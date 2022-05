Tik Tok fagocita el lenguaje de las redes y se alía con las startups españolas en su viraje hacia un público más adulto

La llegada de la covid a nuestras vidas en marzo de 2020 supuso la puerta de entrada de miles de españoles a Tik Tok. El confinamiento y los retos virales que coparon las redes sociales para hacer más llevaderas las restricciones a la movilidad -cuando no directamente el encierro en nuestros domicilios- fueron introduciendo en esta plataforma a usuarios que hasta ese momento no eran creadores habituales de sus vídeos.

Aunque es cierto que en un principio Tik Tok triunfó entre la llamada Generación Z, la transformación digital que pisó el acelerador con la pandemia y la maduración en los usos de la plataforma han propiciado que las startups españolas hayan encontrado en esta red social un aliado no sólo para digitalizarse, sino también para llegar a un público cada vez más adulto.

La comunidad de Tik Tok cuenta con más de 1.000 millones de usuarios mensuales activos a nivel global y sus creadores son diversos, auténticos y sobre todo comprometidos. Su audiencia es creativa, diversa e intergeneracional y, según el estudio Kantar The Power of TikTok, más del 67% de los usuarios tienen ya más de 25 años.

Interacción "natural" entre usuarios y marcas

Según datos facilitados por la red social, "la interactuación es una seña identidad de la comunidad de Tik Tok. Algo que es muy positivo para las marcas. Así, un estudio llevado a cabo por Clear M&C Saatchi afirma que la interacción entre usuarios y marcas dentro de Tik Tok se produce de manera natural". El 72% de los usuarios aseguran que no les importa ver contenido de marca dentro de la plataforma, explican.

Además, los usuarios de Tik Tok recuerdan más el contenido de las marcas en la plataforma. En concreto, "el 54% de las personas que utilizan TikTok recuerda haber visto algún contenido de productos o marcas y/o haber hablado de ellos".

En un momento en que las pymes españolas están inmersas en un profundo proceso de transformación digital y que la Administración está fomentando esta incursión en el canal online, D+I habla con dos startups que han confiado en el poder 'viralizador' de Tik Tok para llegar a más clientes.

Lookiero e iDec Apps representan dos casos paradigmáticos de cómo Tik Tok permite a estas empresas emergentes alcanzar nuevas audiencias y multiplicar sus ventas con un ROI altísimo e, incluso, multiplicando el número de descargas de algunas de sus aplicaciones de manera exponencial.

Productos que reciben los usuarios de Lookiero, el 'personal shopper online' líder en Europa.

Si bien su llegada a la plataforma fue circunstancial y motivada por la necesidad de diversificar canales de promoción, el óptimo resultado obtenido en Tik Tok les ha llevado a adaptarse a las 'exigencias' de la red social como es la generación de contenido exclusivo que, en más de una ocasión, se 'exporta' después a otras plataformas.

"A la inversa, no funciona. Tik Tok tiene su propio lenguaje, su propia manera de generar contenido. Puedes llevarlo a otra red y seguramente funcionará, pero al revés hemos comprobado que no es efectivo".

Habla Aitor Besa, Head of Acquisition en Lookiero, plataforma de personal shooper online líder en Europa.

La compañía cuenta con más de 550 empleados, 3,6 millones de usuarias registradas y tiene presencia en nueve países (España, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Austria, Portugal,Bélgica y Luxemburgo). Prevé abrir en septiembre el décimo en Países Bajos. Es la startup que mayor inversión captó en 2021 sin sede en Barcelona o Madrid.

Objetivo: el público adulto que migra a Tik Tok

"Vimos a raíz de la pandemia cómo crecía esta plataforma, pero al principio nos preocupaba mucho el público. Nació como una red social muy joven, casi adolescente, y nuestro público es un poquito más adulto", explica a D+I Besa.

Fue en marzo de 2021 cuando la startup comenzó a desarrollar sus primeras campañas en Tik Tok dentro de su estrategia por diversificar canales. Pronto se percataron de la nueva forma de creación de contenidos que imponía este canal.

