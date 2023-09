2024, año español del semiconductor

Este 2023 está siendo, sin ninguna duda, un año para que las empresas españolas del sector de los semiconductores calienten motores y engrasen la máquina para que, cuando arranque el PERTE Chip, todo esté más que listo y preparado y podamos sacar músculo ante las tan deseadas convocatorias, si es que para ese momento, los motores no se nos han quemado de tanto esperar.

Para sector, no obstante, hay un punto en el que sí podemos decir que hemos avanzado sin precedentes, y es en la cohesión del ecosistema. La industria de la microelectrónica y los semiconductores nunca había estado tan unida como ahora, y eso se ha podido ver en la primera convocatoria que hemos tenido este año en la que se han presentado grandes agrupaciones de empresas.

Hasta ahora, del PERTE hemos podido ver unos primeros atisbos en forma de dos convocatorias, una enfocada a proyectos de empresas y otra hacia colaboraciones con universidades, las cuales han tenido una tracción significativa en el ecosistema. Por ejemplo, la primera de ellas, pese a estar dotada con sólo 60 millones, ha llegado a hacer que participen más de 100 compañías y organismos públicos. La cuestión ahora es, ¿qué pasará cuando tengamos convocatorias de 600 millones? ¿Seremos capaces de movilizar al ecosistema entero para aprovechar los instrumentos al completo?

Echando un vistazo a la programación del PERTE, podemos ver que para el 2024 hay planificados 700 millones sólo para refuerzo de capacidades científicas e impulso al ecosistema de diseño y manufacturero, pero, sin embargo, también vemos un importante número de partidas que se han pospuesto de 2023, por lo que cabe esperar que el año que viene sea especialmente intenso en lo que a actividad sectorial se refiere.

Y, en estas convocatorias, ¿qué podemos esperar? Las líneas del PERTE son claras y encajan con las apuestas que está haciendo el sector: fotónica integrada, tecnologías cuánticas y nuevas arquitecturas de procesadores. Conceptos que tristemente aún quedan lejos de la mayoría de la población, pero que debemos continuar trabajando por hacer accesibles al gran público.

Fuera de las “vanguardias”, no hay que olvidar que nuestro ecosistema chip es más que potente en el diseño, por lo que sin duda veremos florecer proyectos innovadores para crear soluciones que aún no imaginamos. Más allá de los proyectos, tampoco hay que olvidar los grandes anuncios del PERTE, de los cuales este año hemos empezado a escuchar importantes nombres como Broadcom o IMEC, y que veremos terminar de forjarse durante el año que viene cuando sepamos cuándo y cómo se integrarán al ecosistema español.

Sin duda podríamos seguir levantando expectativas, pero un solo párrafo introductorio ya es suficiente para hacer ver cómo el año que viene habrá movimientos sin precedentes para el sector.

Esto, no obstante, tiene un problema que se ha de atajar para asegurar el éxito de la apuesta, y es asegurar que los mecanismos que se empleen desde la Administración pública sean los adecuados para las necesidades de un sector tremendamente particular en cuanto a plazos o costes asociados de los proyectos. No hay que olvidar que una sola licencia de software para un diseñador puede llegar a costar más de 100.000 €.

Ya hemos arrancado un debate público para que el sector pueda proponer y participar en el proceso de diseño de estos mecanismos, acción que entendemos fundamental para conocer realmente la visión de entidades tremendamente diversas. Si conseguimos hacerlo con éxito, no nos cabe duda, 2024 será el año español del chip.

*** Álvaro Pineda es presidente de AESEMI (Asociación Española de la Industria de los Semiconductores).

Sigue los temas que te interesan