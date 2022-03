Criptomonedas: el 'arma digital' de Ucrania sobre el tablero bélico para resistir a la invasión de Rusia

La invasión de Ucrania por parte de Rusia se ha convertido en la primera guerra híbrida de la historia donde no sólo la ciberseguridad forma parte del 'nuevo' armamento para doblegar al enemigo. A las clásicas batallas por tierra, mar y aire se suma ahora el enfrentamiento cuerpo a cuerpo en el campo cibernético.

Un disruptor elemento irrumpe en el tablero de juego en este primer conflicto bélico de la era digital. El mercado de las criptomonedas se erige estos días en campo de pruebas para una tecnología que empodera al usuario frente a gobiernos y entidades reguladoras y que surgió como respuesta civil a la desconfianza generada por los bancos tras la crisis financiera de 2008.

Con la intervención militar y las tensiones geopolíticas como telón de fondo, el universo cripto testa su potencial en un conflicto retransmitido casi en tiempo real por las redes sociales y los medios de comunicación y pone ante el espejo sus luces, pero también sus sombras.

¿Son las criptomonedas el refugio de Rusia para sortear su desconexión del sistema SWIFT? ¿Servirá la ayuda enviada a Ucrania en bitcoins para mitigar el sufrimiento de la población? ¿Habrá una vuelta atrás en el mercado cripto tras la intervención armamentística?

D+I ha hablado con expertos financieros y startups españolas de referencia en este mercado 'alternativo' y el diagnóstico es coincidente: el bitcoin y otras divisas digitales como ethereum serán cruciales para la resistencia de Ucrania, sin embargo, su utilidad en Rusia como maniobra para sortear las sanciones y su desconexión SWIFT es más difícil de constatar. Al menos, a corto plazo.

Daños producidos por el impacto de un misil contra la torre de televisión de Kiev. FOTO: Reuters.

Aun así, las fuentes consultadas se muestran categóricas. Al igual que la pandemia ejerció de acelerante para la transformación digital y los avances tecnológicos, la guerra entre Rusia y Ucrania será un catalizador para el uso del mercado de bitcoins y otras divisas digitales. "No habrá vuelta al punto de partida", insisten.

"No estoy tan seguro de que pueda refugiarse al 100% en el mundo cripto. Podría operar sin filtros o limitaciones de organismos gubernamentales gracias al poder de la blockchain y la descentralización, pero no veo que, a día de hoy, tenga un recorrido muy largo" , alega Ángel Luis Quesada, CEO de Onyze.

"Tarde o temprano esas transacciones en criptoactivos pasarían por proveedores de activos digitales (Virtual Asset Services Providers (VASP) los cuales, seguramente, nos veríamos obligados a bloquear o congelar al ser empresas reguladas que debemos cumplir con las regulaciones locales", añade.

Aun así, las fuentes inciden en el constatable efecto llamada en Rusia del mercado de criptoactivos debido al cerco de Occidente, lo que establece un punto de inflexión hacia un mayor uso de esta tecnología basada en la blockchain y en la confianza entre las partes que se somoten a ella.

"Cabe la posibilidad de que el gobierno de Putin y sus empresas afines utilicen las criptomonedas y algunas plataformas de intercambio de divisas digitales, de escasa reputación y radicadas en Rusia, para eludir las sanciones internacionales y conseguir así financiación alternativa que escape al control de EEUU y la UE", señala Javier Pastor, director de comunicación y relaciones institucionales de Bit2Me.

Rusia: falta integración real en su economía

En el fondo subyace la falta de madurez y penetración del mercado cripto en el sistema económico de Rusia, pese a ser uno de los países con mayor aceptación de esta tecnología -se calcula que existen más de 17.000 millones de dólares en divisas digitales-.

"Si el usuario quiere cobrar sus bitcoins, ha de recurrir a una transferencia bancaria. Todavía no está tan desarrollada esta tecnología para que todo el mundo pueda operar en bitcoins. Van a tener que pasarlos a dólares o a euros. Al menos para solventar sus problemas más inmediatos. No sé cómo lo van a hacer en Rusia", asevera al respecto Jorge Soriano, cofundador y CEO de Criptan, startup participada por la sociedad de inversión de Juan Roig.

"Rusia no va a poder comprar tantos bitcoins como quisiera. Y, además, aunque dispusiera de ellos, no podría evitar el sangrado que sufre el rublo porque su moneda se compara en función del dólar o el euro", puntualiza Ángel Luis Quesada, desde Onyze.

