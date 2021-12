Las escuelas de negocio se han pasado décadas enseñando la evolución de la gestión práctica a las empresas. Era el lugar donde te daban pistas para la toma de decisiones en el mundo real usando como base los casos de éxito y los estudios sobre cambios de tendencias en el mercado. Les daba tiempo para hacer actualizaciones con calma, sin necesidad de modificar los textos de año en año. Ahora, en esta nueva era digital, muchas de esas teorías saltan por los aires y se aventura que la actualización de esos conocimientos va a tener que ir muy pegada al día a día.

En este resumen semanal de lo mejor de Disruptores e Innovadores (D+I) podemos apreciar cuatro tendencias en noticias del día a día que bien podrían actualizar esos contenidos. En fintech, criptomonedas, logística/producción y el sector del automóvil.

Fintech, nuevo mercado

Empecemos por el área de las finanzas y la tecnología. Ya comentamos hace unas semanas que observábamos muchas fintech en busca de empresas más que de banca en España, ante la reducción del número de bancos. Ahora vemos también el viraje hacia Latam, donde ya hace años que los bancos centrales vienen promoviendo su entrada para animar la competencia y reducir los márgenes.

El martes D+I les contaba el caso de PayFlow, un ejemplo de ambas tendencias a la vez. En apenas un año, la fintech española ha dado el salto a Silicon, ha captado 150 empresas, 100.000 clientes y ahora aterriza en Colombia. Ofrecen un servicio que se cuela por las rendijas que no interesaba a los bancos o que no han detectado. PayFlow permite al empleado cobrar su salario a demanda sin necesidad de esperar a fin de mes. Han logrado el premio BigBan 2021 a la startup que más ha seducido a los inversores y con ese aval han puesto como objetivo el resto de cono sur.

Y en la misma semana hemos conocido cómo BBVA va a integrar las soluciones de tres startups, se trata de Sentimer Technologies, Glassbox y Usyncro. La primera, española, se anticipa a detectar los motivos por los que un cliente puede tener problemas para abandonar una compra o suscripción de un producto en el banco y trata de darles solución. La segunda mejora la experiencia de usuario en comparación con otras ofertas de la competencia y la tercera, aplica blockchain para simplificar las transacciones internacionales de empresas clientes.

Pero BBVA incorpora sólo 3 de 200 que se presentaron y tras hacer 20 pruebas de concepto. Igual que sus otros escasos bancos competidores en España, se trata de una cantidad muy baja para todo el mercado fintech que existe.

De ahí que la primera de las lecciones de la semana que extraemos es que las fintech ya no pueden vivir sólo de la demanda de los bancos. Las empresas son su gran salida y Latam su particular nuevo mercado.

Confianza en lo 'cripto'

Si hace una semana nos sorprendía cómo Juan Roig, Corcóstegui y José María Castellano apostaban por una firma de criptomonedas, esta semana Gartner nos puede acabar de quitar las dudas. Un estudio de la prestigiosa consultora indica que en un par de años, dos de cada diez empresas van a buscar en las criptomonedas el refugio para problemas del día a día como la inflación.

"Estas empresas utilizarán principalmente las monedas digitales para gestionar los pagos, para tener una reserva de valor y para aprovechar las inversiones de alto rendimiento disponibles en las aplicaciones de finanzas descentralizadas", según su analista Avivah Litan. La clave parece estar en el lanzamiento de criptomonedas por parte de algunos bancos centrales. El interés por parte de los directores financieros existe, ahora el reto es mostrarles casos de uso que les den seguridad en la toma de decisiones.

"Siempre ha existido un atractivo teórico en el uso de blockchain y monedas digitales para los directores financieros como un medio para reducir costes, aumentar la velocidad de procesamiento de transacciones, llegar a nuevos clientes globales, avanzar hacia la contabilidad y auditoría continuas y crear un sistema libre de errores y fraude", indican los analistas de Gartner. El blockchain es una auditoría en tiempo real en cualquier ámbito.

Otro ejemplo para despejar dudas es Ripio, la gran plataforma de compraventa de bitcoins que tras nacer en Argentina y llevar las monedas virtuales a Brasil, anuncia su desembarco en España. Esta semana D+I ha hablado en Miami con su responsable, Henrique Teixeira. Y escuchen lo que dice alguien que tiene en su currículo haber pasado por HSBC, Itaú o Citi: “En el caso de muchos países de la región, el cripto se ha convertido en una herramienta para protegerse de la inflación y la volatilidad de la moneda local. Por eso queremos educar, para que la ciudadanía entienda cómo puede proteger sus finanzas de las decisiones políticas". Es decir, la misma teoría que Gartner, pero para el público general.

Si la semana pasada citábamos la entrevista que le hacía D+I al gurú Dan Tapscott, donde proclamaba que en la segunda era digital el blockchain será el rey, en esta tenemos más motivos para pensarlo.

Además de esa confianza de las empresas por las cripto, ahora viene la integración de la tecnología de bloques con la ley de protección de datos. Blocknitive es una spin off de la consultora M> Consulting que da seguridad a los datos que fluyen entre compañías. Su tecnología permite administrar el derecho al acceso a los datos, el derecho a la supresión y el derecho al olvido.

