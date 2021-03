Hace una semana, coincidiendo con esta columna de resumen semanal de lo mejor de D+I (Disruptores e Innovadores), en la home de EL ESPAÑOL se publicaba la noticia: Pedro Sánchez, ministros, líderes autonómicos, empresarios y profesores en el Wake Up Spain!

Es el Davos español, como lo hemos autodefinido. Wake Up Spain! va a ser el gran foro de la digitalización en España en 2021. Entre otros motivos porque tiene un panel de ponentes realmente impresionante. Y, a falta de un mes para su celebración, todavía no está completo. Presidente del Gobierno, dos vicepresidentas, varios ministros, cuatro presidentes autonomómicos, varios de los principales presidentes del Ibex, presidente de la patronal, secretarios generales de sindicatos, numerosos CEOs de multinacionales, consultoras, startups, centros tecnológicos, aceleradoras, investigadores españoles en universidades internacionales,...

Tal elenco de invitados y tan variado es la suma de tres grandes agendas: la de EL ESPAÑOL, la de Invertia y la de D+I. Administraciones, economía clásica y economía digital, tres caras de un prisma, que confluyen en un gran foro como vértice. Entre el 12 y el 15 de abril, retransmitido en streaming desde la Casa de América de Madrid. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué este abrumador despliegue de ponentes?

2021, el año D

Estamos en un momento histórico. Cuando dentro de años o décadas miremos hacia atrás, 2021 habrá sido el año del punto de inflexión. Del cambio. En los libros de historia y de economía se estudiará el 2021 como el año en que empezó de verdad la revolución digital en España, con los fondos Next Generation como gran palanca aliada. Para otros empezó antes, para nosotros realmente éste es el año D.

Wake Up Spain! va a ser ese gran foro en que el que confluyan todas las grandes ideas, que ordenaremos y explicaremos para marcar una agenda elaborada por las principales voces que tienen que virar hacia el nuevo rumbo.

Necesitamos despertar a este país de muchos letargos. Poner en común muchas energías y encender la chispa de la reactivación de la economía, de la salida del túnel con una pátina digital que marcará nuestro futuro en muchos ámbitos.

Aspiramos a que sea un foro de debate de nivel, que eleve el listón de la exigencia, que nos ponga retos a lograr y que acerque tres mundos cuya conexión es imprescindible.

La administración, en todos sus niveles, es totalmente necesaria. Por eso escucharemos los planes de los ministerios, los de sus cargos intermedios, las apuestas de especialización de las autonomías, las estrategias de alcaldes y de presidentes de diputaciones.

Pero esos cargos públicos es fundamental que conozcan las necesidades de la economía, en sus dos vertientes. La economía clásica cabalga con rapidez hacia la digitalización. Hay muchas empresas que ya están creando productos digitales que son una gran fuente de ingresos y de diversificación, mientras integran en sus productos y procesos a las nuevas tecnologías.

Y la economía digital, la de las multinacionales, las startups, aceleradoras, investigadores y centros tecnológicos debe aprender a moverse en la realidad del momento y del tejido económico.

Nadie sobra. Todos sumamos. Toda aportación es buena. Y el consenso, el apoyo a esta transformación económica y social, debe ser unánime, aun incluso dentro del debate, siempre constructivo. Al menos a eso aspira Wake Up Spain!

Las apuestas

Una de las claves que aventuro surgirán del encuentro es la apuesta de cada región. Esta semana D+I reflejaba una competencia regional clara. Barcelona, Valencia y País Vasco, con el apoyo de Navarra, Extremadura y Andalucía, compiten por los mismos fondos para crear una gigafactoría de baterías. También Galicia y Aragón están en liza.

El apoyo expreso del Gobierno al proyecto de Seat e Iberdrola ha hecho saltar las críticas desde los que lideran EIT Innoenergy por un lado y Power Electronics, por otro. La UE hace años que reclama proyectos de gigafactorías en el sur para competir con China. ¿Habrá para más de una gigafactoría, como ha insinuado Pedro Sánchez? Es un tema que sin duda estará sobre la mesa.

Mientras, el avace de Galicia para ser un referente europeo en los aviones no tripulados no cesa. El miércoles D+I les contaba cómo progresa su objetivo de ser una potencia en este ámbito en 2035, incorporando ahora la inteligencia artificial.

