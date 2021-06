El abrazo del oso con el que Oracle quiere 'robarle' el reinado del software empresarial a SAP

Hace ya dos años, el siempre provocador Larry Ellison anticipó el "anuncio inminente" de un gran cliente de SAP que se pasaba al ERP (el software de gestión que usan todas las empresas para su área contable y de planificación empresarial) de Oracle. Pasó el tiempo y de ese gran movimiento poco se supo.

En todas las reuniones con analistas, Ellison era interpelado una y otra vez por esa proclama. Y, en todo momento, el fundador de la potente compañía norteamericana se reafirmaba en que sería cuestión de meses para hacer público ese hito. La guerra encontró a Christian Klein, recién nombrado CEO de la alemana SAP, en una versión igualmente agresiva y esto llevó a una contienda verbal que sigue su curso.

Finalmente llegó el enfrentamiento: Oracle hizo pública una lista de 100 empresas a escala mundial que estaban pasándose a su ERP y SAP contraatacó con el anuncio de "200 contratos ganados a Oracle, solo en el área de ERP". Y si pensaban que la cosa se quedaría en ese punto, nada más lejos de la realidad.

¿Quién es el número uno?

La compañía de San Francisco sigue redoblando su apuesta contra la histórica enseña europea. Ahora, queriendo posicionarse como el "número uno y número dos en este segmento de mercado en la nube", contando tanto su propuesta de Fusion ERP como de NetSuite ERP. Aunque lo cierto es que los números no acompañan esa afirmación.

Por lo pronto, un descargo inicial: Oracle no facilita las cifras de negocio de sus ofertas en la nube, sino que las camufla junto a otros conceptos siempre boyantes como el soporte (su principal fuente de ingresos) o las licencias tradicionales. Así que el número real es imposible de saber, aunque algunos analistas como CloudWars lo estiman en unos 4.000 millones de dólares.

En el lado contrario, SAP reporta unos 6.000 millones de dólares en ingresos procedentes de su oferta cloud. Resulta evidente que la firma germana sigue muy por delante del aspirante al trono. Entonces, ¿por qué Oracle defiende que han superado a su contendiente?

Albert Triola, responsable de Oracle en España.

Ahí es donde empiezan las maniobras terminológicas para definir, a conveniencia de cada cual, lo que es la nube y lo que no. Según Larry Ellison, y así lo ha reafirmado en el día de ayer su líder en España, Albert Triola, gran parte de lo que SAP ofrece como ERP en la nube no es más que subir los sistemas de toda la vida a una plataforma fuera de su CPD. Y eso, pese a que encaja en la definición general del 'cloud computing', no merece esa consideración para la compañía roja.

El abrazo del oso

En cualquier caso, como decimos esa pugna numérica es realmente estéril en tanto que Oracle no facilite cifras de su negocio 'cloud' comparables a las de sus rivales. No parece que vaya a ser posible, ya que es una vieja demanda de los analistas desde la entrada tardía de esta multinacional en el negocio de la nube (recordemos que Ellison negó los beneficios de la nube e incluso llegó a insultar a los que daban ese paso hasta 2011, cuando cambió radicalmente su discurso).

Christian Klein, CEO de SAP

Sí resulta más interesante constatar cuál es la estrategia que quiere seguir Oracle para restar mercado a su archienemigo. Descartada la capacidad de hacer cambios en algo tan crítico como un ERP "de forma inminente", como decía Ellison, parece que el plan pasa ahora por hacerle una suerte de 'abrazo del oso' a SAP.

"Lo que estamos haciendo con muchos clientes es rodear su solución de ERP actual con otros componentes de nueva generación para, luego, estar bien posicionados cuando esas empresas se planteen una posible migración", reconocía Triola a preguntas de D+I. Consultado directamente por posibles ataques comerciales a compañías cotizadas en el IBEX 35, el directivo de Oracle se limitaba a decir que estarán "ahí cuando quieran dar el paso", deslizando que por el momento no se ha consumado ningún gran robo a los germanos.

Según los datos que ha facilitado la compañía, Oracle cuenta con 25 clientes de su ERP en la nube en España. De ellos, cinco se han incorporado "en los últimos meses", sin más especificación. Pero ninguna de esas referencias se refiere a una compañía del selectivo nacional: Telepizza, COAM, Seguros RGA, Mr. Jeff, Bipi o Signaturit marcan el tamaño y perfil de las empresas que han dado el salto a los sistemas de gestión contable de los estadounidenses.