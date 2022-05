Los pequeños peludos de la casa se suben a la ola de la 'foodtech' extrema, la robótica y la digitalización

Conviven con nosotros, se han convertido en un miembro más de la familia y los nuevos servicios que surgen al calor de la digitalización y la búsqueda de fuentes de alimentación más sostenibles no se entendería ya sin atender las necesidades de estos pequeños peludos que nos preocupan y ocupan en nuestro día a día.

Menos aún, desde que comenzara la pandemia. En la etapa más dura del confinamiento, la adopción de mascotas -sobre todo perros y gatos- se aceleró y, pese a que la vuelta a la 'nueva' normalidad ha constatado un repunte de los abandonos, el cuidado por estos animales atraviesa uno de sus momentos álgidos en España de la mano de la tecnología más disruptiva.

La industria petcare ha sido la última en sumarse a la transformación digital pero, con el acicate de la pandemia y la cuenta atrás que supone la emergencia climática, su revolución tecnológica es ya imparable. Prueba de ello son las potentes iniciativas que ven la luz en el mercado, muchas de ellas fruto de una prometedora innovación abierta entre multinacionales y startups.

Búsqueda de proteínas alternativas a las de origen animal, sensores que monitorizan a las mascotas hospitalizadas, robots de cocina que les sumergen en la real food, marketplaces con todo tipo de servicios y productos sostenibles y de calidad, digitalización aplicada a servicios veterinarios..., el campo de acción del sector petcare es -casi- infinito.

D+I conversa con las empresas españolas que están construyendo esta industria para radiografiar cómo sus propuestas mejoran la vida de nuestras mascotas, al tiempo que reformulan un modelo económico más respetuoso con el planeta.

La alimentación del futuro mira al canal 'petcare'

En la semana en que acaba de cerrar sus puertas Food 4 Future, el congreso de innovación alimentaria y 'foodtech' de Bilbao, ha quedado claro que la emergencia climática y la necesidad de desarrollar un sistema de producción de alimentos más sostenible, que garantice el sustento de una población mundial en continuo crecimiento, no se abordarán con éxito si se deja a un lado la alimentación animal.

Si la foodtech 'extrema' que vendrá pasa por "proteínas vegetales cocinadas por robots en envases de basura", como explicaba esta semana nuestro compañero Alberto Iglesias desde la capital de Vizcaya, la industria petcare ya ha puesto a trabajar la maquinaria a máxima potencia para sumarse a esta ola de innovación.

MOA Foodtech es uno de los nombres propios en España de ese movimiento transformador. Dirigida en primer lugar a la alimentación humana, la startup navarra vira ahora hacia la alimentación animal.

MOA combina biotecnología e inteligencia artificial para transformar subproductos de la industria agroalimentaria en ingredientes sostenibles y de alto valor. Mediante el uso de técnicas de fermentación, genera proteínas alternativas que permiten explorar esa necesaria 'comida del futuro'.

El diseño de un modelo productivo sostenible que garantice la alimentación del planeta en el futuro no se podrá afrontar con éxito sin incluir las necesidades del sector 'petcare'.

Su propuesta de valor ya ha recibido la confianza de Purina y su programa Unleashed, el histórico acelerador de innovación de la compañía.

En la edición de este año han entrado las seis empresas más prometedoras del sector petcare de toda Europa y el Norte de África, y dos de ellas son españolas; MOA Foodtech y Kibus.

El CEO de MOA Foodtech, Bosco Emperanza, considera que "la comida para mascotas es una parte crucial de la industria alimentaria en su conjunto, y estamos dedicados a expandir nuestros esfuerzos para hacer alimentos saludables y sostenibles".

"Anteriormente nos enfocamos en productos para humanos, por lo que creemos que Purina es el socio perfecto para conocer el sector de alimentos para mascotas y ver cómo podemos tener un impacto en la sustentabilidad y la nutrición", añade.

Robot de cocina para perros

Kibus es otro de los actores de esta revolución. Su robot de cocina para mascotas permite introducir a estos pequeños peludos en la real food y ampliar de forma efectiva el concepto de comida saludable y de bajo impacto medioambiental a todos los miembros de la familia.

