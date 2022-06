Ignacio Gallego (Nokia): "Los humanos vamos a pasar de usar la red a ser parte de ella"

Vivimos en un contexto difícil, en el que la innovación y la digitalización buscan su lugar entre amenazas y barreras de un contexto nada estable para encarar retos tan mayúsculos. Por ello, no sabemos si sorprende o todo lo contrario cuando una compañía, en este caso la finlandesa Nokia, habla de construir las redes "para un mundo impredecible".

¿Más impredecible que el que ya tenemos?, le pregunto a Ignacio Gallego, presidente de la multinacional en España. ¿Cómo se diseñan las telecomunicaciones que soporten un escenario futuro hipotético y sujeto a tanto cambio?

"Desde luego no es fácil. Hay que mirar teniendo en cuenta no sólo las demandas y necesidades que prevemos, sino que debemos ir más allá, mirando a diez años vista y estando preparados para diseñar toda nuestra I+D y nuestras soluciones para responder a esos retos a largo plazo", detalla Gallego. "En nuestro caso, tenemos un as en la manga, que son los antiguos Bell Labs, que con sus nueve premios Nobel son una institución de sobra conocida en el sector tecnológico por su capacidad para mirar el futuro".

Ignacio Gallego reconoce que Nokia tiene una visión de cómo serán esas redes de telecomunicaciones, las carreteras por donde discurren los servicios y plataformas digitales, en el año 2030. Puede parecer poco tiempo, pero con las velocidades de crucero que se manejan en estas lides es todo una osadía.

"No buscamos una evolución disruptiva, sino ir poniendo piezas que nos permitan ir elevando las capacidades de las redes a medida que van llegando", indica el ejecutivo. "Hemos cambiado mucho desde que inventamos las redes móviles en los años 80 o el ADSL, que surgió de unos laboratorios de Alcatel, hasta la fibra de hoy en día: las telecomunicaciones son habilitadoras para todo un ecosistema de inteligencia artificial, analítica de datos, cloud..."

Pregunta: Entonces, ¿en qué cambiarán las redes de telecomunicaciones para los próximos años?

Ignacio Gallego: hay dos factores muy importantes. El primero es que las redes no sólo van a tener un impacto tremendo en las vidas de las personas y en las economías de las empresas, sino que podremos conseguir que las capacidades humanas lleguen al siguiente nivel, porque los humanos formaremos parte de la red. Hasta ahora sólo la usábamos, pero con las nuevas generaciones de redes podremos poner la tecnología al servicio de aumentar nuestras capacidades. Y eso requiere unos determinados anchos de banda y latencias.

Por otro lado, nos encontramos con la fusión de lo digital y lo físico. Ya estamos empezando a hablar de gemelos digitales pero vamos hacia la coexistencia del entorno digital y la comunicación con cualquier elemento físico. Eso tendrá un impacto tremendo en las redes, tanto terrestres como satelitales. Hablamos de un nuevo ecosistema de redes que también habrá que gestionar y que todavía no está plenamente integrado.

Y sobre ecosistemas, es un concepto en auge no sólo en la tecnología, sino además en los modelos de negocio. Lo estamos viendo con la 5G, donde el éxito de las grandes inversiones de los grandes operadores de la industria pasa porque haya una colaboración con las industrias que usen esas capacidades y un ecosistema de desarrolladores muy diversificado en todo el mundo.

P: Tenemos ante nosotros muchos cambios a nivel tecnológico y de mercado, pero también en la propia Nokia, con operaciones relevantes en torno a la parte de redes empresariales de Alcaltel Lucent, y un nuevo liderazgo corporativo (Pekka Lundmark, desde agosto de 2020)...

IG: Ahora mismo estamos en una nueva etapa y con un nuevo liderazgo que está demostrando buenos resultados, que siempre son una medida de salud de la compañía y prueba de que la visión es la acertada. En esa visión, vemos una oportunidad muy grande para aprovechar la digitalización de las empresas y llevamos bastante tiempo preparándonos para abordar este espacio.

Estamos tomando decisiones de inversión para responder a esa demanda, que nos pone en mejor situación en el mercado. Somos probablemente el suministrador de equipos de red líder en Occidente, también el que más presencia tiene en todo el mundo y el que más proyección tiene.

Estamos creciendo a doble dígito desde hace bastante tiempo y no vamos a dejar escapar esta oportunidad.

Despliegue "a todo gas"

Después de muchos años hablando de ella, la 5G ya está pasando de las musas al teatro, convirtiéndose en una realidad en forma de despliegue masivo en todo el mundo. Aunque con notorias diferencias tanto por regiones como por casos de uso, en un proceso de expansión gradual y que está llevándose a cabo incluso pese a la crisis de suministro global y a la retirada forzosa de uno de los proveedores clave -Huawei- (dejando toda la tarta en Occidente a la propia Nokia y a sus vecinos suecos de Ericsson).

"Europa llegó un poco más tarde que otras zonas al despliegue de la 5G, por motivos de mercado y la naturaleza de un sector tan fragmentado y con operadores muy endeudados. Pero ya estamos a todo gas", reconoce Gallego a D+I. "Está ocurriendo algo similar a lo que pasó en España con la fibra óptica. Nosotros ya tenemos ese camino recorrido, pero en Europa estamos viendo grandes inversiones en redes móviles y fijas, porque las empresas se han dado cuenta de la posibilidad de acometer procesos de transformación en sus negocios y en sus modelos productivos".

Eficiencia y competitividad, promesas de la 5G -y de otras tecnologías como la viortualización de redes- más allá de las proclamas comerciales de metaversos y similares. Ignacio Gallego asume que no sólo estamos ante una evolución en términos de velocidad y latencia, los más conocidos, sino que la verdadera esencia está en el "cambio en la arquitectura de redes", con los que poder "superar los límites mismos de la física".

"Las empresas que no acometan procesos de este estilo en los próximos años probablemente no sean capaces de sobrevivir, porque estamos en un entorno extremedamente competitivo. Hay muchos casos de uso, a nivel particular, como de empresa o de relación entre ambos polos. Y para muchos de ellos ni siquiera tenemos que esperar a la 5G, porque con 4G ya se pueden alcanzar muchos de ellos", explica el presidente de Nokia.

Del transporte, al acceso, radio y la fibra: todas las capas de las telecomunicaciones forman parte de este proceso revolucionario, con una mentalidad abierta por bandera. "Estamos convencidos de que esta evolución de las redes pasa por estandarizar interfaces y abrir procesos que permitan seguir aprovechando la economía de escala para no fragmentar demasiado el mercado". La Open Alliance es, en este sentido, una de las apuestas más sólidas.

La lentitud de los fondos europeos. Ignacio Gallego, presidente de Nokia, no elude la cuestión de los fondos europeos de recuperación, 'aka' la mayor esperanza por alcanzar una madurez digital sostenible en nuestro tejido empresarial. Al respecto, el directivo explica que "cuando fueron anunciados fueron motivo de alegría para todos, más por cómo se asignaron y cómo estaban de alineados con la Agenda Digital del Gobierno". Añade que su multinacional ha sido "muy activa en desarrollar ideas para usar los fondos de forma eficiente y que reviertan al país". Asume Gallego que el reto es "poder ejecutarlos en tiempo y forma, según las condiciones que nos ha marcado Bruselas. Yo creo que estamos siendo lentos, como país, en conseguir que esto ocurra. Hay un engranaje bastante engrasado de gestión de fondos, pero aquí estamos hablando de otra cosa: grandes proyectos tractores, basados en conscorcios y en un contexto de apertura y transparencia".

