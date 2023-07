Esta inteligencia artificial opera columnas vertebrales con más precisión que cualquier cirujano

Realidad virtual o aumentada, impresión 3D y, cómo no, robots. Es evidente que la tecnología cada vez tiene más presencia en los quirófanos de nuestro país para, en definitiva, ayudar a los profesionales sanitarios a realizar su trabajo de forma más eficaz y, al mismo tiempo, mejorar los resultados de las intervenciones en el paciente.

Con ese objetivo, en 2020, en el Parque Científico de Leganés, de la Universidad Carlos III de Madrid, nacía Digital Anatomics, una startup que ha desarrollado un sistema de guías quirúrgicas que, mediante inteligencia artificial (IA), permite adaptar a la particularidad de cada paciente cirugías complejas.

El desarrollo, denominado TOR JIG, facilita la cirugía de precisión de columna vertebral en función de las características de cada paciente, explica Alberto Aguilar, CEO de la empresa y cofundador junto a los hermanos Alejandro y Javier Reyero.



Y es que precisamente los hermanos Reyero, hijos de médico, fueron conscientes desde siempre de las carencias tecnológicas que tradicionalmente se daba en el entorno quirúrgico y quisieron poner su grano de arena para cambiar esta situación, en concreto, para la realización de intervenciones de artrodesis o fusión de columnas.

En este tipo de cirugía y con el fin de “fusionar” esas vértebras cuya postura se trata de corregir y fijar, los cirujanos tienen que recurrir a insertar unas barras preformadas de titanio que llevan a la columna a una posición más natural.“Un paso crítico de la artrodesis es el taladrado de las vértebras para la posterior colocación de los llamados tornillos pediculares que sujetarán las mencionadas barras a esas vértebras”, explica Aguilar algo que con las guías de Digital Anatomics es, al menos, un poco más sencillo.

Precisión y reducción de tiempos

La tradicional técnica a mano alzada implica un porcentaje no desdeñable de tornillos insertados en posición “no óptima”, largos tiempos en quirófano y el riesgo de sufrir complicaciones, como sangrado e infecciones.

Incluso, hay estudios que señalan que, en este tipo de cirugías de columna, hasta un 40% de los tornillos se posicionan incorrectamente y que, por este motivo, casi un 20 por ciento de los pacientes requiere ser intervenido en los siguientes dos años a la primera cirugía. Esto no solo es un perjuicio para el paciente, sino también un coste añadido.

Así, desde la compañía, aseguran que, gracias a TOR JIG, no solo es posible una precisión de, prácticamente, el 100% en el taladrado -“uno de los factores clave para garantizar el éxito de la intervención”-, sino también reducir los tiempos quirúrgicos o la inversión necesaria por parte de los hospitales y clínicas.

“Hay muchos hospitales que no disponen de la capacidad financiera para permitirse un navegador/robot y nuestro sistema no sólo no requiere esa inversión, que puede partir de los 500.000 dólares, sino que además ofrece un coste por cirugía un 50% menor que el de utilizar un navegador/robot”, añade Alberto Aguilar.

Inteligencia artificial y 'cloud'

La inteligencia artificial está detrás de todas estas mejoras, apunta el CEO de la compañía, aunque, como explica, no se utiliza en ningún momento para “sustituir el criterio o el trabajo del cirujano”. “

La inteligencia artificial se aplica en la reconstrucción virtual, en 3D, de cada vértebra a partir de imágenes 2D y en la propuesta de colocación de los tornillos pediculares en cuestión de minutos. La IA no toma decisiones, en ningún caso, en cuanto a la técnica quirúrgica a ejecutar por parte del cirujano”, apunta.

Un deseo que hoy se materializa en una solución que no sólo contempla la fabricación de las propias guías, elaboradas en biopolímero y que copian a la perfección la anatomía del hueso del paciente, como el software “que cubre desde la planificación por parte del cirujano y el diseño de la pieza hasta su fabricación mediante impresión 3D”, explican.

“Somos un referente en guías quirúrgicas personalizadas, gracias a la combinación de amplios conocimientos de anatomía, ingeniería mecánica, desarrollo software e impresión 3D. El software que está diseñando Digital Anatomics está basado en algoritmos avanzados y automatización. Esto nos permite diseñar y fabricar guías quirúrgicas personalizadas para cirugías de columna, aplicables a todos los niveles y patologías que requieran artrodesis”, añaden.

Además, explican, la posibilidad de que el diseño de las guías quirúrgicas sea automático, sin intervención de ingenieros especializados, va a potenciar un crecimiento exponencial en su uso.

“Hoy en día, el escalado de cirugías que se realizan con el apoyo de guías quirúrgicas personalizadas está ralentizado a causa de la falta de desarrollos disponibles para obtener esta automatización. Con el uso de nuestro software, seremos pionera en introducir esta automatización y ponerla a disposición de miles de profesionales de la artrodesis de columna y otras especialidades en el mundo. La innovación reside en la implementación de software propio, corriendo en la nube”.

Más de 200 cirugías realizadas

Actualmente, lejos de ser un deseo hecho realidad, ya se han realizado con éxito unas 200 cirugías reales con el sistema TOR JIG en centros como el Hospital San Juan de Dios (León), el Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), el Complejo Asistencial Universitario de León, el Hospital Universitario Puerta del Sur (Madrid) y el Hospital La Vega Baja (Alicante). Para ello, explican, han contado con el apoyo del doctor Antonio Mostaza, “un reconocido neurocirujano en Europa”, afirma Aguilar.

Además, el equipo ya cuenta con nuevas soluciones, como revela el directivo: “Contamos con otra línea de producto ya comercializándose que son las guías quirúrgicas personalizadas para osteotomía tibial, una solución desarrollada con el apoyo de la Dra. Iglesia en el Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE). La osteotomía consiste en realizar un corte parcial en el hueso, ya sea en el fémur o en la tibia y en la adición o sustracción, dependiendo del caso, de una “cuña” de hueso para lograr la corrección de la deformidad según la planificación preoperatoria”.

“Sin duda, cualquier tratamiento personalizado es potencialmente más eficaz que uno estándar. En el caso de la cirugía de columna y más concretamente la artrodesis, el uso de guías quirúrgicas personalizadas está suponiendo un antes y un después”, añaden desde Digital Anatomics.

Un ejemplo de cómo la innovación y digitalización de la sanidad es imparable y siempre con la personalización en la atención al paciente como meta y desafío.