Si eso se está fragundo por el norte, no menos sorprentes son los avances que hemos conocido esta semana en otros ámbitos por el sur y por el este. En Andalucía, el servicio público de salud y la firma sueca Verigraft AB van a empezar los ensayos clínicos para crear venas artificiales. Venas a la carta. Evitan rechazos de implantes y se acoplan a la perfección a cada cuerpo. Es de los progresos de los que nos podemos sentir orgullosos.

Más rudo y duro, pero no menos impactante es lo que aparecía el martes en Disruptores e Innovadores. La Universidad Politécnica de Valencia va a crear vigas de plástico en 3D. Se podrán ensamblar como legos, en casos complejos se podrán imprimir in situ. Reducen en un 80% el peso de las actuales de hormigón o hierro. Y por supuesto que mejoran mucho los problemas del transporte, los tiempos y el trabajo. Y todo, copiado de un hueso humano tras tres años de investigación... No hay semana que no nos sorprendamos de los avances.

Manifestaciones de interés

Si el Gobierno ha puesto en marcha las MDI, las manifestaciones de interés, para conocer qué proyectos pueden plantearse para presentarse a los fondos Next Generation, el Wake Up Spain! puede acabar siendo una gran manifestación de muchos intereses.

El mundo de la transformación digital va tan rápido que va a ser necesario pararse cada cierto tiempo a conocer el estado del arte. A profundizar por tecnologías y sectores para rastrear todo el talento.

Poniendo el foco en lo que más nos ha llamado la atención esta semana de ese rastreo permanente que es D+I, de nuevo hay una parada obligada en esa competencia por el teletrabajo. HP ha presentado esta semana un paquete básico para la oficina en casa, teniendo en cuenta que cuando acabe la pandemia, el 30% del trabajo se desarrollará desde los hogares.

En esa revolución también quieren pelear los valencianos de Brainstorm. Ellos están entre los pioneros de la realidad virtual y aumentada. Para nosotros son unos clásicos, fue la primera empresa que abrió nuestra portada cuando empezamos allá por 2009. Sus gráficos los ven a diario millones de personas en los platós de las televiones de EEUU, España y otros muchos países. Ahora quieren desde teletransportar personas en reuniones a transformar el teletrabajo o la educación on line con componentes inmersivos como nos contaba su fundador, Ricardo Montesa, el viernes.

Las tecnologías están revolucionando la vida. Incluso allí donde los gobiernos o los grandes actores no lo hacen o no lo han querido promover. Es el caso de las fintech en Sudamérica. No es la primera vez que contamos cómo las startups financieras están haciendo avanzar en décadas al sur del continente. En España puede sorprender, pero la realidad es que en Colombia, uno de cada tres pesos que se recaudan en impuestos van para quien prepara los papeles. Una ineficacia pública y privada que la startup Tributi se propone solucionar.

Pero incluso en España las fintech buscan los resquicios que deja la banca porque no le son interesantes, porque no los han detectado o porque las soluciones que dan son muy caras. Si no llegas a fin de mes puedes tirar de la tarjeta de crédito o de otras alternativas, pero quizás no sean ni tan fáciles ni tan interesantes como las que ofrece la startup Payflow. Se lo contaba D+I el martes, ellos pactan con la empresa y el empleado puede ir cobrando la nómina a lo largo del mes cuando más le interese, no es necesario esperar al final. Una idea, un sistema y un contrato, que dan un servicio realmente diferente en el que la banca no compite.

Y de todos los avances de la semana, nos quedamos con uno que va en beneficio de todos. El sistema de tres estudiantes del MIT para democratizar las impresoras 3D. Hacerlas económicas para que pueda tenerlas cada hospital con el objetivo de mejorar las prestaciones a sus pacientes. Son los Formlabs. Han impreso 13 millones de piezas dentales y miles de hisopos para las pruebas del Covid en tiempo récord.

Será imposible abordarlo todo en el Wake Up Spain! Pero es necesario que los principales actores tengamos claro de dónde venimos y a dónde vamos. Cuáles son las necesidades y dónde debemos ponernos a trabajar en común. En la base de la innovación y de la digitalización están los sueños. Las ideas de transformación de la realidad que se hacen realidad con mucho esfuerzo y tecnología. Uno de nuestros sueños es que ese Wake Up Spain!, en el que comparecen políticos de diferentes ideologías y empresas de diferentes momentos y sectores, sea una apuesta en común. Un foro constructivo y de consenso.

Algunos creerán que en el actual clima político eso es una ensoñación. No les faltará razón, motivos tienen de sobra en la última semana. Pero déjennos soñar, quizás nuestros sueños en un mes tengan algo de realidad... ¿y por qué no?