En cualquier caso, el impacto real de los activos digitales entre la población ucraniana parece mucho más consolidado como ejemplo práctico del empoderamiento que concede al usuario esta moneda descentralizada.

Ucrania, un caso de éxito más constatable

"Bitcoin y ether se están utilizando para donar dinero a asociaciones y ONG que apoyan a Ucrania", indica Javier Pastor desde Bit2Me.

No sólo para fines solidarios o sociales. También muchos ciudadanos ucranianos están solventando la falta de dinero en efectivo y la fragilidad de sus bancos para huir de la barbarie en su país con sus criptodivisas en el móvil.

"Si les mandas un millón de euros, el banco ucraniano no se lo da, pero si les envías un millón de euros a través de bitcoins, eso sí lo tienen. Luego ya habría que ver cómo los puede ir sacando, pero esos criptoactivos ya son suyos, pueden operar por internet", matiza el responsable de Onyze.

"Además, como las entidades que hacen esa conversión de bitcoin a euro o a la moneda local no tienen ninguna prohibición en el caso de Ucrania, no así con Rusia, no hay problemas por parte del receptor", manifiesta Quesada.

En el trasfondo de este proceso financiero emerge la constatación de un nuevo mercado financiero basado en activos digitales que escapan al control de las entidades reguladoras donde, según los expertos consultados, tampoco es descartable una confrontación de fuerzas con el sistema financiero tradicional, eso sí, circunscrita al terreno cibernético.

Un edificio arde en Kiev como consecuencia de los ataque militares de Rusia. FOTO: Reuters.

Así lo sostiene Gilberto Carrasquero, abogado MBA Stanford, MPA Harvard, Wall St. Veteran y Endeavor Mentor. "El ecosistema blockchain y la descentralización de las finanzas es el elemento tecnológico más disruptivo de la historia de los últimos cien años. Nada va a cambiar más el mundo", argumenta a D+I.

"La centralidad del manejo del poder del dinero se va a atomizar. Los bancos van a perder vigor, las políticas de los Estados se van a debilitar, y ese tránsito no se desarrollará en paz. Habrá una 'guerra financiera' y será de forma escalada", sentencia el experto financiero.

Catalizador de procesos ya en marcha

Carrasquero defiende que el conflicto entre Rusia y Ucrania contribuye a acelerar un escenario que, de igual forma, iba a producirse en el terreno de las criptodivisas.

"Es un catalizador de procesos que igualmente iban a suceder. En el momento que los bancos centrales responden a políticas monetarias basadas en decisiones políticas, siempre existirá la amenaza de inflación y la gente se va a querer ir a un mercado alternativo donde esta inflación no existe".

"Para los criptoanarquistas esta guerra es el claro ejemplo del potencial del bitcoin. Pero todavía es muy utópico por desgracia. Su filosofía es democratizar el acceso de todo al mundo a esta tecnología, que sea libre e independiente; tanto para el bien como para el mal se puede utilizar y no depende de terceras personas", precisa el CEO de Onyze.

De hecho, el papel de las criptomonedas en aliviar el sufrimiento del pueblo de Ucrania puede contribuir a modificar la imagen -en muchos casos, en sentido negativo-generada por el bitcoin y su identificación con la especulación, el tráfico de drogas o la financiación de grupos terroristas.

'Bitcoin', más allá de un activo de inversión

Sin embargo, estas tecnología aún en desarrollo cuenta con limitaciones en su uso aún no resueltas. "Los mismos problemas que tienen las cuentas en criptomonedas del Gobierno de Putin las van a soportar los rusos que también disponen de esos activos digitales, población civil que sufrirá de forma directa las sanciones y que puede que no esté ni de acuerdo con sus dirigentes. ¿Cómo separarlo?", interpela Jorge Soriano desde Criptan.

Los próximos meses serán determinantes para constatar el peso del universo cripto en el conflicto entre Rusia y Ucrania y para certificar si, como atesoran los expertos, estamos ante un nuevo relato en el sistema financiero de la era poscovid y digital.

"Queda demostrado que el bitcoin no es sólo un activo de inversión, es mucho más, una tecnología que va más allá. La comunidad cripto es muy original y queda mucho aún por explorar", concluye el responsable de Criptan.

Guerra Rusia -Ucrania