Aitor Besa es Head of Acquisition en Lookiero.

"No puedes reciclar lo que has hecho en otros sitios. 2021 ha sido un año muy de aprendizaje, de saber qué es lo que funciona, que hay que hacer material ad hoc, y que es muy importante el contenido generado por el usuario, no es tan necesaria tanta superproducción", argumenta el representante de Lookiero.

De esta forma, la startup ha consolidado su apuesta por Tik Tok durante 2022 y prevé mantenerla en el futuro. "En lo que llevamos de 2022 ya hemos invertido un 150% de todo lo destinado en 2021 a esta red social. Estamos intentado atacar a ese público adulto que ya está migrando a Tik Tok y que cada vez crece más".

Tik Tok ha descubierto ciertas claves que engancha, que son adictivas y están absorbiendo a otras redes sociales Aitor Besa, Head of Acquisition en Lookiero

El Head of Acquisition en Lookiero incide en que no solo Tik Tok está imponiendo su propio lenguaje sino que otras redes sociales lo están emulando. "Creo que Tik Tok ha descubierto ciertas claves que enganchan, que son adictivas, y las están absorbiendo otras redes".

Por su parte, iDec Apps se dedica a la creación de widgets y apps para teléfonos móviles y viene experimentado un crecimiento espectacular a través de Tik Tok en los últimos meses.

Iván de Cabo e Daniel Entrenas, socios y fundadores de iDecc Apps.

Fundada por Daniel Entrenas e Iván de Cabo, la startup aprovechó el éxito que tuvieron anteriormente con un juego desarrollado por Iván -Steve, el dinosaurio que aparece en los dispositivos cuando nos quedamos sin conexión- para testar cómo podían aprovechar la nueva plataforma para llegar a más clientes potenciales con su app Vega, diseñada para personalizar el móvil.

"En septiembre de 2021 hicimos una prueba y fue todo un éxito. Nos llevamos una grata sorpresa. Nuestro principal mercado está en EEUU, es el lugar donde están todas las grandes aplicaciones, para para poder competir con ellas, tienes que tener los bolsillos llenos", relata Entrenas a D+I.

Steve, el dinosaurio que aparece en nuestros dispositivos cuando te quedas sin conexión, fue desarrollado por Iván, uno de los fundadores de iDec Apps.

Sin embargo, Tik Tok les brindó la posibilidad de competir "y ganar", puntualiza. "Hoy nuestra app es famosa en EEUU porque tenemos la oportunidad de llegar a unos usuarios que por otras plataformas sería imposible para una empresa como la nuestra". En la actualidad, su app tiene más 1,2 millones de usuarios y la gran mayoría vienen de Tik Tok.

"Sabíamos que la oportunidad estaba ahí. Tik Tok es una plataforma donde el éxito te puede llegar de la noche a la mañana, de hecho nos pasó con Steve, se dio sobre todo por Tik Tok, y simplemente confirmamos lo que sospechábamos; Tik Tok es una plataforma con un alcance espectacular".

Nuestra 'app' es famosa porque, gracias a Tik Tok, llegamos a unos usuarios que por otras plataformas sería imposible Daniel Entrenas, socio y cofundador de iDec Apps

Llegados a este punto, iDec Apps prevé durante 2022 "seguir haciendo crecer el negocio, seguir invirtiendo en Tik Tok y continuar con el desarrollo de apps que sean 'viralizables' dentro de la red social para que también puedan seguir creciendo", concluye Daniel Entrenas.

Estos ejemplos demuestran que, si bien Tik Tok nació como una herramienta de entretenamiento, el natural proceso de madurez y evolución de la red social la está redirigiendo hacia usos empresariales que cada vez más captan la atención de un público más maduro y donde, tampoco hay que olvidarlo, la Administración tiene también sus propios espacios, sabedora del papel que juega en esta nueva sociedad digital.

Sigue los temas que te interesan