CaixaBank y Microsoft premian a las mejores estudiantes de grados técnicos

La presencia femenina en empresas tecnológicas aún es escasa. Para acabar con esta brecha de género y fomentar la diversidad en el ámbito científico y tecnológica, CaixaBank y Microsoft han entregado un año más los Premios WONNOW. Unos galardones con los que reconocen a las mejores estudiantes de grados universitarios técnicos de España y quieren animar a otras jóvenes a cursar estudios STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, por sus siglas en inglés).

En esta tercera edición, en la que han participado un total de 348 alumnas de 61 universidades, se han entregado 10 becas remuneradas para trabajar en CaixaBank, así como el acceso a un programa de mentoring de Microsoft. La alumna con el mejor expediente académico, además, ha recibido 10.000 euros en metálico, un premio que ha recaído sobre María Dolores Ardura.

“Este premio es una recompensa a todo el esfuerzo invertido para aprovechar al máximo mi educación y dar lo mejor de mí; y al mismo tiempo es un aliento para continuar creciendo personal y profesionalmente, y el día de mañana poder ayudar con mi trabajo al mayor número de personas posible”, explica esta estudiante del doble grado en Ingeniería Biomédica e Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación en la Universidad CEU San Pablo.

Familia y escuela: apoyos esenciales

La inclinación de Ardura por las materias tecnológicas le viene de familia, tanto su padre como su madre son ingenieros. “Creo que eso, sumado a mi tendencia a pensar y analizar todo, desencadenó que me diese cuenta del papel fundamental que tiene la tecnología en la vida de las personas y en el desarrollo del mundo, y que mi vocación se dirigiera en ese sentido”.

Una visión que comparte con otra de las premiadas, Elena Alcover, quien mantiene que “la tecnología es una de las mejores herramientas actuales para mejorar el mundo”. Para esta graduada en Matemáticas en la Universidad de La Laguna y máster en Ingeniería Matemática en la Universidad Complutense de Madrid este premio no solo significa un reconocimiento a años de esfuerzo y trabajo, “también me ha servido para reflexionar y sentirme agradecida por la educación recibida y haber contado siempre con el apoyo incondicional de mi familia, de la que he aprendido los valores del esfuerzo y la constancia”.

Junto al entorno familiar, la mayoría de las premiadas también resalta el papel crucial que ha tenido la escuela en el fomento de sus inquietudes. “Desde muy pequeña, el ámbito de las ciencias me interesaba mucho más que las letras. Matemáticas, física, dibujo técnico, química… eran mis asignaturas preferidas. Mis profesores siempre me animaban a participar en todo tipo de concursos, olimpiadas y certámenes que pusiesen a prueba mis capacidades. Todo ello me animó, al finalizar cuarto de la ESO, a optar por un bachillerato de Ciencias Tecnológicas”, cuenta Umaima Bousdar Ahmed.

Tras acabar estos estudios tenía claro que quería seguir los pasos de su hermana mayor y estudiar el grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación en ETS de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Málaga. Tras cuatro años de estudio, “este premio es una gran oportunidad para trabajar en un ambiente profesional nuevo y conocer nuevas metodologías de trabajo y desarrollo. Una experiencia que también me permite pasar seis meses de prácticas con otras diez chicas que se encuentran en la misma situación que yo, pero con visiones distintas que nos enriquecen a todas”.

La introducción de estas jóvenes en el mundo laboral es algo que ninguna de ellas pasa por alto. Amaia Goñi, que ha estudiado el doble grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática e Ingeniería Informática en la Universidad de Deusto, no duda al afirmar que esta beca “es una gran oportunidad para aplicar todo el conocimiento que he obtenido en la carrera en un entorno laboral real. Muy diferente al que piensas cuando te centras en una carrera tecnológica. Lo mejor es que a la vez que aplico todo lo que ya sé estoy aprendiendo todavía más”

Según datos recientes de LinkedIn, en los próximos cinco años se podrían crear en España más de dos millones de empleos relacionados con la tecnología. Actualmente, el porcentaje de graduados en STEM en España se sitúa en la posición número 12 en el ranking de la Unión Europea, con una diferencia entre sexos de 17 puntos.

El resto de galardonas en esta edición de los Premios WONNOW han sido Helena Xicoy, Lorena Pérez, Alba Vicente, María de Isidro, Sandra Sánchez, Nora Carreira y Nuria Mateos. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y la presidenta de Microsoft España, Pilar López, han entregado estos galardones en un acto que se ha celebrado de manera telemática.