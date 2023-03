La startup española que lleva la digitalización del Tercer Sector a LATAM para erradicar el desperdicio de alimentos

El desperdicio de alimentos es un desafío de la sociedad de nuestro tiempo que, gracias a la potencialidad de la tecnología, puede gestionarse de forma óptima para satisfacer las necesidades de los colectivos más vulnerables y ayudar a construir una sociedad más justa y, también, más respetuosa con el medio ambiente.

La startup Naria es uno de los nombres propios en el campo de la digitalización del Tercer Sector en España. Trabaja con los Bancos de Alimentos de nuestro país, entre otros organismos e instituciones sin ánimo de lucro de este sector, y, además, ha asesorado al Gobierno español para el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario aprobado en junio de 2022.

Su tecnología está basada en una plataforma digital de trazabilidad blockchain que interconecta todos los agentes de la cadena alimentaria de forma sostenible y solidaria. "No sólo facilitamos con la generación de esos datos una gestión más eficiente de las donaciones, sino que, además, somos una propuesta sostenible", indica a D+I Kilian Zaragozá, CEO de Naria.

Su objetivo es, por tanto, doble: por una parte, Naria lucha contra el desperdicio alimentario y, por otra, gracias a su propuesta disruptora, ayudar a personas en riesgo de exclusión social.

La startup con sede en Castellón, ha comenzado su expansión en Latinoamérica y Noruega, en lo que es el comienzo de una nueva era para gestión del Tercer Sector, un área económica que hasta ahora había permanecido fuera de la ola que supone la transformación digital.

El aterrizaje de Nadia en Latinoamérica se ha realizado a través de México. En concreto, la startup ha firmado hace tan sólo unos días el convenio de colaboración con la Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX).

"Es un país con un sistema muy parecido al nuestro en cuanto a las donaciones con una estructura similar y ha sido fácil adaptar nuestra tecnología a su red de Bancos de Alimentos. Es un primer proyecto en Latinoamérica que aspiramos a ampliar a otros países en el futuro", argumenta a D+I Kilian Zaragozá.

La alianza que ahora se ha sellado se comenzó a gestar hace aproximadamente un año y en septiembre del año pasado responsables de Naria visitaron las instalaciones del Banco de Alimentos de Puebla en México para conocer mejor sus metodologías de trabajo y acortar distancias para la implementación de su tecnología.

"Están muy bien organizados, con unas instalaciones que son sorprendieron por su organización, funcionalidad y pensamos que esta colaboración va a ser muy fructífera para brindar seguridad alimentaria a los mexicanos. Nos hemos entendido muy bien desde el primer momento", dice el CEO.

Como parte de la colaboración, Naria pondrá su plataforma al servicio de la inclusión social de las personas que necesitan ayuda alimentaria, así como a la interconexión de todos los agentes involucrados en el tercer sector, es decir, de ayuda social.

Por su parte, la Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX), referente en seguridad alimentaria y reducción de pérdidas, será la responsable de repartir las donaciones a las personas beneficiarias.

Y lo hace con un importante aval, ya que se trata de una red que, desde su fundación, hace 30 años, ha logrado cubrir a casi 8.000 comunidades, 1,9 millones de personas y casi 2.000 instituciones.

Para lograr su objetivo, ambas organizaciones utilizarán el sistema de donaciones digital Nadie Sin Su Ración Diaria que ofrece Naria a nivel nacional como estrategia innovadora y transparente para continuar apoyando a todos los Bancos de la Red BAMX, y así obtener recursos que les permitan ayudar a un mayor número de personas y de manera más fiable.

El fin es conseguir una plena seguridad alimentaria en una única plataforma que involucre tanto a las empresas líderes en alimentación como a una sociedad cada vez más concienciada.

Además, a través de la página web, app y tótems, las donaciones de alimentos se realizan de forma rápida y sencilla para que lleguen de forma íntegra a los Bancos de Alimentos con el objetivo de ser distribuidas y cumplir con la meta de abastecer a cada vez más personas.

"Con esto también se mejorará la trazabilidad y experiencia del donante, ya que podrá realizar su aportación desde cualquier lugar, convirtiendo dicha alianza en el nexo de unión entre la sociedad, el supermercado, las entidades sociales, donaciones y usuarios que todavía padecen inseguridad alimentaria", añaden desde Naria.

La Red Nacional de Bancos de Alimentos en México (Red BAMX) es una asociación civil sin ánimo de lucro, fundada hace tres décadas. Agrupa a más de 50 Bancos de Alimentos en casi toda la República y su misión es combatir el hambre y mejorar la nutrición en México.

Rescata alimentos a lo largo de toda la cadena de valor para llevar los a poblaciones vulnerables y es miembro fundador de The Global Foodbanking Network.

Ley del Desperdicio Alimentario: en el primer semestre

La previsión del Gobierno español es aprobar el nuevo marco regulatorio durante el primer semestre del año, según explican desde Naria a D+I. El proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario fue aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2022. La startup fue una de las empresas -Encantado de comerte y To Good to Go también participaron- que asesoró al Ejecutivo central en la redacción de la ley que ahora prosigue su trámite parlamentario.

Se trata de una regulación pionera en España que sitúa a nuestro país a la cabeza de Europa en este campo, ya que solo Francia e Italia cuentan con regulaciones similares, siendo la gala la más avanzada y específica para luchar contra el desecho de alimentos sin consumir.