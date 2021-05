Enrique Benayas (ICEMD): "Existe un círculo virtuoso y bidireccional entre la innovación y la sostenibilidad"

El desarrollo sostenible se ha definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Esto exige esfuerzos concentrados en construir un futuro inclusivo, sostenible y flexible para las personas y el planeta.

Para alcanzar dicho desarrollo, es fundamental armonizar tres elementos básicos, el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medioambiente, elementos que están interrelacionados y que son todos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades.

En este contexto, lograr un crecimiento sostenible, entendido como un crecimiento que es repetible, ético y responsable con las comunidades actuales y futuras, es clave hoy en día para el éxito a largo plazo de cualquier negocio. Y un elemento que ayuda a las empresas a cumplir con este objetivo es indudablemente la innovación.

En declaraciones a D+I, el director ESIC Corporate Education y director general de ICEMD, Enrique Benayas, afirma que en los análisis y las investigaciones que han realizado en el centro se han dado cuenta de que existe un círculo "virtuoso y bidireccional entre innovación y sostenibilidad". "La fórmula es innovación más sostenibilidad igual a futuro", apunta.

Benayas explica que esto se refleja en que las empresas que están incorporando la sostenibilidad en su ADN y llevan a cabo iniciativas sostenibles se están convirtiendo al mismo tiempo en compañías innovadoras desde la perspectiva del mercado y el consumidor y se ven obligadas a romper las dinámicas habituales y hacer cosas no tradicionales.

Al mismo tiempo, añade que cada vez más la mayoría de las aplicaciones o casos de uso que tiene la innovación aplican o afectan a la sostenibilidad. " Por tanto, la sostenibilidad inyecta innovación y, por otra parte, la innovación cada vez más se está aplicando a la sostenibilidad. Por eso es por lo que hay una sinergia y un círculo virtuoso súper potente", incide.

En este contexto, apunta que todas las empresas que de verdad que quieren competir en el siglo XXI de una manera sostenible comparten una serie de características. Por ejemplo, todas ellas cuentan con un liderazgo consciente y de buen gobierno, que es fundamental en este caso, porque la sostenibilidad comienza desde los máximos responsables de la compañía. "Eso hace que pongas los cimientos buenos desde el punto de vista de sostenibilidad en la empresa", incide.

Cooperación y cocreación

Otra característica común es que estas compañías cooperan y cocrean cada vez de cara al desarrollo nuevas estrategias, productos o servicios que respondan este consumo consciente. "Las alianzas, el identificar compañeros de viaje cada vez es más relevante y más importante", incide Benayas, quien afirma que la apuesta por la innovación abierta se está incorporando también al área de la sostenibilidad.

En este sentido, recalca que las empresas que están innovando en sostenibilidad no lo están haciendo solas y además están trasladando a toda su cadena de suministro esa filosofía con el fin de todos sus proveedores y partners de negocios apliquen también políticas de sostenibilidad en su gestión.

Otra diferencia con respecto al resto de compañías es que las empresas líderes en este campo incorporan procesos que aseguran que la innovación se realiza de manera sostenible en el tiempo. En cambio, Benayas señala que el resto innovan "un poco a tirones", cuando tienen que responder al mercado o cuando hay una buena idea, por ejemplo.

Por otro lado, todo este esfuerzo por innovar y desarrollar productos y servicios sostenibles tiene su recompensa. Estas compañías se convierten en lo que Benayas denomina "empresas elegibles", tanto por el consumidor, que se siente identificado con ellas, como por los actores financieros, que cada vez más incluyen la sostenibilidad dentro de sus métricas de valoración de las compañías.

Además de ofrecer productos y servicios sostenibles, estas empresas adquieren también un rol protagonista y casi una responsabilidad a la hora de lograr que los ciudadanos sean conscientes de la importancia de tener en cuenta la sostenibilidad a la hora de consumir.

Y todo esto hace que estas empresas generen un impacto positivo en su entorno, ya que incrementan el bienestar social, impulsan la economía circular, disminuyen las desigualdades, reducen el consumo de recursos naturales y recortan la velocidad en el cambio climático.

Empresas innovadoras y sostenibles

El ICEMD acaba de publicar el informe El impacto de la innovación tecnológica en Sostenibilidad, en el que repasa algunas de las innovaciones más relevantes aplicadas al campo de la sostenibilidad y, concretamente a cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que el estudio divide en tres categorías: economía, sociedad y medioambiente.