La segunda de las teorías de la semana es que el blockchain está rompiendo la desconfianza inicial y que incluso en el ámbito de las criptomonedas, avanza hacia una aceptación en los despachos más conservadores. Pero no le hace nada bien la parte especulativa que trata de atraer a incautos a un terreno donde, recordemos, cada vez que uno gana es porque otro pierde.

Proveedores del automóvil

Las empresas auxiliares del sector del automóvil han estado sometidas siempre a una gran competencia, han exprimido sus sistemas para dar más productividad y en los últimos años han vivido una eclosión de marcas. Son proveedores que trabajaban bajo la dirección de su o sus enseñas líderes a las que suministraban.

Ahora están en pleno debate de reorientación, al calor de los nuevos rumbos de las marcas a las que proveen. Y, además, ven la amenazadora entrada en directa competencia de las grandes tecnológicas. No solo Tesla ha supuesto una disrupción en la cabeza del sector, también se va a producir en los escalones intermedios.

Esta semana hemos podido leer en D+I algunos detalles de la alianza entre Opel y Qualcomm, líder en semiconductores y pujante en 5G y dispositivos móviles. Los dos gigantes se han unido para diseñar las cabinas de los nuevos vehículos, en concreto para empezar el del Opel Astra.

El panel totalmente digital del Astra contará con pantallas táctiles de alta definición extraanchas y con una nueva interfaz hombre-máquina. Diseñadas para brindar experiencias premium, también admitirán la navegación de posicionamiento preciso del vehículo, así como las capacidades de comando de voz, espejo inalámbrico y audio y sonido.

La tercera de las lecciones es que ni en los mercados más consolidados los proveedores tradicionales van a poder estar tranquilos. Los acostumbrados a las grandes barreras de entrada frente a otros competidores, por las certificaciones y años de confianza necesarios en su sector, se van a encontrar con disrupciones nuevas y rápidas que obligarán a sus empresas a tomar decisiones muy trascendentes con escaso margen de tiempo.

La revolución logística

Una máxima de estos tiempos es que cuando la ley irrumpe, la innovación salta por la ventana. No le falta razón, pero le ley es necesaria para regular ciertas relaciones.

La conocida como Ley Riders ha sacado literalmente del mercado a algunas grandes compañías. La relación laboral ha dado al traste con algunos modelos de negocio y todo apunta a que las condiciones impuestas en España se extenderán a más países.

Pero lo que para unos es una amenaza, para otros, que dedican esfuerzos a cuidar al empleado para retenerlo, es una oportunidad. Es el caso que les contaba D+I el jueves. Deelivers, la startup que prepara su expansión en Europa tras triplicar facturación. Nacida en Vigo en 2014, hace casi 200.000 entregas al mes y es de las pocas rentables del sector y prevé cerrar el próximo año con 25 millones de facturación. ¿Y a que no saben cuál es una de sus medidas estrella para cuidar a sus repartidores? Que dispongan del 80% de su nómina a medida que van trabajando. Sí, efectivamente, han contratado a PayFlow, la startup con la que abríamos el artículo.

La logística y el comercio on line están en plena revolución. Y la gran logística, la que permitía a los países asiáticos competir contra la industria occidental, también, por efecto de la disrupción en la fabricación.

Me alegró leer el miércoles en D+I que Simplicity Works lo ha conseguido. Escuché la idea del emprendedor Adrián Hernández en una charla que me tocó moderarle hace unos años y lo que entonces era un sueño, en 2022 va a ser una realidad. El proyecto, que ha sido elegido por la Comisión Europea para su programa Accelerator, ha logrado convencer a 47 empresas, entre ellas Pikolinos, Jeanología o Asti.

Su reto es que la producción del calzado vuelva a relocalizarse en Elche. La disrupción española permite sustituir la costura y el pegado de las distintas partes del calzado por un proceso de unión mediante la inyección química de polímeros. Su técnica (3D Bonding) elimina el 60% de los procesos y el 70% del coste en mano de obra.

Construirán la fábrica el próximo año, crearán el primer prototipo y esperan empezar a relocalizar parte de la industria del calzado a partir de 2023.

La cuarta y última de nuestras lecciones aprendidas en esta semana es que los planes de negocio tienen que basarse en principios éticos que tarde o temprano serán amparados por leyes. El camino al inicio será más difícil porque siempre habrá competidores sin escrúpulos, pero la recompensa llegará con el tiempo. Incluso el dumping internacional que parecía no tener rival, puede encontrar en la tecnología el fin de sus ventajas.

Y para cerrar este resumen semanal, rodeado de regalos y en pleno tráfico de tickets de devolución, les reservo una de esas noticias que tiene doble sentido. El jueves Noelia Hernández contaba en D+I cómo se puede conocer si tiene más impacto un regalo o una carta que expresa sentimientos.

La firma zaragozana de neurotecnología Bitbrain, en alianza con Liberty, ha desarrollado técnicas para conocer esos impactos emocionales en cada persona. Y la conclusión es que las personas se emocionan más con las palabras de afecto que con los regalos.

Es reconfortante que los sentimientos primen sobre el materialismo, pero no deja de preocuparme que de aquí se deriven sistemas que permitan conocer realmente si el regalo que has hecho le ha gustado o no a la otra persona. Me inquieta que pueda llegar el día en que en la mañana de los Reyes Magos tengamos un medidor de sentimientos mientras se abren los regalos... ¿Y por qué no?

** Rafa Navarro es editor de D+I y CEO de Inndux Digital Group