Miwi Real Drinks suma a Deulofeu como embajador de su kombucha sin azúcar en su primera ronda de 1,5 millones

Un nuevo consumidor más concienciado con su poder de compra está revolucionando el sector de la alimentación a escala global. No se trata solo de construir la comida del futuro, sino de hacerlo de forma que se optimicen los recursos naturales y se pueda atender la creciente demanda mundial de alimento sin agravar los efectos de la emergencia climática.

La pandemia nos enseñó la necesidad de cuidarnos, de apostar por productos saludables para nuestro organismo que, a la vez, mimen el planeta.

El sector de las bebidas ha sido el último en dar respuesta a esta imperiosa necesidad, ya muy extendida en la alimentación, con múltiples propuestas foodtech que conjugan una visión healthy de la comida sin esquilmar los recursos naturales y con un importante peso de los proyectos que desarrollan proteínas alternativas.

[Jacoste (KM ZERO): "Ahora la industria va a querer que el sector 'foodtech' escale por sostenibilidad económica"]

Cuidamos lo que comemos pero ¿y lo que bebemos? La startup Miwi Real Drinks nació a principios de 2021 para dar respuesta precisamente a esta pregunta. En la actualidad, la compañía se sitúa como una de las empresas de referencia de este nuevo movimiento en España y está a punto de vivir este año un verdadero punto de inflexión.

Nada hubiera sido posible sin las inquietudes de Laura Pérez e Íñigo Aguirrezabal, convencidos desde hacía mucho tiempo de que el sector de las bebidas no estaba atendiendo las necesidades en aumento de una parte muy importante de la población.

Iñigo Aguirrezabal y Laura Pérez, fundadores de MIWI Real Drinks.

"Hay un consumidor al que le gusta cuidarse; hace deporte, mira muy bien lo que come y no está dispuesto a tirar ese esfuerzo en un momento dado por consumir un refresco o una bebida que no es saludable, que no casa con su filosofía de vida", explica a D+I Laura Pérez, cofundadora y CEO de Miwi Real Drinks.

Su pasado conjunto en Schweppes y una clara convicción en esa necesidad no cubierta en el mercado les llevó a dar vida a Miwi Real Drinks, una iniciativa que en la actualidad acaba de cerrar una ronda de 1,5 millones de euros y que suma a su elenco de 'embajadores' al exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Deulofeu, e Ignacio Silva, ex consejero delegado de Schweppes Suntory y actual presidente de la Asamblea General de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).

Con un espíritu y ADN 'Healthy & Fun', la marca representar un estilo de vida en el que es posible disfrutar de una manera más consciente.

"Ignacio nos llamó a finales de año pasado, era diciembre. Se había enterado de que estábamos en ronda y quiso participar en el proyecto. Fue una alegría y un orgullo para el equipo que alguien como él creyera en nuestro producto. Te demuestra que se están haciendo las cosas bien y que hay un gran potencial por exprimir", añade la cofundadora.

Realmente, son varias las personalidades que confían en la kombucha sin azúcar ni ingredientes artificiales que fabrica Miwi Real Drinks. Y todas comparten esa filosofía de vida sana, comprometida con valores como el esfuerzo, la salud, el trabajo y la sostenibilidad.

['Sport-tech', refugio ante la crisis: el emprendimiento que seduce al deporte de élite sale a la conquista de la pyme]

"Marcos Llorente es todo un ejemplo de filosofía de vida, sus seguidores aprecian precisamente eso. Al igual que ahora Gerard Deulofeu. No se trata solo de que sean futbolistas, sino que están muy alineados con lo que Miwi representa", argumenta Laura Pérez.

Desde su lanzamiento, ha logrado facturar en torno a los 800.000 euros y vender más de 600.000 botellas -las primeras 40.000 en su primer mes de vida, lo que les llevó a romper el stock", reconoce con nostalgia la cofundadora Estaba claro que habían dado con un producto de alto potencial.

Un millón de unidades: el reto

Una vez cerrada la ronda, la compañía ha puesto en marcha un plan estratégico que en los próximos 18 meses aspira a duplicar la facturación y alcanzar prácticamente el millón de unidades vendidas.

Actualmente, la nueva generación de kombuchas de Miwi se pueden comprar a través de su web, por Whatsapp o en más de 600 puntos de venta físicos (pdv) tales como El Corte Inglés o Alimerka, repartidos a por el territorio nacional.

Estamos entrando ya en el canal 'retail' y vamos a por un 2023 de consolidación del mercado nacional y exploración del internacional Laura Pérez, cofundadora y CEO de Miwi

Con esta inyección de capital, la startup se va a centrar en consolidar su marca en España, ir avanzando en los mercados europeos -sin prisa pero sin pausa- y triplicar sus puntos de venta física. Para ello será básico incrementar el equipo.

"Ya estamos presentes en de Portugal, Polonia y Rumanía, países con grandes mercados en los que la alimentación plant-based y saludable está en pleno auge".

Entrada en el canal 'retail'

Durante 2023, la empresa no se plantea expandir su presencia a otros países sino que prefiere trabajar para afianzar y potenciar su visibilidad en los mercados en los que ya opera, aunque no descarta hacerlo a medio o largo plazo.

"Es un objetivo que como compañía tenemos, pero no es una de nuestras prioridades a corto plazo", remarca Pérez, "de momento preferimos consolidarnos en los países en los que ya estamos e ir creciendo de manera orgánica".

Para ello, van a incrementar la inversión en comunicación y reforzar sus canales de distribución, de forma que puedan ganar presencia en los retailers más importantes.

"Con esta inyección de capital, contamos con el músculo financiero para llevar a cabo nuestros planes de manera sostenible durante los próximos meses. Dada la caída de apetito inversor que está sufriendo el ecosistema startup actualmente, estamos muy satisfechos con esta operación", especifica Pérez.

MIWI es la primera marca de kombucha sin azúcar y sin ingredientes artificiales fabricada en España, "lista para disfrutar sin remordimientos".

Lejos queda ya la pandemia y el crucial periodo de reflexión y trabajo que brindó de forma inesperada a Laura e Íñigo para 'cocer' su idea a fuego lento. "Fue una suerte viéndolo ahora con perspectiva. Acabábamos de empezar y hubo que recluirse. Pero nos permitió pensar, desarrollar mucho el producto y llegar al mercado con una propuesta mucho más sólida".

No les ha ido mal hasta la fecha. Y ahora, gracias a la ronda y al apoyo de sus 'embajadores', comienza su verdadero despegue.

Sigue los temas que te interesan