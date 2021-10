Madrid y el futuro de la alimentación

Diferentes figuras públicas que se autoproclaman adalides de la ‘izquierda verde’ han iniciado en los últimos meses una ofensiva directa contra el consumo de carne.

Primero fue el ministro de Consumo, Alberto Garzón, pidiendo a los españoles un cambio radical en la dieta diaria, dado que “el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud y la del planeta”. A él se sumó Íñigo Errejón con un ecologismo adanista e interesado que llama a regular los hábitos de toda la sociedad. Una postura reduccionista y autoritaria que viene a establecer dos categorías de ciudadanos según los productos que compran e ingieren: los 'ciudadanos malos', es decir, los que comen carne, y los 'buenos', los que no lo hacen.

Por si fuera poco, en la trinchera de enfrente, un sector con una visión limitada del futuro de la humanidad y del planeta sostiene que se puede seguir consumiendo (y desperdiciando) carne a los ritmos actuales sin que eso suponga, a largo plazo, un problema para el planeta y sus habitantes.

Como suele ocurrir, en el centro está la virtud.

En los próximos treinta años habrá dos mil millones de personas más en el mundo y eso supone un reto en cuanto a procesos de alimentación, recursos naturales y sostenibilidad. Que los recursos naturales no alcanzan, con los procesos actuales, para satisfacer la futura demanda de la población es algo que no admite ningún tipo de discusión. Pero, claro, lo que tienen los números es que no dan mucho juego al populismo político.

Conscientes del escenario que viene, no debemos plantearnos un límite a las opciones de alimentación. Es necesario invertir y proponer fórmulas innovadoras para que los consumidores del futuro mantengamos intacta nuestra libertad de elección, más allá de superioridades morales y visiones cortoplacistas.

Por este motivo, desde el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid ya hemos puesto en marcha el vivero ‘Madrid Food Innovation Hub’, el primer centro de gastroemprendimiento foodtech dirigido a startups con carácter tecnológico que centren su actividad en el ámbito gastronómico y logístico.

En colaboración con Eatable Adventures, este proyecto convertirá a Madrid en la ciudad de la alimentación del futuro y resolverá grandes desafíos sobre aprovechamiento de recursos y sobrepoblación mediante el desarrollo de programas de incubación y aceleración. Además, formará a emprendedores en cualquier área de la cadena agroalimentaria desde un espacio de coworking y una 'cocina-laboratorio' de más de 300 m2 ubicados en el distrito de Villaverde, facilitando la puesta en marcha de pruebas de concepto, evaluación y desarrollo de prototipos.

Proyectos como la impresión en 3D de origen animal, que aprovecha el desperdicio de hasta un 40% en determinadas piezas cárnicas; de origen vegetal. a partir de la fibra del guisante amarillo,; o las últimas investigaciones sobre el uso del micelio de hongos, para generar carne de hamburguesa en apenas seis días, son un reflejo exacto de cómo la optimización de procesos y la innovación pueden proporcionar una alternativa sostenible medioambiental y económicamente a la alimentación de las generaciones venideras.

Y como nota personal, permítanme, señores con “superioridad moral”, poder seguir disfrutando de una buena cecina de león o un chuletón gallego; y señores con visión cortoplacista, permítanme investigar y aportar para que, el día de mañana, cualquier persona del planeta pueda tener acceso a cualquier alimento que desee probar.

En Madrid trabajamos para seguir garantizando la libertad de que cada uno coma lo que quiere comer, tanto si se quiere comer carne como si se quiere reducir su consumo. Sin etiquetas y con la innovación y el ingenio humano como soluciones a los problemas del futuro.

*** Ángel Niño, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.

