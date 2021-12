La empresa de geointeligencia Inspide, primera tecnológica en recibir la certificación de IA confiable de We The Humans

Con el auge de los sistemas basados en inteligencia artificial, se han sucedido los episodios en que su diseño o ejecución han resultado poco éticas, discriminatorias o difícilmente alineadas con los valores democráticos y de transparencia que todos anhelamos. Es por ello que muchas grandes firmas han optado por implementar códigos de autorregulación para evitar las consecuencias más indeseadas de la IA y, en paralelo, la Unión Europea ha impulsado directrices y legislaciones para poner coto a estos casos de uso.

Faltaba un elemento más entre ambos polos de actuación para hacer que esta tecnología de vanguardia fuera ética y confiable. Ese es el nicho de entes intermedios, neutrales e independientes, que permitan certificar los sistemas de terceros en base al cumplimiento de esos principios promovidos desde la Administración.

En ese sentido, el 'think tank' español We The Humans -miembro de la europea Alliance for Responsible AI- ha trabajado durante los últimos años en una certificación de IA Confiable que cumpla con esa misión.

La evaluación examina siete ejes clave basados en las 'Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial' fijadas por la Comisión Europea y que tienen como objetivo promover una inteligencia artificial fiable. Entre otros parámetros, se analiza la supervisión humana de estos sistemas, la solidez técnica y seguridad, la gestión de la privacidad y de los datos, la transparencia, la no discriminación y equidad, el bienestar social y ambiental o la rendición de cuentas.

Un sello del que ya puede presumir Inspide. Se trata de una compañía española, nacida en 2013 y especializada en el desarrollo de tecnologías de analítica y geointeligencia de datos, que ha certificado de esta manera su herramienta Portall: una solución que permite comprender las pautas del comportamiento del consumidor híbrido.

Entre los principales aspectos que le han valido a la compañía el reconocimiento, We The Humans destaca la existencia de un Comité Ético que vela por el impacto ético de su actividad y del uso de su tecnología Portall, la implicación de la dirección y de todos sus empleados en el seguimiento de valores éticos, la transparencia y la garantía sobre un tratamiento adecuado de información personal.

Juan Ignacio Rouyet, presidente de We The Humans, considera un gran paso adelante que existan este tipo de auditorías, y confía en que su implementación se extienda lo antes posible, con el fin de “garantizar al consumidor que la IA se emplea de una forma responsable y que sus derechos se anteponen a cualquier tecnología. Esperamos que el compromiso demostrado por Inspide sea pronto asumido por una gran mayoría de empresas de nuestro país para promover juntos un desarrollo tecnológico sostenible y responsable”.

