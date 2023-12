La solución todo en uno contra la artrosis de manos: estos guantes con electroestímulos mitigan y retrasan el dolor

Una operación de columna de la que saldría con artrosis, fuertes dolores y un pronóstico que apuntaba a la pérdida de fuerza en las manos es el diagnóstico que motivó en 2016 el punto de partida de Quantic Nanotech.

José Luis de la Torre, ingeniero de profesión con más de 35 años de trayectoria, e impulsor de la startup, no estaba dispuesto a que su vida cambiara de forma tan radical sin hacer nada para remediarlo. Al menos, tenía que intentarlo.

Con una trayectoria de más de 30 años creando y patentando diferentes dispositivos tecnológicos, y ante esta situación límite, de la Torre se decidió a crear una solución que permitiera combinar todos los tratamientos contra la artritis en uno y, además, que permitiera realizarlos en casa.

Era la génesis de su solución tecnológica, unos guantes que emiten electroestímulos para ayudar a mitigar el dolor, e incluso, ralentizan el avance de la artrosis, aún hoy en día incurable.

"La parte más dura y complicada, aparte de lo que implica todo el desarrollo e investigación, ha sido cumplir con todos los requisitos necesarios para poder realizar los ensayos clínicos preliminares, y la aceptación de la parte de los dispensables hasta conseguir su venta en farmacias, y también los tramites para la acreditación con la Norma ISO 13485", explica José Luis de la Torre a D+I.

Los tratamientos tradicionales para tratar la artrosis de manos pasan por los baños de parafina, el masaje realizado manualmente y otrás prácticas como puede ser la onda corta.

El principal valor añadido de su dispositivo, con respecto al resto de guantes en el mercado, es que reúne estos los tipos de tratamientos físicos que han demostrado eficacia en pacientes con artrosis o artritis en las manos: calor, vibración, y estabilidad articular.

Calor, vibración y estabilidad articular

Además, este dispositivo permite la monitorización en remoto por un médico y brinda al paciente la opción de ser tratado cómodamente desde el propio domicilio con tratamientos que normalmente requieren de desplazamientos a hospitales o centros de rehabilitación.

"El guante de Quantic evita que tengas que desplazarte para tratar tus manos por lo que ahorras tiempo y gastos de transporte y los gastos de la clínica", recalca su impulsor.

Guantes con electroestímulos desarrollados por Quantic Nanotec.

La tecnología desarrollada por Quantic Nanotech se puede controlar a través del smartphone, o en una red, como un dispositivo IoT (Internet de las Cosas), y facilita su monitorización y ajuste a distancia por los profesionales sanitarios, lo que individualiza el programa terapéutico de cada paciente.

"Con sesiones diarias de 15 minutos, esta solución produce un importante alivio del dolor articular, a la vez de reducir la rigidez e incapacidad funcional, mejorando notablemente la calidad de vida", indica De la Torre.

Ensayos clínicos en Puerta del Hierro

Los ensayos realizados el último año en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid revelan un éxito al certificar la disminución de los fuertes dolores provocados por la artrosis de manos.

En este estudio, el guante se mostró totalmente seguro e inocuo para los pacientes. El 80% de ellos mostró mejoría del dolor y de la inflamación con una clara tendencia a aumentar la fuerza y a disminuir el consumo de analgésicos y antiinflamatorios.

Los ensayos clínicos en el Hospital Puerta del Hierro de Madrid demostraron que el 80% de los pacientes reducía el dolor y la inflamación

No obstante, estos resultados, deberán ahora ser ratificados en un ensayo clínico de eficacia (fase III) que actualmente está en planificación, tanto en España, como en el extranjero, según explica el fundador de Quantic Nanotech.

M.J. Díaz tiene 61 años y es abogada en ejercicio desde hace más de 35 años. Por las características de su trabajo, pasa muchas horas delante del ordenador trabajando en los escritos. Estas tareas las debe realizar a ordenador con las manos y con movimientos reiterados y diarios que suman muchas horas al cabo del día.

Manos de M.J. Díaz, abogada de 61 años de edad que utiliza el guante de Quantic Nanotec.

Hace 10 años fue diagnosticada de artrosis de manos. Desde entonces su profesión le ha generado un aumento exponencial de dolores que, incluso en ocasiones, le ha impedido trabajar.

"Para mi el descubrimiento casual de estos guantes me ha cambiado la vida. A nivel profesional pero también personal. Aunque la artrosis sigue ahí, porque es una enfermedad que no desaparece, cada vez que tengo fuertes dolores, puedo contar con estos guantes que me permiten aliviar casi por completo los dolores", relata a D+I.

Comparte experiencia con A. Gómez, una maestra jubilada de 72 años que ha vivido los últimos 17 años con el desafío diario de la artrosis. Con el paso de los años sus dolores han ido aumentando con el avance de esta enfermedad.

"Trabajar con las manos, hacer las tareas diarias, incluso disfrutar de las pequeñas cosas se volvieron difíciles debido al dolor constante en mis articulaciones. Lo cierto es que ha habido momentos en los que la artrosis ha logrado desesperarme por los fuertes dolores y por todo lo que conllevaba solucionarlos", reconoce la paciente.

Manos con artrosis de A. Gómez, maestra jubilada que sufre esta patología desde hace 17 años.

Fue su hija quien descubrió los ensayos de Quantic Nanotech y se interesó por cómo podrían mejorar la calidad de vida de su madre.

"Es como tener un pequeño oasis de alivio en mi propia casa. Puedo llevar una vida más activa y disfrutar de las pequeñas alegrías sin que la artrosis me detenga", recalca.

Contribuir a que las personas que sufren esta patología puedan vivir con menos dolor es la principal meta de Quantic Nanotech que en este próximo 2024 centrará su actividad en tres frentes diferentes.

Por un lado, desarrollar ensayos clínicos con mayor número de pacientes en España y el extranjero; después, implementar el funcionamiento de guante con nuevas versiones adaptadas a las diferentes patologías que cursan con dolor de las manos y, por último, trabajar en la difusión de los beneficios del guante dentro de la comunidad científica -médicos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales-.

