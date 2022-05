Consigo un par de carcajadas suyas. Casi misión imposible después de dos entrevistas por videollamada y continuos WhatsApp desde hace algunos meses. Porque él es de los que necesitan espacio y tiempo para monitorizarte y quedarse a tu lado, para apostar por ti, querido emprendedor.

"A mí me gusta que las empresas sean como lo parodian en Pantomima Full, el jefe trabajando en la misma mesa que el resto de su equipo, porque el equipo es lo más importante, se debe ser líder para un equipo con talento, para dejarle idear, hacer y ejecutar", otorga su mejor humor.

"Es inquieto y reservado", le define Xavier Pladellorens, CEO de Deporvillage, que compartió éxito y exit con nuestro protagonista en la década dorada de la plataforma referente de venta online del sector deportes. Juntos, unieron lazos, ahora, "somos muy buenos amigos, hasta compartimos vacaciones con la familia".

Él es el emprendedor más feliz del mundo. Es David Tomás, (Barcelona, 1974), creador de "la empresa más feliz del mundo", su primer libro, que así se llama, y Cyberclick, la compañía que fundó en septiembre de 1999 y que hoy lidera en nuestro país en servicios de marketing digital.

Hoy vira la estrategia de sus clientes hacia el consumo de vídeo, como él evangeliza. "En nuestra compañía vamos a redoblar la apuesta por canales como YouTube y sobre todo Tik-tok".

Marca tendencia la persona que trajo "el Inbound marketing a España", "que es lo que tú haces, Chema, con Nación Innovación", me dice. Se acerca, me seduce. "David, me ganas, sólo hay que ver tu canal en YouTube y tu perfil en LinkedIn", le digo. Me acerco, le seduzco.

David Tomas es el inversor que todo emprendedor quiere. Porque es más lo primero que lo segundo. Porque piensa y vive la vida a base de test, ahora ha pivotado a dirigir su compañía desde Londres, cambiando la forma de vida de su propia familia. "El inglés es fundamental", se relame ante sus decisiones.

El inversor David Tomás.

Un emprendedor feliz es "cuando te levantas haciendo lo que te gusta y te acuestas contento con lo que has hecho". Aplausos, por favor. Añade a esta máxima lo que todos ya sabemos, el ecocardiograma de runner fuera de forma que vive todo startapero que se precie.

"Te levantas feliz, tienes una alegría, luego un disgusto, y así sucesivamente…". Pero finiquita el día celebrándolo como un golazo en el descuento.

No hay felicidad sin éxito, porque no sólo ha creado una empresa que desde hace dos décadas absorbe la última tendencia del marketing digital. David Tomás creó además otras cuatro empresas que logró vender.

"Montamos un grupo empresarial en 2008". Vendió todas para cabalgar en solitario a lomos de Cyberclick, que ha sido reconocida con el primer puesto de la lista Best Workplaces en la categoría de pymes.

Su fórmula se puede estudiar a través de sus dos libros, 'La empresa más feliz del mundo' y 'Diario de un Millenial'. "Hay que hacer que la gente trabaje feliz en su empresa, poner al empleado como protagonista de la misma", aplicando pequeños cambios para "fomentar la motivación y la implicación" de los mismos.

Su tercer libro, "irá sobre liderazgo, todavía me falta el título". Es importante "saber cómo se tiene que transformar el líder para que la empresa fluya y sea más líquida, saber que su función es la de apoyar a su empresa, ser un facilitador para trabajadores autónomos y con capacidad".

Como una prórroga en el Bernabeu

Una vez conocido, primero, el emprendedor, vamos con el segundo, el David inversor. "Aunque creo que mi mejor inversión está por llegar, yo ya hice un exit que vale por todas mis inversiones". El x70 "más o menos" que consiguió de la mano de Xavi, en la susodicha Deporvillage, donde entró como inversor y acabó como socio, directivo, asesor, consejero y amigo.

La década prodigiosa que acabó como la prórroga de una semifinal de Champions en el Bernabéu, comenzó "cuando le llevé a Seedcoket", donde ganó el V Campus y se codeó con los primeros espadas que hoy dominan el mundo VC en nuestro país.

La mayoría invirtió, y multiplicó, algunos se quedaron fuera, David Tomás jugó la MEWTWO-EX, la carta más poderosa de Pokémon.

