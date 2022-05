Accesos más rápidos y seguros: el primer sistema de reconocimiento facial de LaLiga ya está operativo

Cuando se celebra un evento multitudinario uno de los momentos más críticos es el del acceso del público a las instalaciones. La impaciencia unida a las posibles aglomeraciones son factores que pueden acaban en conflicto. En el mundo del fútbol, donde las emociones muchas veces están a flor de piel, cualquier forma de agilizar la entrada siempre es bienvenida, sobre todo en aquellos partidos calificados 'de riesgo', en los que las medidas de seguridad se extreman.

En el estadio de El Sadar, del Club Atlético Osasuna, se plantearon hace un par de años la posibilidad de instalar un método de entrada más ágil, que permitiera identificar a los asistentes a los partidos de forma más rápida y que fuera completamente fiable.

No tuvieron que irse muy lejos. En su misma ciudad, Pamplona, encontraron la empresa que les ofrecía la solución: un sistema de reconocimiento facial que acredita la identidad de cada persona que accede al estadio.

“Conocimos hace un par de años el sistema de acceso que había desarrollado dasGate y comenzamos a utilizarlo para el personal del club en la entrada a sus lugares de trabajo. Rápidamente vimos que funcionaba muy bien y que podía ser interesante aplicarlo en los accesos de público a los partidos”, explica Fran Canal, director general del Club, a D+I.

“Han sido dos años de intenso trabajo, especialmente en todo lo referente a la protección de datos, y actualmente ya contamos con ocho accesos de este tipo en El Sadar”. Un proceso en el que desde el principio han contado con la participación de LaLiga, como encargada de la gestión de los accesos en los estadios de Primera y Segunda División.

20 personas por minuto

Una de las ventajas de la propuesta de dasGate es que desarrollan tanto el software biométrico, a cargo de Veridas (empresa perteneciente al mismo grupo), como el hardware necesario para su implantación.

“Fabricamos aquí los dispositivos porque queremos cerrar el ciclo para preservar la privacidad y la protección de los datos de quienes utilicen nuestro sistema. Al mismo tiempo, los clientes se aseguran de que nada escapa a su control”, revela el CEO de la compañía navarra, Eduardo Azanza, en conversación con D+I.

Una de las socias del C. A. Osasuna accediendo al estadio con el nuevo sistema biométrico.

El año pasado, de febrero a junio, realizaron las primeras pruebas piloto. “En verano terminamos de desarrollar la solución tanto desde el punto de vista técnico como jurídico. Y en abril realizamos la primera experiencia en un encuentro de Osasuna contra el Alavés”, relata el directivo.

Hasta ahora había tres formas de acceder al estadio cuando el espectador llegaba a los tornos: mostrar el carné de socio, emplear la tecnología RFID que integrar esos carnés o con el abono digital descargado en el teléfono móvil. “A estos sistemas se une ahora el reconocimiento facial, que permite que hasta 20 personas accedan por minuto, lo cual reduce notablemente los tiempos de espera”, defiende Canal. “Es el socio quien decide el que quiere utilizar”.

Registro único

Superada la primera experiencia, la segunda no tardó en llegar. Fue diez días después en el partido Osasuna-Real Madrid. Mientras que en la anterior ocasión solo se habilitó una puerta, esta vez fueron ocho los accesos que contaron con el lector biométrico. “500 personas utilizaron el reconocimiento facial para entrar al estadio y no registramos ninguna incidencia”, afirma el CEO de Veridas.

De momento, el sistema únicamente está disponible para socios y todo el proceso de alta se realiza vía web. Azanza confirma que más adelante cualquier aficionado que compre su entrada online podrá utilizarlo y elegir si quiere utilizar este sistema o continuar con los que venían empleando hasta ahora.

Acceso provisto con sistema de reconocimiento facial en el estadio de El Sadar.

El registro es único ­(no hay que repetirlo cada año) y consiste en la toma de una fotografía junto con información personal del abonado, que tiene que descargarse una aplicación en su móvil para poder completar el proceso.

Cuando llega al estadio, se identifica situándose a menos de un metro de distancia de la cámara de reconocimiento facial. “La diferencia con otros sistemas de identificación, como las cámaras de vigilancia, es que sólo capta el rostro de quien se coloca delante y no de todo lo que ocurre alrededor”, aclara a este medio la directora de Legal de Veridas, Leire Arbona. “Esto es posible porque la tecnología biométrica utiliza vectores. No comparamos caras, no empleamos la geometría de los rasgos ni su descripción, sino motores de inteligencia artificial”.

Con la investigación de esta tecnología ­-la inteligencia artificial-, inició sus pasos esta empresa vasca bajo el nombre de das-Nano. Cinco años después, y como resultado de una joint venture con BBVA, nació Veridas, la rama de la compañía dedicada al desarrollo de soluciones de verificación de identidad a través de la biometría. Bajo el paraguas de das-Nano también está das-Gate, centrada en el hardware.

Hoy, cuenta con 160 personas en su plantilla (“la mayoría de ellas ubicadas en Pamplona”, según su CEO) y trabaja con más de 120 clientes alrededor del mundo.

El acuerdo con el C. A. Osasuna incluye la extensión del sistema a todas las puertas del estadio. Un proceso que desde el club confirman que se llevará a cabo en los próximos meses de forma paulatina. También lo van a extender a los dos centros principales de trabajo que tiene en el estadio y la ciudad deportiva.

