Asistentes virtuales. Un asistente virtual es un agente de software que proporciona asistencia a los usuarios entregando información y automatizando tareas. Uno de los primeros proyectos de esta tecnología fue CALO (cognitive assistant that learns and organizes), financiado por DARPA y coordinado por SRI Internacional entre los años 2003 y 2008. En la actualidad, diversos asistentes virtuales como Alexa, Google Assistant, Bixby, Cortana, Sherpa.ai o Aura compiten en un mercado en auge.

Convergencia acelerada. Según la 'convergencia acelerada', a medida que la tecnología continúe creciendo de forma exponencial, las interacciones entre los diferentes subgrupos de la tecnología crearán grandes oportunidades de negocio. Jason Ganz publicó un artículo en 2016 en 'Singularity 'Hub' titulado 'No technology thrives alone: progress is all about convergence' (Ninguna tecnología prospera sola: el progreso se trata de convergencia).