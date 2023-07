Fenómenos paranormales y 'superapps'

Desde que Twitter cayó de manera completa en manos de Elon Musk se han sucedido las idas y venidas de esta plataforma. El último gran cambio se dio esta semana: adiós al pájaro azul; bienvenida la X.

¿Qué significa? Además de ser uno de los dominios que tiene comprados Elon Musk desde los primeros pasos de su carrera como emprendedor, evidencia el personalismo de su gestión y, punto relevante, la ambición de crear una superapp. Y es que, bajo este nuevo cambio se esconde también la intención de añadir más servicios.

Musk pretende crear algo similar a WeChat, un lugar en el que se pueda pedir comida, transporte, pagar facturas, hacer amigos, publicar vídeo, escuchar podcasts, hacer la compra… Algo que en Estados Unidos todavía no existe. O no de manera integral, pero sí intenta emularlo Rappi en América Latina. No solo esta ambición de poder incómoda, también lo hace el propio nombre, relacionado históricamene con pornografía. Es decir, una manera de cerrarse puertas en países más tradicionales, empresas y cortafuegos de contenido.

Con todo ello, continúa el trasvase de usuarios de Twitter a otras redes. Ya no solo Mastodon, el movimiento clásico en los últimos meses. Ahora también está Threads para mudarse de microblog. Meta ha sabido moverse pronto.

El mundo exterior

Hablar de ovnis, o UFOs en inglés, era cosa de frikis, o de amantes de la teoría de la conspiración… Decimos era porque esta última semana ha pasado a convertirse en tema de conversación habitual entre los techies.

La audiencia en el Congreso de Estados Unidos para entender y conocer la inteligencia militar hecha hasta el momento en esta materia está abriendo la puerta a la curiosidad, a nuevos puntos de vista, y también, a repensar ángulos científicos.

Todo esto, por no citar, las amenazas recibidas por los militares que han trabajado con esta información sensible y la polémica que trae consigo el uso de fondos reservados para este fin.

Mientras tanto, cuidemos de este planeta

Abierta la caja de los truenos sobre la posible vida más allá del planeta Tierra, toca seguir cuidando de la que, por el momento y sueños de Elon Musk con Marte aparte, es nuestra casa.

Google acaba de lanzar una convocatoria especial. Por primera vez busca startups con fundadores de origen latino que busquen soluciones al cambio climático. El punto ideal para los aspirantes es antes de la serie A. Además de inversión y acceso a expertos y mentores, Google se compromete a conectar a los emprendedores con los líderes del sector.

