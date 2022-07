Ilunion sigue la estela de otros hoteles en España y se une a Too Good To Go contra el desperdicio de alimentos

Empleado de Ilunion Hotels entregando un pack de comida a través de Too Good To Go.

La cadena de Ilunion Hotels se ha sumado a la aplicación Too Good To Go para combatir el desperdicio de alimentos. Una alianza que comenzó con un piloto en cinco hoteles en Valencia, Fuengirola, Zaragoza, Madrid y Barcelona el pasado 1 de marzo de este año y ya se ha extendido a los 29 hoteles repartidos por todo el país, según avanzan ambas compañías a este periódico.

Gracias a esta alianza, la cadena hotelera con 30 años de trayectoria, da una segunda oportunidad al excedente de comida de todos sus hoteles para evitar que sea desperdiciado. Una medida muy en línea con proyecto de ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, aprobado en junio por el Gobierno.

A través de Too Good To Go, cada día los hoteles ofrecen a los usuarios de la app la posibilidad de adquirir a precios reducidos packs sorpresa que contienen una amplia variedad del excedente de comida del bufé de desayuno.

Estos packs sorpresa están valorados en 12 euros de productos y se pueden adquirir en la conocida app por solo 3,99 euros, lo que supone un ahorro de casi el 70%. De esta manera, se le da una segunda vida a todos esos alimentos no consumidos para que sean aprovechados.

A día de hoy y tras implementar la app de Too Good To Go en los 29 hoteles, la compañía ya ha salvado más de 1.600 packs de comida, el equivalente a haber evitado el desperdicio de más de una tonelada y media de alimentos. Esto supone haber ahorrado la emisión de más de 4,000 kilos de CO2, lo mismo que se produce al cargar la batería de más de 707.996 teléfonos móviles.

De esta forma, la cadena hotelera del grupo social ONCE se suma al grupo de 16 hoteleras que forman parte de la plataforma Too Good To Go, como NH, Meliá o Accor. Pero Ilunion es la única que ya tiene a todos sus establecimientos integrados en la app.

Funcionamiento

El funcionamiento de la aplicación Too Good To Go es muy sencillo. Cada día el hotel prepara packs sorpresa con ese excedente que ha tenido del bufé de desayuno y lo ofrece a través de la app a un precio mucho más reducido.

El usuario lo reserva y paga a través de la aplicación y lo va a recoger al mismo hotel a la hora indicada. El contenido de los packs puede variar cada día en función del excedente que haya habido en ese momento.

“La lucha contra el desperdicio de alimentos es uno de los objetivos importantes establecidos en nuestro plan director de sostenibilidad. Es una suerte poder contar con Too Good To Go como gran aliado en este reto compartido. Es muy fácil trabajar juntos ya que compartimos muchos de los compromisos que establece nuestra estrategia de sostenibilidad”, señala Ana López de San Román, directora de Sostenibilidad de Ilunion Hotels.

Para Pablo de Salas, director de Grandes Cuentas de Too Good To Go en España, “la implicación y el compromiso de la cadena Ilunion Hotels supone un avance en nuestra lucha contra el desperdicio de alimentos por todo el país y al mismo tiempo contribuye a reducir las consecuencias sociales, económicas y medioambientales que derivan de este problema global.”