"David es un humanista, un inquieto reservado, no es como tú Chema ni como Hugo (Arévalo), parece muy tranquilo, pero nunca para, representa el Ying y el Yang", dice Pladellorens sobre nuestro inversor de hoy.

"Puedes hablar con él de mil cosas, no solo de negocios, también de crecimiento personal", nos cuenta, con muchas ganas de hablar (como nunca) tras estar impedido en su casa de Barcelona por una pequeña intervención quirúrgica.

La simbiosis entre ambos es perfecta, David Tomás admira a su amigo: "Para mí es el mejor", nos cuenta; "es el ejemplo del éxito, el wow del máximo aprendizaje, siempre alineado con la metodología y en constante mejora, lo ha hecho todo a la perfección" subraya.

Algo distinta es su estrategia habitual de inversión con el resto de startups en la que "soy uno más, quedo con los fundadores para que me cuenten, les asesoro, me implico. Para invertirlos me tengo que enamorar en un mes de lo que están haciendo y de cómo son". En fases seed "en las que invirtió, me da igual si tienen clientes o no".

Su fórmula del éxito del business angel que adoctrina se basa en la estrategia del beisbol. "Cuando hay posibilidad de exit intento hacer un exit parcial, si puedo vendo solo una parte que me cubra la inversión y me haga ganar algo de dinero". Su ejemplo máximo en este sentido es Glovo, donde vendió una parte y donde espera, "sino no la pega Deilvery Hero" hacer su mayor salida.

'Exits' parciales

Con Mailtrack ha hecho lo mismo. De momento un exit parcial. Es otra de sus joyas de la corona, de las que espera más de lo que jamás llegó. Su amigo, emprendedor y cofundador de la startup, Nacho González-Barros, es una persona que "arranca proyectos y los lanza con la máxima ambición, no lo hace por la pasta lo hace por solucionar problemas reales, hacer algo y que la gente lo use".

González-Barros, por su parte, ha encontrado en David Tomás "el advisor de cabecera ideal para dudas sobre gestionar equipos, recursos humanos, hiring y valores, se trata de a primera persona a la que voy a pedir consejo", nos dice en declaraciones para estas 'Conversaciones con un inversor'.

"Es una persona que da buen rollo", nos comenta. "Es un tío extremadamente majo y tranquilo, que da paz", como todos le definen. "Es el socio perfecto", sentencia.

Sobre el CEO de Mailtrack, Eduardo Manchón, nuestro protagonista comenta que se trata de "una persona muy meticulosa, que tiene la ambición de crear proyectos grandes y muy top y que tiene la visión de ejecutarlos semana a semana tal y como había planificado".

Suma exits, además, en Habitissimo, Captio, Novicap, Trip4real, Palbin, Debugmodeon, Infantium y GOI. De sus inversiones, seis startups pasaron a mejor vida, y aún mantiene un porfolio activo cercano a las 30 startups invertidas.

Ayudó a pivotar para "hacer formación en finanzas online" a Balio, cuyos emprendedores Sergi Benet Gerard Bernal y Guillem Roig "lo han hecho muy bien, siempre están aprendiendo y tienen la capacidad de hacer las cosas con precisión y de forma meticulosa".

Con Qum Zurano, CEO de Paymefy, "con el que colaboro mucho", "tiene una gran capacidad de adaptación y para pivotar la idea y encontrar el mercado". Gloria Molins, que vendió Trip4real a Airbnb, es "una genia en crear relaciones, capacitada para llegar a cualquier persona".

Lector empedernido, fanático profesor del mundo de los negocios en ESIC y EADA y gran estudiante empresarial, "estoy en continua formación realizando cursos todo tipo tanto personales como profesionales", véase hasta un programa de Entrepreneurship en MIT. David Tomás amanece cada mañana antes de las 6 de la mañana, "para andar o hacer deporte".

Nos cuenta esto su pareja, Paloma, quien le define como "una persona curiosa que dedica el tiempo de ver series que todos tenemos para pensar en sus próximos proyectos, leer o escuchar podcast". La felicidad de sus hijos, como la de sus empleados, es su otra prioridad. En el parque "es un padre de los más populares, siempre lo verás jugando con ellos y con sus amigos, ya sea haciendo deporte, saltando o lo que haga falta". Happy David Tomás.