Benayas admite que les ha costado encontrar los ejemplos incluidos en el informe, pero no porque no haya empresas innovadoras, que las hay, y muchas. Esto se debe a que la innovación sostenible no procede principalmente de las grandes corporaciones que todos podemos conocer, sino de startups o pequeñas empresas.

Así, afirma que estas innovaciones explotan, se hacen accesibles, se democratizan y tienen impacto en términos de comunicación cuando las empiezan a incorporar las grandes compañías, que en ese momento se convierten en ejemplarizantes para el resto gracias a que se convierten en altavoz de esos avances para millones de usuarios y consumidores.

Así, agrega que, aunque la innovación sigue están en la capa de los proyectos pequeños y las startups, esto no es compatible con este foco que están poniendo los fondos de inversión en las empresas sostenibles y que hace que la parte económica esté empezando a converger con la innovación en la sostenibilidad. "De una manera natural irá calando, se irá democratizando y será un must que deben incorporar todas compañías", aseguró.

En este contexto, Benayas apuntó que los fondos europeos Next Generation van a ayudar a acelerar "sin lugar a dudas" la aceleración de la adopción de políticas sostenibles innovadoras, así como a hacer que la sociedad sea más consciente de su importancia, ya que la sostenibilidad y la digitalización son dos de los grandes pilares de este proceso de recuperación, transformación y resiliencia.

Asimismo, ha vuelto a incidir en que la relación que existe entre ambos conceptos, ya que casi siempre la sostenibilidad está muy vinculada a la digitalización, la tecnología y la innovación. A ello se suma que otros elementos claves del plan como la diversidad o la educación también están muy vinculados también a todos este proceso, ya que no deja de ser "sostenibilidad social".

Ejemplos de sostenibilidad

¿Y cuáles son esas innovaciones que están impulsando la sostenibilidad y que resume el informe? Por ejemplo, entre las aplicadas a la economía, Benayas señala que una de las más comunes son las plataformas de datos abiertos (open data) en la nube, que permiten a gobiernos y empresas ser más eficaces y responsables gracias a que pueden compartir información entre equipos y otras entidades para acceder, reutilizar y compartir datos que les hagan crecer de manera sostenible.

Otra innovación relevante son las plataformas peer to peer que ponen en contacto grupos de interés diferentes, pero con objetivos comunes, sin necesidad de intermediarios. También está la tecnología para la accesibilidad (como por ejemplo drones), que permite acceder a productos y servicios de forma segura y confiable todos los días en cualquier parte del mundo.

La parte de innovación sostenible aplicada a la economía recogida en el informe también menciona aquellas que están destinadas a convertir los productos en ecológicos y, por lo tanto, en sostenibles, y las que van dirigidas a mejorar la eficiencia de la cadena de valor a través del aprovechamiento y la gestión de los excedentes de productos y servicios básicos.

En el caso de la innovación sostenible aplicada a la sociedad, Benayas destaca su papel en la educación a la hora de la generar contenidos formativos básicos y facilitar el acceso a ellos, así como para habilitar la financiación para colectivos y regiones más necesitadas. Además, puede tener mucho impacto en sectores como la agricultura y la ganadería y la salud.

Enrique Benayas en la presentación del informe de ICEMD

Asimismo, la innovación a ayudar a generar ciudades sostenibles, al impulsar la habitabilidad de sus ciudadanos con el resto de seres vivos (animales y plantas) y crear ambientes más saludables, y a facilitar el acceso a energías sostenibles, por ejemplo, con el uso de plantas como fuente de energía aplicando tecnologías sin dañarlas.

En el caso de las innovaciones aplicadas al medioambiente, el informe se queda con las tres más importantes, entre las que se encuentra el desarrollo de tecnología para trasformar tradiciones no sostenibles y poco amigables con el medioambiente en grandes aliados de él.

Otra innovación es la que tiene ver con el cuidado de la vida submarina, por ejemplo con proyectos de restauración de corales a gran escala con una plataforma digital de monitorización mundial, sistemas de transporte seguro para replantar, drones para escanear 3D los arrecifes o empresas que se dedica a la recolección y conservación de algas de manera sostenible.

El último área que aborda el informe es el de la energía sostenible general. Benayas destaca que aquí muchos ejemplos, pero destaca el caso de un "barco – laboratorio ambulante" que, combinando múltiples fuentes (solar, eólica e hidroeléctrica), nuevas formas de almacenamiento y, sobre todo, hidrógeno, ha conseguido recorrer más de 10.000 millas náuticas en 2020.