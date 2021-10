La startup que cazaba tramposos en el ajedrez online ayuda ahora a 'atrapar' clientes con neuromarketing

Saber qué llama la atención de un usuario al contemplar una imagen o un vídeo y, además, tener constancia de las sensaciones que le provocan tal exposición es una valiosa información para las empresas que, no obstante, no está al alcance de muchas de ellas.

Recibir el feedback de los usuarios de un producto o servicio es crucial para garantizar el éxito o no de un proyecto, sin embargo, en la actualidad, sólo existen dos formas de obtener dicha información.

Por una parte, las compañías pueden recurrir a las típicas encuestas de opinión, focus group, A/B tests... que en última instancia facilitan una información útil, aunque no del todo fiable porque las personas pueden no estar diciendo toda la verdad o se les puede escapar algo. Es decir, la empresa no sabe a ciencia cierta el porqué de las acciones de sus clientes.

En segundo lugar, también se puede recurrir a los estudios de neuromarketing en laboratorios donde "te colocan sensores por el cuerpo, cascos con múltiples cámaras... que aportan una información muy precisa sobre el cliente, pero son estudios carísimos que solo grandes empresas pueden permitirse de vez en cuando y, además, necesitan que la gente acuda presencialmente".

¿Cómo puede, entonces, la empresa tipo en España acceder a un feedback fiable, de fácil implementación y asequible económicamente? La startup Decoditive ha hecho un jaque mate a las necesidades del tejido empresarial con su software que ya ha logrado el reconocimiento de la Barcelona New Economy Week (BNEW 2021), en la categoría mejor startup e-commerce.

Una herramienta 'económica' y sencilla

Su movimiento en este tablero del marketing y la publicidad ha sido magistral. "Nuestra herramienta se sitúa entre medio de ambos extremos. Damos una información muy útil y precisa sobre el porqué de las acciones de los clientes, a un precio asequible y, además, de una forma mucho más rápida y ágil", asevera a D+I Joan Buch, CEO de Decoditive.

Su tecnología solamente consta de un software -"nada de hardware", puntualiza- por lo que los usuarios pueden realizar los estudios desde su casa, que al final es también el escenario real donde van a estar viendo el anuncio o consumiendo el producto del cliente.

"Hemos desarrollado una tecnología basada en inteligencia artificial que permite que, mientras el usuario está mirando una foto/vídeo/web, sepamos exactamente dónde se está fijando en todo momento y cómo se siente", manifiesta el responsable.

De esta forma, Decoditive aporta a las empresas una información muy útil en la toma de decisiones para campañas de marketing, contenido en redes sociales, anuncios en televisión, páginas web e, incluso, para testar qué diseños son los más adecuados en nuevos productos. Las aplicaciones de la herramienta son muy diversas.

El software de Decoditive prevé evolucionar en 2022 hacia una plataforma SaaS.

Decoditive vio la luz en marzo de este año, sin embargo, el CEO y fundador, Joan Buch ya llevaba a sus espaldas una mochila cargada de experiencia e iniciativas emprendedoras muy vinculadas con el ajedrez, la transformación digital y ese espíritu inconformista que siempre acompaña a los empresarios de raza.

"Siempre he sido una persona muy inquieta y muy curiosa, no me gusta nada la monotonía. Desde que empecé a estudiar la carrera (ingeniería química) me di cuenta de que siempre iba todo muy enfocado a prepararte para trabajar en una gran empresa, y a mí, es algo que no me motivaba nada y me agobiaba bastante", reconoce Buch.

El emprendedor reconoce que sin el impulso de la Universitat Politècnica de València su trayectoria profesional hubiera sido distinta. "Me enteré de que en mi universidad había un departamento de emprendedores. Con ellos empezó todo y no hubiera podido llegar hasta donde estoy ahora sin su ayuda".

Irremediablemente, sus dos pasiones, emprender y el ajedrez, acabaron confluyendo en un proyecto disruptor para detectar a través de inteligencia artificial a los tramposos en los torneos online de ajedrez. Era la génesis del proyecto empresarial que luego desembocaría en Decoditive con un amplio abanico de posibilidades por explorar.

La estrategia del ajedrez aplicada a la empresa

"Empecé a jugar a los ocho años y nunca he parado de hacerlo. El ajedrez me ha ayudado a ser una persona muy organizada, a tener una visión que cubra todos los aspectos de la empresa. De hecho, cuando tengo un problema, antes con los exámenes y ahora con mi empresa, aplico una forma de pensar que me recuerda a cuando estaba jugando una partida y me encontraba en una situación complicada", afirma Buch.

"En mi startup nos encargábamos de organizar torneos de ajedrez online seguros, gracias a un sistema anti-trampas que diseñamos basado en inteligencia artificial. Estudiando otras posibles líneas de negocio donde pudiéramos usar la misma base tecnológica, descubrimos una oportunidad de mercado en el sector del neuromarketing". Así echó a andar Decoditive hace siete meses.

Sus principales clientes son agencias de marketing y comunicación, y departamentos de marketing de grandes empresas. Aun así, dada la versatilidad que tiene su tecnología, también cuenta con otro tipos de clientes como productoras o e-commerce.

Desde un primer momento, Decoditive se ha enfocado al mercado internacional. "Al final, nuestra empresa tiene sede en Croacia, donde se encuentran nuestros inversores, nuestro equipo se encuentra repartido entre España, Europa del Este y Colombia, y tenemos un producto 100% digital que es muy escalable", dice Buch.

Calviño entrega el galardón a Decoditive

Recibir la reciente distinción de la Barcelona New Economy Week (BNEW 2021) ha sido un premio al esfuerzo del equipo en un 2021 de arduo trabajo. "El galardón que nos entregó la vicepresidenta del Gobierno me alegró y motivó enormemente por todos mis compañeros".

Decoditive encara la recta final del año, "aumentando los ingresos mensuales en un 50%", una línea que confían en mantener los próximos dos meses.

En cuanto al 2022, Buch puntualiza que aspirar a poder evolucionar hacia un Software as a Service (SaaS).

"Somos bastante ambiciosos. Queremos seguir aumentando las ventas e ingresos como lo hemos estado haciendo hasta ahora y, por otra parte, evolucionar el producto hacia un SaaS, que permita acercar el neuromarketing a todas las empresas y que nos permita construir un modelo de negocio mucho más sólido y escalable", apostilla el responsable de la empresa.

