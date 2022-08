Calzado vegano con suela de café: la economía circular 'made in Elche' que conjuga sostenibilidad y moda

La industria de la moda es una de las más contaminantes del planeta que urge un cambio de concienciación y de modelo productivo para afrontar la emergencia climática.

El aumento de las emisiones de carbono a la atmósfera, la presencia de microplásticos en el mar y de sustancias nocivas en multitud de ecosistemas naturales procedentes de la fabricación textil convierten ya en inaplazable una reformulación de esta industria.

Se trata de un reto mayúsculo cuya cuenta atrás ha comenzado. El cumplimiento en Europa de la Agenda 2030 se llena de incertidumbres en medio de una coyuntura económica que todos los expertos coinciden podría empeorar a partir de otoño.

[La guerra de Ucrania y la crisis de semiconductores siguen jugando al tira y afloja con la inversión en digitalización]

La evidencia científica avala que la sostenibilidad ya no es una opción y, aunque la crisis económica por la guerra de Ucrania, la escasez de suministros y el encarecimiento de la energía podría malograr el avance de las políticas 'verdes', las organizaciones empresariales y los respectivos gobiernos comienzan a incorporar en sus discursos conceptos como huella de carbono, sostenibilidad o producción net zero.

Queda mucho por hacer, sin embargo, la tecnología y las propuestas más disruptivas del mercado están marcando una nueva vía que en España atesora un conocimiento muy valioso de la mano de empresas emergentes que despuntan en cada uno de sus campos de la mano de las nuevas herramientas que brinda la digitalización.

[La sostenibilidad cotiza en Bolsa: Hannun, sexta empresa en alcanzar el BME Growth este año pese a la crisis]

La startup ilicitana Laüd Recycle pisa el acelerador en este contexto por hacerse un hueco desde la misma cuna del calzado en España. La compañía aspira a refundar una nueva industria del calzado más respetuosa con el medio ambiente que, además, ayude a fomentar las economías locales sin descuidar el concepto de la moda.

La experiencia profesional en el sector calzado de su fundadora, Oneida Román, y su preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad están detrás del germen de la startup.

Tradición familiar en el calzado

"Laüd Recycled es una de esas cosas que sabes que sí o sí tienes que hacer, porque si no la haces, me arrepentiría siempre de no haberlo intentando", sentencia la CEO de forma tajante.

El sector del calzado ha estado presente desde bien pequeña en su vida a través de las diferentes empresas que su familia ha tenido en la industria auxiliar del calzado.

"Actualmente, compagino Laüd Recycled con mi trabajo en una de las empresas de tejidos y sintéticos específicos para el sector calzado donde nos hemos especializado en los tejidos sostenibles. Durante más de 5 años he trabajado para otra marca nacional de calzado en la parte de B2B, concretamente en los marketplaces, y siempre he tenido el espíritu de emprendedora", explica a D+I.

Laüd Recycled mantiene un doble objetivo. "Queremos fortalecer la tradicional industria del calzado que se ha visto mermada con la salida de las producciones de marcas españolas a terceros países".

La fundadora de la startup Oneida Román (primera por la derecha) revisa sus productos sostenibles.

"Además, aspiramos a promover de esta forma la economía local, el trabajo ético y la economía circular a través de un calzado sostenible más respetuoso con el medio ambiente".

Su filosofía no solo pone el acento en la sostenibilidad y la economía circular, sino que tiene muy presente el concepto de la moda.

"Hoy en día existen muchas marcas de calzado sostenible y vegano, pero el concepto de 'moda' muchas veces se olvida. Encontramos marcas de estilo hippie y de estilo 'bamba de los años 80', pero en ambos estilos había falta de moda", insiste la fundadora.

Laüd Recycled apuesta por una zapatilla de estilo sneaker donde se combinan diferentes piezas de diferentes colores y texturas. Además, incluye un café extraído del reciclaje de cápsulas. "El aluminio se recicla y se destina a otra industria, y el café lo utilizamos para reducir el uso de materiales puros (o vírgenes)".

Cambio de concienciación

La transparencia es otro de los pilares de la marca. "Es un valor que predomina en el proyecto, en algunas marcas no indican que composición tiene cada material. Destacan que sus colecciones son sostenibles, pero no indican qué porcentaje de sostenibilidad aplican. Nuestro objetivo es conseguir un 100%, aunque por ahora hemos alcanzado ya un 80%".

Oneida Román asegura que existe un cambio de concienciación motivado por un consumidor más crítico con aquello que compra con su dinero y tras sucesos como el derrumbe del Rana Plaza en Bangladés en 2013 o el help me de las etiquetas de ropa del gigante SHEIN.

Productos sostenibles que crean empleo

"En las escuelas se inculcan los valores del comercio justo, ético y de la economía circular. Los jóvenes son más conscientes de que ellos tienen el poder de elegir y de decidir como quieren que seamos como sociedad", relata.

Sin embargo, el concepto de sostenibilidad ha evolucionado y, en la actualidad, va unido a otros valores, sostiene la emprendedora.

"Ya no se trata solo del reciclaje, sino de crear trabajo en nuestro país; no es necesario ir a fabricar a China si lo puedes hacer en España, generando productos de mayor calidad, con condiciones de trabajo dignas frente a otros países como China, Vietnam o India, donde es normal que se emplee a niños".

Cuando se cumple un año y ocho meses de su puesta en marcha, la startup alicantina centra sus esfuerzos en el mercado español, aunque en los próximos meses llegará a Alemania, Francia y Bélgica a través de Zalando.

Nueva sandalia 'bio' impulsada por la startup de Elche.

Más allá de los mercados, la marca también está ampliando su catálogo de productos. "Nuestra colección se inició con un modelo de sneaker en cinco colores. Actualmente hemos sumado colorido y diseñado una sandalia bio. Estamos trabajando unos nuevos modelos y tipos de productos que cumplan con nuestros valores".

En su breve trayectoria en el mercado, Laüd Recycled ya atesora reconocimientos y premios como Elche Emprende, Altea Emprende, Petrer Emprende, Maratón UMH, Premio Ecores y Acelera UMH.

En cuanto a su producto, la logrado la certificación de la huella de carbono a través de Inescop, con una huella de carbono un 40% menor en comparación con un calzado convencional.

