dotarse de independencia en la gestión de la información. Europa es un mercado tan importante que ninguno de estos actores globales puede renunciar a él, por lo que estas normas europeas pueden convertirse -como ya sucedió con la GDPR- en un estándar mundial.

Más 'kit digital' a lo largo de 2022

Por otro lado, a finales de año se concretó el primer tramo de 500 millones de euros del 'kit digital', el plan dotado con 3.000 millones de los fondos europeos para la digitalización de las pymes españolas. Este mismo mes se abrió la veda para que los agentes digitalizadores se inscriban en este programa. ¿Cuál es el estado del arte de este plan en estos momentos?

Hasta la fecha, 42.000 pymes ya han realizado el test de autodiagnóstico del 'kit digital' desde el 25 de noviembre y ya contamos con más de 4.200 agentes digitalizadores en apenas quince días. Estamos muy contentos de la acogida que está teniendo en tan poco tiempo, que demuestra la necesidad y el interés que había en el sector por esta iniciativa.

Además del gran evento de presentación, también hemos comenzado ya con los primeros eventos locales, en este caso en Mérida junto a la Junta de Extremadura, porque es esencial el modelo de acercar territorialmente a los agentes digitalizadores que son los que van a facilitar que las pymes se registren.

El objetivo siempre es eliminar las barreras de entrada para que nadie se quede atrás en este proceso de digitalización. Y en este primer tramo, dirigido a empresas de entre 10 y 49 trabajadores, ofreceremos un bono de 12.000 euros para subvencionar servicios durante un año. Después no nos podemos olvidar de que, además de la migración tecnológica, igual de importante es el acompañamiento y la formación digital, en lo que son esenciales de nuevo los agentes digitalizadores, las Cámaras de Comercio y las entidades locales.

Ante estos números, ¿ven plausible agotar los 3.000 millones totales del 'kit digital' o pasará como con otras ayudas públicas en innovación que no terminan de ejecutarse por completo? ¿O, al contrario, tener que ampliar estos fondos?

En función de cómo vaya la convocatoria podría reabrirse de nuevo con parte del dinero que no se haya pedido para financiar una segunda convocatoria. Pero no creemos que vaya a pasar eso. Ojalá agotemos los 3.000 millones y tengamos que pedir más, utilizar los créditos para ampliar el 'kit digital'.

No hay excusa para no incrementar el programa, pero lo que no queremos es que haya dinero por adjudicar. Diseñar algo para llegar con capilaridad a las pymes es un reto de innovación y de políticas públicas; y es por eso que lo estamos haciendo por fases para no morir de éxito. Queremos ver cuáles son las áreas de mejora del sistema y en las condiciones de la convocatoria con este grupo de empresas, que suman unas 120.000 aproximadamente en España, para cuando tengamos que escalarlo al resto de segmentos.

Como comentas, por ahora sólo está disponible el 'kit digital' para pymes de entre 10 y 49 empleados. ¿Cuándo se irán abriendo las convocatorias para el resto de tramos?

La convocatoria sumará en total 3.000 millones de euros. Este año deben salir las convocatorias equivalentes a 1.500 o casi 2.000 millones. En febrero sale la actual, la siguiente saldrá en junio y la última llegará en diciembre, para que se contabilice en 2023. Tenemos que lanzarlas sí o sí en estos plazos o no seremos capaces de llegar a cumplir los objetivos marcados por Europa en la ejecución de estos fondos.

