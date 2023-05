La gestión de los datos y la personalización: los retos pendientes del turismo

La gestión de los datos, la personalización o adaptarse a la rápida evolución de la tecnología son algunos de los retos que afrontará el sector del turismo en los próximos años, han coincidido los representantes de Segittur, Turespaña, Mitek y Ryanair durante el encuentro 'El futuro del turismo: hacia una experiencia digital, omnicanal y personalizada', organizado por D+I.

Por un lado, Chris Briggs, vicepresidente senior de Identidad en Mitek, ha apuntado que es necesario trabajar en el despliegue de infraestructuras que permitan gestionar la información con la que cuentan las compañías. A la par, ha precisado que hay que ahondar en la concienciación de los turistas para que adopten la tecnología como una herramienta que ofrece una mayor seguridad en el viaje.

Briggs también ha señalado que es necesario avanzar hacia un estándar que agregue toda la información compartida en el sector con el objetivo de lograr una mayor interoperabilidad. Además, ha traído a colación la aparición de los 'deepfakes' como una de las problemáticas más urgentes a abordar por la industria.

Un tratamiento 'one to one'

En su turno, Elena Cabrera, country manager para España y Portugal de Ryanair, ha precisado que su compañía trabaja con más de 400.000 personas volando por Europa cada día, lo que implica manejar la misma cantidad de datos y, como consecuencia, tener el personal y las herramientas necesarias para tratarlos y aplicarlos a una estrategia concreta de la forma más eficaz.

Así, Cabrera ha insistido en la importancia de abordar el manejo de toda esta información para poder ofrecer una mayor personalización a los clientes. Según ha precisado, hasta ahora trabajan por segmentos de usuarios, pero su intención es acercarse a un tratamiento 'one to one', algo que cree posible, aunque para lo que aún no pone fecha.

En la misma línea, Jorge Rubio, subdirector general adjunto de Conocimiento y Estudios Turísticos en Turespaña, ha puntualizado que la personalización "más que un reto, es una necesidad" y, en concreto, el objetivo es avanzar hacia una oferta "en tiempo real".

Rubio también ha distinguido como reto la rápida evolución de la tecnología y la consiguiente necesidad de adaptarse a ella, donde ha destacado herramientas como el metaverso, sobre las que hay que estar atento para ver cómo puede afectar al futuro del sector.

Centrarse en el destino

Por su parte, Enrique Martínez, presidente de Segittur, se ha alejado de estas tendencias y ha insistido en la necesidad de centrarse en el destino para mejorar la experiencia. Asimismo, ha puesto el foco en la importancia de abordar la introducción de las herramientas tecnológicas teniendo en cuenta las "dos caras de la moneda", ya que todo tiene "consecuencias, queridas y no queridas".

Martínez ha explicado que hace años los problemas del turismo eran el exceso en determinadas épocas y localizaciones, algo que ha evolucionado con el tiempo hasta otros como la medición real del impacto del turismo para saber cuánto se queda en la comunidad y cuál es su destino final. "Mirar el durante y el después es una asignatura pendiente", ha señalado.

Los ponentes han coincidido en que la digitalización, junto a la pandemia, han derivado en una reducción de la interacción de los clientes durante el viaje, que muchas veces no tratan con otra persona hasta la misma puerta de embarque, lo que, a su vez, ha reducido los tiempos.