"Nuestra tecnología se basa en un sistema que combina dispositivo físico, aplicación móvil y alimento. Las recetas se hacen a partir de ingredientes frescos de primera calidad, sin subproductos, a los que simplemente deshidratamos a baja temperatura para que tengan una vida útil de más de un año, sin necesidad de frigorífico ni congelador", explican desde Kibus a D+I.

Kibus se basa en un sistema que combina dispositivo físico, aplicación móvil y alimento.

"Se trata de un proceso mínimo con el que preservamos prácticamente todo el sabor y las propiedades nutricionales del ingrediente fresco, por lo que no necesitamos aditivos de ningún tipo. Esto se traduce en grandes beneficios para la mascota a nivel de sabor y, sobre todo, a nivel de salud".

Ser una de las dos españolas seleccionadas por la aceleradora de Purina ha supuesto también un punto de inflexión para la empresa. Albert Icart, cofundador y director ejecutivo asegura que "ganar Unleashed nos ha hecho cambiar las reglas del juego, ya que nos ha permitido crear un equipo que incluye miembros de Purina y Kibus con un objetivo común optimizar nuestra oferta y prepararnos para seguir creciendo".

Comodidad y calidad, a golpe de clic

Pamipe es otro de los proyectos que mejor evidencia las potencialidades de la digitalización aplicadas al cuidado y bienestar de las mascotas. Su ecommerce con suscripciones de comida para perros se ha convertido en una referencia en nuestro país gracias a su amplio catálogo para cuidar de nuestros animales que incluye servicio de consultas veterinarias.

"La sociedad avanza, y cada vez tenemos menos tiempo para invertir en buscar y comprar comida de calidad. Sin embargo, sí que queremos que nuestras mascotas tengan lo mejor del mercado, por lo que sectores como el nuestro cubren todas las necesidades de nuestros clientes, dejando en la puerta de su casa el producto y sin preocupaciones", argumentan desde Pamipe a D+I.

Equipo que hay detrás de la startup Pamipe y su disruptiva apuesta para el cuidado de las mascotas.

"Nuestro cliente tipo es un amante de los animales, que tiene muy en cuenta tanto su cuidado como alimentación, lo consideran un miembro más en su familia. Le gusta el detalle, la calidad y un buen servicio. No sólo tiene en cuenta el contenido del producto, sino también todo lo que conlleva: el trato, los detalles, la rapidez, eficacia y que todo esté cuidado al detalle", añaden desde la startup.

El sector petcare está en plena eclosión pero todavía queda trayecto por recorrer en nuestro país respecto a otras partes del mundo. Así lo constata la startup Wild Balance, otro de los ejemplos paradigmáticos del impacto de la digitalización en esta industria.

España, por detrás de Europa y EEUU

"En el sector de alimentación natural de mascotas, España está por detrás de otros países que adoptaron esta tendencia hace unos años como Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, pero está creciendo a pasos de gigante y está acortando distancia con esos mercados", argumentan a D+I desde Wild Balance.

La startup echó a andar a principios de 2020 y, en menos de dos años, ya cuenta con más de 200 puntos de venta en toda España, "un negocio online que no para de crecer y estamos presentes en algunos mercados internacionales y a punto de entrar en otros. Esto nos indica que la alimentación natural para mascotas está en plena revolución en todo el mundo".

Wild Balance arrancó a principios de 2020 y ya cuenta más de 200 puntos de venta en toda España.

La pandemia supuso, al igual que en tantos otros proyectos, un punto de inflexión. "Al ser una marca de productos de primera necesidad y sumado al cambio de tendencia donde lo natural está ganando terreno a la alimentación ultraprocesada y seca, sí que notamos un cambio muy grande", puntualizan.

"Nuestra demanda aumentó en más de un 100%. Hubo un boom de adopciones durante la pandemia, las personas han pasado más tiempo con sus mascotas al estar en casa, han podido entender cuáles son sus necesidades y darles una atención más dedicada. Además, nosotros enviamos la comida a sus casas en muy poco tiempo y esto les resultaba comodísimo", detallan.

La revolución tecnológica en este sector está en marcha y todas las startups consultadas coinciden en el diagnóstico: "Esto no es una moda. Es un sector con un gran potencial que no ha hecho más que arrancar". Y ellos, esos pequeños compañeros de viaje que ya son uno más en casa, no van a bajarse de la ola. Disrupción e innovación mediante.

