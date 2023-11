María Antonia Rodríguez (Dell): "La tecnología se ha convertido en una vía para redefinir los negocios"

María Antonia Rodríguez asumió la dirección general de Dell Technologies en España en febrero de este año, sustituyendo a un histórico del sector como Ricardo Labarga. Con el Dell Technologies Forum programado para el 13 de diciembre, se antoja un momento extraordinario para abordar con ella temas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el cloud computing y la sostenibilidad, aspectos clave en los que Rodríguez ha centrado su atención y liderazgo en estos primeros meses al frente de la compañía.

Rodríguez describe estos tiempos al frente de la filial española como "apasionantes", una palabra que captura la esencia de su experiencia hasta ahora. "Ese sería mi resumen. Y apasionante es porque efectivamente, el entorno en el que nos movemos ha sido absolutamente cambiante," explica en entrevista con D+I - EL ESPAÑOL. "En España hemos vivido un periodo también de mucha incertidumbre", algo que afirma haber surfeado gracias a la capacidad de su equipo para gestionar estas situaciones; que ella ve como intrínseco a la cultura de Dell Technologies.

Al hablar sobre su llegada al cargo, Rodríguez hace hincapié en la importancia de la estabilidad. "No soy nueva en Dell Technologies," afirma, destacando su familiaridad previa con la empresa y el sector. Esta continuidad ha permitido una transición sin interrupciones en la dirección general de la compañía. "Ha habido estabilidad, por una parte, gracias a la aceptación, al conocimiento y el reconocimiento tanto del equipo como de los partners y de los clientes," añade.

La directora general pone énfasis en cómo la evolución tecnológica no solo ha cambiado la forma en que la multinacional opera, sino también la manera en que los clientes perciben y utilizan la tecnología. "Las nuevas oportunidades en tecnología han hecho explotar el que los clientes empiecen a ver la tecnología, no ya solo como una vía de facilitar su competitividad en el mercado, sino como una vía de reorganizar y repensar sus negocios," señala Rodríguez.

Quizás por ello, la ejecutiva destaca la resiliencia del sector TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) frente a la incertidumbre que podría frenar inversiones y gastos. A pesar de los desafíos, señala que tanto las pequeñas y medianas empresas como el sector público han seguido impulsando iniciativas tecnológicas. "Todo el mercado está muy pendiente de estas nuevas oportunidades que están surgiendo en torno a tecnologías como la inteligencia artificial," afirma Rodríguez.

El buen comportamiento de Apex La directora general menciona durante la entrevista con D+I - EL ESPAÑOL el lanzamiento y la implementación de Apex, una iniciativa innovadora que Dell Technologies ha introducido en el mercado español en los últimos años con notable éxito en comparación con el resto de países. Apex representa un modelo comercial flexible, que permite el acceso a la tecnología de manera diferenciada y adaptativa. "Apex es más que un modelo de consumo en formato de pago por uso; es una estrategia integral que abarca varias soluciones y se aplica a diferentes áreas de la tecnología, como los centros de datos, los puestos de trabajo, la forma en que se consume en entornos multicloud...". Afirma que el pago de uso es claramente una opción atractiva, pero en otros casos "serán otros modelos de financiación más tradicional o combinados, con lo cual la amplitud de la oferta es un diferenciador claro. Otro diferenciador es que los picos de consumo que el cliente tenga los va a pagar al mismo precio que la línea base que tenga comprar. Eso es único en nuestro modelo".

En concreto, Rodríguez reconoce el papel crucial del sector público en España, impulsado por los fondos europeos destinados a la digitalización. "Evidentemente ese presupuesto dedicado a la digitalización está ayudando mucho y nos da la oportunidad de seguir profundizando en nuestra huella en el sector público, donde ya somos un socio de confianza histórico", afirma.

Aunque María Antonia Rodríguez no puede revelar datos específicos del tercer trimestre de Dell ni cifras locales, sí menciona que, según la presentación de resultados del segundo trimestre, la compañía estaba superando las expectativas: "Los resultados estaban siendo mejores que las expectativas que teníamos para el año".

'Multicloud' por diseño

María Antonia Rodríguez profundiza en la propuesta de Dell Technologies para la gestión de entornos de cloud. "Nuestra propuesta es que los clientes tengan una estrategia multicloud por diseño, ayudarles en ese diseño," explica. Esta estrategia no solo busca ofrecer flexibilidad e inmediatez, sino también evitar la dependencia de un único proveedor de cloud e, incluso, hacer convivir modelos de nube pública, privada y despliegues on-premise. De hecho, la directiva no duda en hacer referencia a uno de los grandes proyectos liderados por esta casa en este marco: la creación de una nube privada para la Comunidad de Madrid y sus distintas agencias y organismos.

María Antonia Rodríguez, directora general de Dell Technologies en España.

Ella destaca cómo la oferta de Apex de Dell Technologies facilita a los clientes la combinación de diferentes entornos de cloud. "Ayuda mucho a que los clientes puedan hacer esa combinación," señala la ejecutiva. Este enfoque permite a los clientes elegir la mejor ubicación para sus cargas de trabajo en términos de costes, seguridad y protección de datos.

En la misma línea, menciona el desarrollo de soluciones que permiten a los clientes tener la misma experiencia tecnológica en la nube pública que ofrecerían en un entorno privado. "Donde más hemos invertido en los últimos años ha sido en soluciones de software", presume, del mismo modo que se muestra orgullosa de sus colaboraciones con los grandes hiperescalares de la nube pública o proveedores específicos para el balanceo de cargas o la virtualización (léase, Nutanix o VMware).

