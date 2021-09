Otra visión de la reforma laboral

El otro día manteníamos una reunión varios compañeros de profesión que nos dedicamos al maravilloso mundo de la gestión de personas en las empresas, también conocido como recursos humanos. Todos ya asomados al medio siglo de edad y con un cuarto de siglo de experiencia en las espaldas, a eso le sumas experiencias en varios sectores y en varias localizaciones en España y el extranjero y una familia a nuestro cargo, gente normal y ocupada.

El motivo de la reunión no fue otro que comentar problemas cotidianos de nuestro rol y de nuestras empresas, compartir experiencias y buenas prácticas, analizar tendencias y echar unas risas, todo muy estratégico.

Uno de los temas que tratamos en la reunión fue, como no, la transformación que está llevando a cabo el covid en las organizaciones y la complejidad de los momentos pasados, unido a la incertidumbre que nos acapara el futuro.

Unido a lo anterior, se comentaron los cambios producidos en la normativa laboral española, en contraposición con los cambios de otros países en los que operan nuestras empresas, y las decisiones, en unos casos acertadas y en otros no tanto de las medidas adoptadas.

Incidiendo en el título de este artículo, me gustaría, de forma constructiva y positiva, opinar acerca de algunas medidas que se han tomado y otras que se plantean tomar y que tendrán su impacto en el mundo de la empresa y, por consiguiente, en el empleo.

· ERTEs y EREs. Los primeros existían desde hace varios años, pero no se han puesto de moda hasta la pandemia, aunque ya se usaron en sectores como la banca en los años 2013 y posteriores. Los ERE y despidos individuales, más conocidos y temidos, se 'prohibieron' durante la pandemia, hecho que ha ocurrido también en otros países. Esta norma no puede mantenerse en el tiempo, ya que provocaría que muchas empresas con problemas estructurales se vean abocadas al concurso y liquidación.

· Contratación eventual/indefinida. Se quiere por parte del gobierno que los contratos eventuales 'desaparezcan' básicamente, dejar solo la opción del contrato indefinido y el fijo discontinuo. Esto puede ser una buena decisión si se acompasa esa rigidez en la contratación con una mayor flexibilidad en coste y en trámites para el despido. Si endurecemos la contratación y complicamos a la empresas la 'des-contratación' (es un eufemismo inventado), las empresas, que son mayoría pymes, tenderán a reducir la contratación. A las empresas les preocupa más la posibilidad de ajustar las plantillas cuando lo necesiten, más que el coste del ajuste.

· Paradoja del desempleo. En España, que tenemos tasas altas de desempleo, nos encontramos con una paradoja y que es que las empresas no consiguen cubrir muchas de las plazas que necesitan, normalmente, por falta de personas con experiencia y conocimientos. Por otro lado, jóvenes y mayores de 50 tiene graves problemas para encontrar empleo. La cuestión no es fácil, pero hay que gestionar este gap a través de formación y entrenamiento, así como de programas duales público-privados que faciliten esta convergencia entre empresas y desempleados. Las ayudas que se puedan dar, que se focalicen en el pago a las personas en formación para que obtengan un salario y no sea coste para la empresa. Por su parte, la empresa debe de costear el proceso formativo y los medios necesarios. Hay sectores productivos con graves problemas de crecimiento por falta de personas.

· Teletrabajo y la fábula de la gallina de los huevos de oro. Pues eso, que matamos a la gallina con la ley. ¿Por qué? Es sencillo. Hay partes de la ley que, en mi opinión, están bien: que sea voluntario para ambas partes, que la empresa ponga los medios, que se regule por temas de prevención los espacios…etc. Ahora bien, ¿qué pasa con los gastos? Efectivamente, hay personas que tienen un sobrecoste por teletrabajar, pero hay una gran mayoría que tienen más ventajas y ahorros por ello. Al obligar a pagar una serie de gastos y tener la obligación de mantener oficinas, este sistema tenderá a desaparecer o a quedarse en un teletrabajo por debajo del 30%. Esto, en mi opinión, era sencillo de reparar, subir el % a una cantidad cercana al 100% y/o no obligar a pagar compensación, dejándolo como algo voluntario a la negociación. Por favor, no matemos a la gallina.

· Prioridad de los convenios. Esto es un tema que volver a lo anterior generará alta conflictividad en las empresas y, por ende, conflictividad en los juzgados. Las empresas que negociaron un convenio propio lo hicieron negociando desde uno sectorial con cambios, adaptaciones, mejoras y no mejoras en algunos campos, pero manteniendo los conceptos básicos del convenio de origen. Pues bien, ¿qué ganamos con el cambio? ¿Conflictos? ¿Generar expectativas a las personas trabajadoras de que mantienen todo lo que tienen y lo que tiene mejor el sectorial?

· Y, por último, “la mochila austriaca”. Esto sí que puede ser un acicate bien gestionado, con una normativa de despidos y coste del despido razonable que puede ser un catalizador para la economía y el mercado de trabajo español. De hecho, bien planteado, puede ser hasta una palanca que ayude a reformar el sistema de pensiones de una forma más sostenible.

Legislar no es fácil y más en el entorno económico y social como el que tenemos. Hay que valorar el esfuerzo que se está realizando, pero también creo que las personas que día a día gestionamos la parte laboral de las empresas tenemos mucho que aportar y que decir en estos momentos donde lo que más necesita la economía es una recuperación estable, y que las empresas generen riqueza y empleo, que es clave para reducir la desigualdad.

*** Isidro Ramírez Rivera, director de Recursos Humanos Corporativo de Axesor-Group y miembro de la Asociación Española de Directores de RR.HH.

