Quique Martínez , CEO de Plain Concepts: "Somos una empresa de tecnología que hace negocios, no al revés"

Quique Martínez nos recibe en las oficinas que Plain Concepts tiene en la Torre Picasso, en la zona de Azca, Madrid. Este era hace unos años el centro financiero de la capital, hasta que la titularidad se la arrebató el CTBA (Cuatro Torres Business Area), donde desde finales de los años 2000 están los rascacielos más altos de España y se ubican firmas de consultoría y empresas multinacionales.

Tras un periodo de abandono, esta gran manzana –cuya ordenación urbana con edificios de viviendas y oficinas, y una gran plaza central se inspiró en el Rockefeller Center de Nueva York– es la elegida por compañías como Oracle o Accenture para volver al centro de la ciudad desde la periferia. Por eso Martínez cree que es el lugar donde ahora hay que estar.

“Nuestro negocio está creciendo y necesitábamos un espacio que nos permitiera afrontar esta nueva etapa. Fomentamos el trabajo en remoto y buscábamos contar con un punto de encuentro para nuestros empleados, que al mismo tiempo fuera el lugar donde mantener reuniones con clientes y socios”, explica el CEO de Plain Concepts.

Lo hace mientras recorremos las nuevas instalaciones, donde predominan las salas polivalentes en las que apenas hay gente. Sirven tanto para que los trabajadores se acomoden con sus ordenadores cuando vienen a las oficinas, como para mantener encuentros con personas ajenas a la compañía, como es el caso de esta entrevista.

El robot de Boston Dynamics que ha creado un gemelo digital de la Catedral de León, uno de los proyectos de Plain Concepts.

“Una empresa de tecnología que hace negocios”

En realidad, esta firma de consultoría española, que nació en León y enseguida abrió sede en Bilbao, nunca movió sus oficinas en Madrid del centro de la ciudad. Hasta hace unos meses estaban en el barrio de Chamberí, no muy lejos de las actuales. Su mudanza tiene más que ver con las previsiones de crecimiento de la compañía y su estrategia de internacionalización.

Con ambos objetivos, Martínez relevó en octubre de 2022 al anterior director ejecutivo y cofundador de Plain Concepts, Pablo Peláez. “El propósito es duplicar la facturación en 2024 (en 2021 fue de 31 millones de euros) y que casi la mitad, el 49%, proceda de proyectos de fuera de España (actualmente, representan el 30% del total)”, declara. Antes de asumir su actual posición, ocupaba el cargo de director de operaciones (COO, por sus siglas en inglés).





"Somos una empresa multicultural y hemos dejado de lado las barreras idiomáticas”

El nuevo CEO tiene plena confianza en que cumplirán con la hoja de ruta marcada a pesar del contexto de incertidumbre económica, política y social. Conoce la compañía. Se incorporó a ella prácticamente desde el mismo momento de su fundación, en 2013. “Lo que me atrajo es que se trata de una empresa de tecnología que hace negocios, no una empresa de negocios que se apoya en la tecnología. Parece lo mismo, pero no lo es”, aclara.

“Soy ingeniero de formación y en la firma para la que estaba trabajando entonces me había convertido en un consultor, dejando de lado mi parte más técnica. En Plain también hacemos desarrollos y, aunque tenemos mucha cercanía con nuestros clientes, no les cedemos a nuestro personal”, explica.

De León a Asia pasando por Frankfurt

Esa pretendida proximidad les obligó en 2019 a abrir oficinas en Londres, Frankfurt y Ámsterdam. “Los clientes demandaban que estuviéramos cerca de ellos”, reconoce. Así, de forma orgánica, esta firma leonesa, que por entonces ya contaba con presencia en Bilbao, Madrid y Barcelona, comenzó a extender su actividad más allá de nuestras fronteras.

Poco después, en 2020, entró en el accionariado ABE Capital “para profesionalizar la empresa, ayudarnos en nuestra expansión internacional y reorganizar la compañía”, detalla Martínez. El dato de inversión de este fondo liderado por Javier Arana, exdirectivo de Alantra, se desconoce y, ante las preguntas de este medio, el nuevo CEO sigue sin dar detalles sobre este asunto y prefiere centrarse en la evolución del negocio.

"Queremos duplicar nuestra facturación en 2024 (en 2021 fue de 31 millones de euros) y que casi la mitad, el 49%, proceda de fuera de España".

“Desde finales de 2020 hasta 2022, la empresa ha reorganizado su estructura y ha expandido su presencia internacional. En este tiempo, hemos establecido colaboraciones con grandes empresas como Microsoft, Google y Amazon, lo que nos ha permitido acceder a tecnologías de vanguardia y que crezcan los equipos en diferentes regiones, incluyendo España, Europa y Estados Unidos,”, relata. Hoy, los empleados de Plain Concepts rozan los 500 trabajadores y el plan es duplicar su número para 2024.

Martínez cuenta que antes estaban organizados en silos, “con un equipo de recursos humanos y otro de operaciones completamente independientemente que no funcionaban de manera óptima. Ahora, es este último el que canaliza todo el trabajo, hemos reordenado los departamentos y la estrategia de la compañía sobre cinco pilares clave: talento, excelencia tecnológica, innovación, calidad del servicio y responsabilidad social”, enumera.



Durante toda la conversación, hay una constante: el directivo no para de recalcar la importancia de sus empleados y su cuidado “para atraerlos y retenerlos”. De ahí, la implantación, entre otras medidas, de la jornada de 35 horas (“sin detrimento del sueldo”) o la internacionalización de algunos equipos de trabajo.

“En Alemania, por ejemplo, hemos creado un grupo mixto con otros equipos europeos y aprovechar así la experiencia de los trabajadores locales. Somos una empresa multicultural y hemos dejado de lado las barreras idiomáticas”, presume. A finales del año pasado aterrizaron en Rumanía y entre sus planes de expansión figura Austria y países de Asia.

Perros robots, gemelos digitales y realidad virtual

En España, entre sus clientes figuran 20 de las empresas del Ibex 35, como Prosegur, Repsol, Ferrovial o Inditex, además de con firmas como Ifema, Nestlé, Asisa o Mediaset. También trajeron a España el ‘perro robot Spot’ de Boston Dynamics, con el que, entre otros proyectos, han creado un gemelo digital de la Catedral de León, reconstruyendo “cada milímetro, hasta las velas”.

El objetivo era doble: por una parte, crear un fichero en la nube con todos los detalles del tempo, “al que se puede recurrir ante posibles desastres como el incendio ocurrido en Notre Dame”; y, por otra, construir un modelo digital en 3D para que cualquier persona pueda conocer este edificio por dentro.

Para el parque de energía eólica marina Tramontana, han diseñado una simulación para saber cómo estas instalaciones offshore impactan en el paisaje de la Costa Brava y colocarlas en un punto del horizonte que las mantenga oculto a la vista. Recientemente, han creado una herramienta basada en realidad virtual y mixta para el Hospital Marqués de Valdecilla que ayuda a la planificación quirúrgica y, a la vez, conectar a médicos de todo el mundo.

Logística, ordenación urbana, educación, industria, energía, transporte… Hay pocos sectores que no figuren en la cartera de clientes de esta empresa leonesa. “Hoy todos los negocios requieren de tecnología”, defiende Martínez. Si sus previsiones se cumplen, en 2022 satisfacer esos requerimientos le supondrá a Plain Concepts un crecimiento del 20% en nuestro país. Algo que harán desde una posición con vistas privilegiadas de Madrid: la planta 13 de la Torre Picasso.