De hecho, estas alianzas son fundamentales ante el movimiento creciente hacia la repatriación de datos desde la nube. "Lo que sí que estamos viviendo es que efectivamente los clientes están haciendo una valoración de esa situación con la que se han encontrado, de utilizar distintas nubes, distintos proveedores de nube pública," explica. Ella señala que los costes asociados con la nube pública a menudo son más altos de lo previsto, lo que ha llevado a algunos clientes a reconsiderar y reevaluar sus estrategias de nube.

Enfatiza que la decisión de usar la nube pública a menudo se basaba en la inmediatez y la flexibilidad, pero sin tener en cuenta factores críticos como el coste, la latencia y la seguridad. "Son las conversaciones que estamos teniendo con ellos", reconoce Rodríguez.

El auge de la inteligencia artificial

En ese sentido, la directiva identifica a la inteligencia artificial generativa como un factor de cambio radical en el sector tecnológico. Esta tecnología no solo representa una evolución en términos de capacidades técnicas, sino que también está redefiniendo las estrategias empresariales a nivel global.

Sostenibilidad por bandera María Antonia Rodríguez alude asimismo a los avances significativos hacia los objetivos de sostenibilidad marcados para 2030 por Dell Technologies. "Ya más del 75% de nuestros embalajes son de material renovado, reciclable", indica, mostrando el compromiso de la empresa con prácticas medioambientales responsables. La meta es alcanzar un 100% de embalaje renovable y reciclable para el año 2030. Además de los esfuerzos en el embalaje, Rodríguez señala que la compañía se ha fijado el objetivo de que más del 50% de los componentes de sus equipos sean de material renovado y reciclable en ese mismo marco temporal.

María Antonia Rodríguez distingue entre la inteligencia artificial en un sentido amplio y la inteligencia artificial generativa. Al respecto de la primera, Dell Technologies integra la inteligencia artificial en sus productos, no solo para mejorar la prevención y la robustez de las soluciones, sino también para optimizar su funcionamiento. "Corremos y tenemos las plataformas necesarias para nuestros clientes para montar las soluciones que ellos decidan de inteligencia artificial," señala Rodríguez.

En cuanto a la inteligencia artificial generativa, la máxima responsable de la compañía en España destaca que su combinación con la estrategia de edge computing. O, en otras palabras, combinando la tecnología operativa tradicional (OT) con la tecnología de la información (IT). Este enfoque abre un abanico de oportunidades para los clientes en sectores diversos como utilities, retail y la industria en general. "La oportunidad ahí está creciendo clarísimamente y la tecnología va a jugar ahí y está jugando un papel muy relevante," afirma Rodríguez.

Al abordar el tema del edge computing y la IA, Rodríguez menciona la alianza de Dell Technologies con NVIDIA en el Proyecto Helix. Esta colaboración se centra en el desarrollo conjunto y la utilización de sistemas de gestión de NVIDIA dentro de los servidores de Dell Technologies. "El x86 es la gran estrella dentro de inteligencia artificial por cómo incorpora las tarjetas en vídeo", indica.

La evolución del puesto de trabajo

De una compañía con un parque de dispositivos tan extendido y reconocido en las oficinas como es Dell, no podíamos obviar la evolución del puesto de trabajo en esta conversación, especialmente tras la pandemia y el auge del teletrabajo.

La directiva afirma que no se trata solo de tener un ordenador en la oficina, sino de adaptarse a un entorno distribuido y híbrido, donde los empleados trabajan tanto en la oficina como fuera de ella: "Estamos en el momento de redefinir con todos los clientes cuál va a ser la aproximación al puesto de trabajo".

Y es que no se trata tan sólo una cuestión tecnológica, sino también cultural. Las conversaciones con los clientes y sus equipos de Recursos Humanos son fundamentales para definir cómo se implementará el trabajo híbrido. "El trabajo híbrido es una necesidad y tienen que estar todos los clientes preparados para ese trabajo," señala Rodríguez, anticipando que esos pasos son esenciales a la hora de preparar una infraestructura de trabajo que no solo sea moderna y eficiente, sino que también ayude a atraer y retener talento. "No sólo podemos pensar en el usuario, tenemos que pensar en los equipos que tienen que dar soporte a esa infraestructura".

Ciberseguridad como telón de fondo María Antonia Rodríguez, directora general de Dell Technologies en España, también aborda en la conversación la creciente complejidad de la ciberseguridad y los desafíos que enfrenta la industria. Enfatiza la preocupación por las vulnerabilidades en empresas y organismos públicos, atribuyéndolas a la falta de visibilidad o a una gestión inadecuada de la seguridad en entornos de nube pública y otros sistemas. "Nunca ha habido tanta superficie de ataque disponible para los malos", menciona. Rodríguez también destaca la demanda creciente de soluciones de seguridad integradas, enfocándose en la necesidad de incorporar la seguridad directamente en los productos y soluciones tecnológicas. Como ejemplo, el Proyecto Ford Zero de Dell Technologies, que busca definir un marco de referencia para la seguridad desde el diseño de las soluciones tecnológicas, destacando su validación por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. No puede obviar, empero, la importancia de la detección, respuesta y recuperación en la ciberseguridad. En ese sentido, Dell Technologies se concentra en soluciones de Active Recovery para garantizar la recuperación de información crítica tras un ataque cibernético. Rodríguez subraya la necesidad de proteger los datos de manera proactiva, asegurando su disponibilidad incluso en situaciones adversas.

