Qualcomm apuesta por el IoT para avanzar en la digitalización del sector industrial

La plataforma Qualcomm Aware dará mucho que hablar en el proceso de digitalización del sector industrial, acelerando la transformación que ya tiene en marcha.

La corporación estadounidense aprovechó la pasada edición del Mobile World Congress (MWC) celebrada en Barcelona para darla a conocer. Se trata de un All in One: unifica el silicio de la marca con el hardware de sus socios, las diversas soluciones de conectividad que existen en el mercado, la inteligencia artificial, los servicios en la nube, las herramientas de desarrollo, y las API (interfaces de programación de aplicaciones), proporcionando un control preciso, global y en tiempo real de todos los dispositivos gestionados.

Las tecnologías que agrupa la plataforma y los servicios que ofrece permitirá a los desarrolladores de las empresas crear sus propias soluciones adaptadas a su entorno. Con Qualcomm Aware la industria contará muy pronto con un aliado muy fiable para dar el gran salto a Internet de las Cosas (IoT).

Para Roberto di Pietro, responsable de Desarrollo de Negocio y Operaciones de Qualcomm para Europa Occidental, "la plataforma aportará la gran diferencia a la industria". Explicó que, en cuestión de capacidad de conexión, "está preparada para todo tipo de redes, des de 2G, 4G hasta 5G avanzada, pasando por Wi-Fi y Bluetooth y, como no, para la esperada Wi-Fi 6, y mucho más que está por venir, y todo ello, con un consumo mínimo".

Otras de las ventajas que ofrece, como destacó Di Pietro, es la seguridad. "Dispone de las herramientas de última generación que garantizan una estricta seguridad en la nube, pero también para el cifrado y la autenticación de todas las comunicaciones que efectúen los dispositivos con ella, un real end-to-end des de los dispositivos hasta el cloud".

"El último hito en IoT"

El lanzamiento inicial de la nueva plataforma, que se realizará durante el año en curso, se centrará en la logística, aunque también está preparada para atender la automatización de los diferentes sectores industriales, las empresas y sus entornos, el retail y los pagos digitales, el sector energético y el sanitario.

Además, Qualcomm Aware incluirá planos indispensables para poder desarrollar las arquitecturas de las soluciones individualizadas y escalables. "El hecho de trabajar con una amplia gama de proveedores de software independientes e integradores de sistemas permitirá que los planos ayuden a las empresas a implementar de manera rápida y eficiente soluciones prediseñadas y adaptadas a sus necesidades", explicó Di Pietro.

Por otro lado, ofrece un API estándar con el objetivo de proporcionar una interoperabilidad perfecta con nubes privadas, plataformas de aplicaciones específicas de la industria y herramientas de software empresarial ya existentes.

Jeff Torrance, vicepresidente senior y gerente global de Sistemas Inteligentes Conectados de Qualcomm, afirmó pocos días antes, desde la sede central de la corporación en San Diego, California, estar orgulloso de su "último hito de IoT, que permitirá que organizaciones de muy diferentes industrias puedan incorporar una solución escalable, rentable y eficiente, que les ayudará a acelerar de una manera muy simple la transformación digital".

Las sinergias que ofrece y las tecnologías que incorpora la nueva plataforma de Qualcomm generaran una propulsión de gran potencia a la industria 4.0 a nivel global.

